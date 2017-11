Chievo Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Milan Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita in programma oggi per la 10^ giornata.

24 novembre 2017 Michela Colombo

Diretta Chievo Milan Primavera (LaPresse)

Chievo Milan, diretta dall’arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine, è la partita in programma oggi venerdi 24 novembre 2017 alle ore 14.30 e valida nella 10^ giornata del Campionato Primavera 1 2017-2018. La compagine clivense torna quindi in campo al Comunale di Caselle di Sommacampagna con la speranza di poter finalmente rimediare ai tre KO di fila rimediati negli ultimi turni della Regular Season: la sfida però non si annuncia affatto semplice e non solo per il valore dell’avversario. Sia D’Anna che Gattuso hanno bisogno di forti risposte da parte dei loro giocatori e la pressione rimane alta nei rispettivi spogliatoi.

La classifica dopo tutto non rispecchia poi così tanto le ambizioni di inizio stagione di entrambe le formazioni. Partendo dai padroni di casa ricordiamo che alla vigilia di questo 10^ turno i clivensi stazionano alla nona piazza e come detto approdano a questo turno dopo le sconfitte rimediate contro Sassuolo, Torino e Genoa. Non meglio il Milan che pure sedendo alla quarta piazza è di ritorno dal pesante KO rimediato contro la Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Chievo Milan Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: appuntamento in chiaro per tutti al canale 60 del vostro telecomando, mentre gli abbonati Sky potranno utilizzare il numero 225 del bouquet satellitare. Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video, collegandosi al sito www.sportitalia.com. Non mancate poi di visitare, per tutte le informazioni utili e aggiornamenti in tempo reale, gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO MILAN PRIMAVERA

Considerando le probabili formazioni del match della decima giornata della Primavera tra Chievo e Milan, va detto che il tecnico gialloblu Lorenzo D’Anna potrebbe non fare troppi cambiamenti rispetto al 4-2-3-1 visto in campo solo pochi giorni fa contro il Genoa nel turno precedente. Confermato quindi tra i pali Pavoni, con il duo Sbapato e Pogliano (in gol contro i grifoni) davanti allo specchio mentre Haukioja e Kaleba presidieranno le corsie. In mediana non mancherò Bertagnoli, in coppia con uno tra Rabbas e Omayer, mentre Vignato si collocherà sulla trequarti. In attacco si va verso lo schieramento confermato con Pedroni punta centrale (ma con Isufay e Rivi che scalpitano dalla panchina), con Leris e Liberal a completamento del reparto. Poche novità anche per l’11 di Gennaro Gattuso che metterà in campo in terra veneta un po’ gli stessi nomi già visti negli ultimi incontri con Lazio e Juventus. Ipotizzando il 4-3-3 visto contro in biancocelesti dovremmo vedere Guarnone tra i pali con Bellodi e Llamas coppia centrale di fronte allo specchio con Campeol e Bellaova titolari sulle corsie. A centrocampo ovviamente non mancherà El Hilali in cabina di regia con Brescianini e uno tra Pobega e Murati a completare il reparto. Per l’attacco ecco però diversi ballottaggi visto che Sinani e Tsadjout si giocano la maglia da prima punta, mentre Dias e Negri rimangono in dubbio per la corsia a destra: confermato Forte a sinistra.

LE QUOTE E PRONOSTICO

Considerando le quote e le scommesse fissate alla vigilia di questo 10^ turno del Campionato Primavera stilate dal portale Bet 365 va detto che il favore del pronostico arride ai rossoneri. La vittoria della squadra di Gattuso è stata data a 1.85, contro il 3.25 quotato per il successo dei clivensi: pareggio infine valutato a 3.75.

