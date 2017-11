Piacenza Alessandria/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

24 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Piacenza Alessandria, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Piacenza Alessandria sarà diretta dall'arbitro Pierantonio Perotti: è l'anticipo nella sedicesima giornata del girone A di Serie C 2017-2018, squadre in campo alle ore 20:45 di venerdì 24 novembre. Il Piacenza non vince da tre partite consecutive, e nell'ultimo turno è incappato in una pesante sconfitta esterna contro la Pistoiese, che ha tarpato, almeno momentaneamente, le speranze di recupero della compagine emiliana. In casa i lupi non vincono da circa un mese e mezzo, ciò nonostante la zona play-off, rappresentata dal decimo posto occupata dalla Pistoiese, dista un solo punto. L'Alessandria è ancor più in crisi, e ha vinto solo una partita nelle ultime cinque. I pessimi risultati sono sfociati nell'esonero del tecnico Cristian Stellini, con il susseguente insediamento in panchina di mister Michele Marcolini. I grigi sono in piena zona play-out, ma la zona salvezza dista un solo punto, rappresentata dal quindicesimo posto occupato dal Cuneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Piacenza Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA ALESSANDRIA

roseguiamo nell'analisi pre-match con lo studio delle probabili formazioni. Il Piacenza, allenato dal tecnico Arnaldo Franzini, proseguirà sulla strada del modulo 4-1-4-1; il portiere titolare sarà Fumagalli, e i suoi guarda-spalle saranno il terzino destro Mora, il primo difensore centrale Silva, il secondo difensore centrale Bertoncini e il terzino sinistro Sarzi. A centrocampo il mediano di rottura sarà Della Latta, mentre in posizione più avanzata giocheranno i trequartisti Scaccabarozzo e Segre. Sulle fasce ci saranno Nobile e Masciangelo, che copriranno rispettivamente la fascia destra e la fascia sinistra. Il ruolo di unica punta centrale verrà occupato da Romero.

La risposta dell'Alessandria non è ancora certa, visto il cambio di allenatore. Probabilmente rimarrà il modulo precedente, vale a dire il 4-4-2. Il portiere titolare sarà l'esperto Agazzi e con lui proteggerà la porta la difesa a quattro composta dai due difensori centrali Gozzi e Giosa e dai due terzini Celjak e Casasola, rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. Al centro del campo si posizioneranno i due mediani Ranieri e Cazzola, affiancati sulle fasce dall'esterno destro Nicco e dall'esterno sinistro Sestu. Le due punte centrali che completeranno la formazione saranno Marconi e Gonzalez, autore dell'unico gol della squadra piemontese nell'ultima, pesante sconfitta contro la Viterbese Castrense.

LA CHIAVE TATTICA

I tifosi che saranno allo stadio assisteranno senza ombra di dubbio ad una gara equilibrata, fra due squadre che non si differenziano molto dal punto di vista del gioco. E' possibile che il cambio di allenatore dia una spinta in più all'Alessandria, che non può perdere ulteriore terreno e rimanere ancorata alla zona play-out ancora a lungo. La differenza potrebbe farla il centravanti argentino Gonzalez, calciatore di categoria superiore e che in passato ha mostrato sprazzi di classe pura sia in Serie B che in Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote della gara fra Piacenza e Alessandria sono state emesse nelle ultime ore dall'agenzia di scommesse Bet365. Il bookmaker valuta il successo interno del Piacenza con la quota 2.50, vedendo i lupi favoriti rispetto agli avversari. Il rilsutato di pareggio è dato a quota 3.00, mentre il successo esterno dell'Alessandria pagherebbe 2.79.

© Riproduzione Riservata.