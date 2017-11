Coppa Davis 2017/ Diretta finale Francia Belgio: streaming video SuperTennis, orario delle partite

Diretta Coppa Davis 2017, finale Francia Belgio: streaming video SuperTennis, orario delle partite che venerdì 24 novembre aprono la sfida di Lille. Si giocano Pouille-Goffin e Tsonga-Darcis

24 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta finale Coppa Davis 2017, Francia Belgio (Foto LaPresse)

Francia Belgio è la finale di Coppa Davis 2017: alle ore 14 di venerdì 24 novembre presso lo Stade Pierre Mauroy di Lille comincia la caccia al titolo per nazionali di tennis maschile. Il programma prevede due incontri di singolare nella giornata odierna: vale a dire Pouille-Goffin e Tsonga-Darcis. Il sabato (sempre alle ore 14) è il giorno dedicato al doppio, mentre domenica si giocheranno i due singolari incrociati. Il regolamento è chiaro: i match sono al meglio dei cinque set e l’insalatiera sarà appannaggio della squadra che vincerà tre incontri. Sono permesse sostituzioni tra i giocatori, a patto di confermare il sorteggio del venerdì e che ciascun singolarista non possa giocare più di due partite in totale e una per giorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE DI COPPA DAVIS

Francia Belgio, finale di Coppa Davis 2017, sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis: appuntamento dunque in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando, mentre gli abbonati al pacchetto Sky potranno andare al canale 224. In ogni caso visitando il sito www.supertennis.tv sarà possibile assistere alle sfide in diretta streaming video; ricordiamo anche il sito ufficiale della manifestazione, www.daviscup.com, e i relativi account presenti sui social network, ovvero facebook.com/daviscuptennis e, su Twitter, @daviscup.

FINALE COPPA DAVIS 2017: STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS

QUI FRANCIA

La Francia torna in finale tre anni dopo: nel 2014 si scontrò con la Svizzera ed eravamo sempre a Lille, ma i transalpini ebbero la sfortuna di incrociare i rossocrociati nella formazione migliore, cioè con Roger Federer e Stan Wawrinka. Gael Monfils fece anche il colpo contro un Re non al top (aveva dato forfait dalla finale del Master), ma non bastò per prendersi il titolo; quest’anno ci sono molte più speranze di riportare l’insalatiera a Parigi dopo 16 anni, e sarebbe anche un trofeo importante perchè si tratterebbe del decimo nella storia che permetterebbe di impattare con la Gran Bretagna. Yannick Noah, il capitano francese, avrebbe potuto scegliere su svariati singolaristi: la Francia oggi è ricca di giocatori competitivi. Alla fine la scelta è ricaduta su Jo-Wilfried Tsonga e Lucas Pouille, entrambi nei primi 20 del ranking Atp: il primo porta anche esperienza in campo, il secondo è cresciuto tantissimo nell’ultimo periodo. Attenzione poi ai doppisti: Pierre-Hugues Hertbert è uno dei migliori al mondo, Richard Gasquet rappresenta una scelta intelligente perchè all’occorrenza può giocare il singolare.

QUI BELGIO

Tutto nelle mani di David Goffin o quasi: il ventisettenne arriva da quella che è facilmente la migliore stagione della sua carriera. Sulla terra rossa si è permesso di battere Djokovic e far tremare Nadal, in autunno si è preso la qualificazione alle Atp Finals ed è diventato il primo giocatore, dal 2009 a oggi, a battere i primi due giocatori al mondo (Nadal e Federer) raggiungendo la finale che ha perso al fotofinish contro Dimitrov. Arriva a Lille come numero 7 della classifica Atp ed è il giocatore cui il Belgio si aggrappa per vincere quella Davis sfuggita due anni fa (contro la Gran Bretagna): se Goffin vincerà i due singolari potrà dare carica e fiducia anche a Steve Darcis, che è un giocatore mediocre ma che in Coppa Davis sa esaltarsi, come dimostrato nel 2015 quando fu l’eroe della semifinale contro l’Argentina. I Diavoli Rossi hanno comunque meno margini di errore: il doppio per esempio sembra essere meno forte di quello francese, anche se Ruben Bemelmans e Joris De Loore avevano battuto i fratelli Zverev negli ottavi di finale contro la Germania.

