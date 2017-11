Mestre Fano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Mestre Fano: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 16^ giornata del girone B di Serie C

24 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Mestre Fano sarà diretta dall'arbitro Francesco Raciti della sezione di Acireale: la partita si terrà oggi pomeriggio venerdì 24 novembre alle ore 14.30 e sarà il primo anticipo per la sedicesima giornata del girone B di Serie C. Il Mestre si è stabilizzato in zona play-off e vorrebbe rimanerci fino al termine della stagione regolare. I lagunari erano reduci da due sconfitte di fila ma sono tornati al successo nell'ultimo turno, vincendo in trasferta il derby veneto contro il Vicenza. La squadra è neo-promossa nella terza serie calcistica italiana, ma sta ottenendo buoni risultati e sta facendo felici i propri tifosi. Discorso completamente diverso per l'Alma Juventus Fano, che non riesce ad emergere dalla zona play-out e sta faticando in una stagione finora tribolata e con poche soddisfazioni. La squadra marchigiana ha vinto solo una volta in tredici partite, e ha dovuto patire ben nove sconfitte, entrambi record negativi del girone B. Inoltre la squadra delle aquile ha il peggior attacco del campionato con sole nove reti messe a segno. Il record delle ultime cinque sfide parla di due pareggi e tre sconfitte, risultati che naturalmente non hanno permesso alla squadra di risollevarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Mestre Fano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI MESTRE FANO

Proseguiamo con l'analisi delle probabili formazioni che scenderanno in campo. Il Mestre di mister Mauro Zironelli utilizzerà il modulo di gioco 3-5-2, prediligendo la copertura difensiva ad un pressing costante in zona offensiva. Il portiere titolare della compagine veneta sarà Gagno, aiutato dal lavoro dei tre difensori centrali, Politti sul centro-destra, capitan Perna nel mezzo, e Boffelli sul centro-sinistra. A centrocampo il mediano di costruzione sarà Rubbo, affiancato sulla destra dalla mezzala Beccaro e sulla sinistra dalla mezzala Boscolo. I due uomini di fascia saranno Lavagnoli sull'esterno destro e Fabbri sull'esterno sinistro. A completare la formazione saranno la punta centrale Spagnoli e la seconda punta Felipe Sodinha, giocatore di categoria superiore. L'Alma Juventus Fano del tecnico Oscar Brevi dal canto suo si servirà del modulo di gioco 4-3-1-2 con il rombo di centrocampo. Fra i pali verrà utilizzato l'estremo difensore Miori, sostenuto nel proprio compito dal terzino destro Lanini, dal primo difensore centrale Gattari, dal secondo difensore centrale e capitano Ferrani e dal terzino sinistro Masetti. A centrocampo si schiereranno il mediano Schiavini e i suoi guarda-spalla Melandri e Lazzari che agiranno da mezzali. Il ruolo di trequartista invece verrà preso in consegna Filippini, che sarà il supporto per le due punte centrali Fioretti e Germinale.

LA CHIAVE TATTICA

L'incontro sarà presumibilmente controllato dai veneti, che dovranno assicurarsi di realizzare quanto prima la rete del vantaggio, per evitare inutili complicazioni nel corso della gare. Le speranze dell'Alma Juventus Fano sono appese ad una difesa solida, che non dovrà commettere ingenuità e reggere l'urto delle offensive portate dagli esterni del Mestre. Un occhio di riguardo andrà dato alla punta centrale Spagnoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote del match Mestre Fano secondo l’agenzia di scommesse sportive Bet365 vedono favorito il Mestre che è quotato a 1.53, mentre il risultato di pareggio paga 3.60 e il successo esterno del Fano addirittura paga 6 volte.

