Empoli Frosinone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Empoli Frosinone

Empoli Frosinone, partita che sarà diretta dall'arbitro Marco Piccinini, profuma di Serie A e si gioca alle ore 20:30 di venerdì 24 novembre, anticipo della 14^ giornata della Serie B 2017-2018. Sfida diretta per la promozione, dal momento che entrambe le compagini si trovano ai piani alti della cadetteria e a un tiro di schioppo proprio dal Bari capolista a 26 punti. Per le squadre allenate rispettivamente da Vincenzo Vivarini e Moreno Longo si tratta di un’occasione davvero ghiotta, dato che sia i toscani, sia i laziali con una vittoria balzerebbero momentaneamente in testa alla classifica e, in un colpo solo, infliggerebbero un duro colpo a una pretendente per la promozione.

Infatti, gli azzurri padroni di casa sono solamente al quarto posto a quota 24, ma a solo due lunghezze dal Bari: la classifica infatti è molto corta e, a più di un terzo del torneo, c’è un vero e proprio plotone di squadre che punta alla serie A; dal canto loro, i gialloblu ospiti si trovano al terzo posto, in coabitazione con Venezia e Palermo, e hanno un punto in più dell’Empoli. Anche per questo motivo, l’incrocio che andrà in scena questo venerdì al “Castellani” diventa decisivo.



Empoli Frosinone sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1

IL CONTESTO

Come arrivano le due formazioni a questo importante big match che aprirà ufficialmente le danze del sedicesimo turno di Serie B? Per quanto riguarda l’Empoli, la compagine toscana viene dal roboante 5-3 rifilato proprio tra le mura domestiche al Cesena lo scorso 18 novembre: la squadra di Vivarini, tuttavia, nelle ultime sei uscite ha mostrato di avere un ruolino di marcia disastroso lontano dal “Castellani” (tre sconfitte in tre trasferte), mentre in casa aveva inanellato in precedenza un 3-1 al Pescara e poi l’1-1 con lo Spezia. Il Frosinone di Longo, invece, è reduce da una lunga sfilza di pareggi che ne hanno rallentato l’andatura: i ciociari hanno rimediato ben 5 risultati per 1-1, equamente divisi tra casa e trasferta, mentre gli unici due successi sono arrivati al “Benito Stirpe” con un 4-2 rifilato alla Ternana e soprattutto un 2-1 inflitto al lanciatissimo Parma lo scorso 4 novembre.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI FROSINONE

In casa toscana, il tecnico dell'Empoli dovrebbe far scendere in campo i suoi con il consolidato 3-5-2, modulo oramai consolidato dopo che per tanti anni a Empoli era in voga la difesa a 4: tra i pali ci sarà ancora Provedel, protetto da un terzetto formato da Di Lorenzo, Simic e Veseli, mentre in mediana il pacchetto centrale vedrà schierati Bennacer in cabina di regia con Krunic e Castagnetti ai lati, mentre i due esterni che avranno il compito di sprintare sulle fasce saranno Untersee a destra e Seck a sinistra; infine, in avanti, spazio a Donnarumma e Caputo, letali quest’anno.

Il Frosinone di Moreno Longo risponderà con il consueto modulo schierato con il 3-4-3 in cui Bardi sarà tra i pali e avrà davanti una difesa guidata da Ariaudo con Brighenti e Krajnc come marcatori; a centrocampo gli esterni saranno Matteo Ciofani e Andrea Beghetto, con Gori e Maiello in mezzo, mentre infine nel tridente offensivo giostreranno Ciano e Dionisi a supporto della punta centrale Daniel Ciofani, che dopo un lunghissimo digiuno è tornato a fornire il solito contributo di gol, trovandone due nelle ultime due giornate. Chi si deve sbloccare è Dionisi: vedremo se anche lui riuscirà a spezzare la maledizione del gol.

LA CHIAVE TATTICA

Nel match tra Empoli e Frosinone andrà in scena quanto di meglio ha da proporre il campionato di Serie B quest’anno: dunque è facile prevedere una sfida bloccata sul piano tattico e che, come spesso accade in questi casi, potrebbe essere sbloccata dalle giocate individuali di alcuni degli elementi in campo. Sul fronte toscano, gli occhi saranno ovviamente puntati sul duo d’attacco composto da Donnarumma e Caputo, capaci di andare a segno con buona frequenza e che metteranno in difficoltà la difesa gialloblu se bene imbeccati dagli esterni, fondamentali nel 3-5-2 di Vivarini. Tra gli ospiti, invece, occhio al reparto centrale con Gori che è una delle anime di questa squadra anche se non va nemmeno qui dimenticato il peso di una attacco tra i migliori dell’intero campionato: Dionisi e Ciano saranno pericolosi non solamente in appoggio a Daniel Ciofani ma anche con i loro tagli verso il centro dell’area.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, ecco una breve panoramica per quanto riguarda l’ambito delle scommesse. Per l’incrocio d’alta quota che venerdì sera vedrà Empoli e Frosinone sfidarsi al “Carlo Castellani”, i pronostici dei bookmakers propongono quote discretamente alte, segno del fatto che ambo le formazioni possono ambire a vincere al di là del fattore casa/trasferta. Ad ogni modo, leggermente favorito dal pronostico è l’Empoli dato che la sua vittoria è data a 2.20 da Unibet, mentre il segno “2” è quotato a un interessante 3.60 da Bet365; invece, l’eventuale pari pagherebbe 3.30 volte la quota giocata secondo Bwin. Passando invece all’analisi delle quote per l’Under e l’Over, pare che i “bookies” considerino quello tra toscani e laziali un match in cui si segnerà di certo, anche se non ricchissimo di gol data la consistenza delle due difese: ad esempio, su Sisal Matchpoint l’Under (ovvero la marcatura di meno di tre reti) è data a 1.85, mentre scommettendo sull’Over con Bwin si guadagna il doppio della somma giocata (2.00).

