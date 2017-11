Pordenone Vicenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pordenone Vicenza: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 16^ giornata del girone B di Serie C

24 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Pordenone Vicenza - LaPresse, imm. di repertorio

Pordenone Vicenza sarà diretta dall'arbitro Daniele Paterna della sezione di Teramo allo stadio Ottavio Bottecchia: la partita si terrà oggi venerdì 24 novembre alle ore 20.30 e sarà l’anticipo serale per la sedicesima giornata del girone B di Serie C. Il Pordenone sta vivendo il peggior momento della stagione, e arriva da tre sconfitte consecutive in campionato. Andando ancor più a fondo balza all'occhio che i nero-verdi non vincono dallo scorso 8 ottobre nella sfida casalinga contro il Ravenna, da oltre un mese e mezzo, e pertanto sono scivolati fino al quinto posto, perdendo ben otto punti rispetto alla vetta della classifica. In particolare a tagliare le gambe alla squadra è stata la sconfitta interna nello scontro diretto con la capolista Padova, che ora viaggia a passo spedito verso la promozione in cadetteria. Il Vicenza dal canto suo non sta vivendo il miglior momento del suo campionato e ha perso le ultime due partite rimanendo nell'anonimato del centro classifica. I biancorossi non sono neppure in zona play-off e stanno faticando parecchio nel loro primo anno di Lega Pro dopo tante stagioni in Serie B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pordenone Vicenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE VICENZA

Il tecnico del Pordenone, Leonardo Colucci, nonostante le ultime sconfitte, non si discosterà dal modulo di gioco 4-3-2-1, il cosiddetto albero di Natale. Fra i pali giocherà Perilli, mentre i quattro difensori saranno il terzino destro Formiconi, il primo difensore centrale Parodi, il secondo difensore centrale Bassoli e il terzino sinistro e capitano De Agostini. Il centrocampo a tre sarà composto dal mediano Lulli e dalle mezzali Danza e Burrai. I due slot da trequartisti verranno occupati da Sainz-Maza e Ciurria, che daranno manforte alle iniziative della punta centrale Magnaghi. Il Vicenza di mister Alberto Colombo utilizzerà invece il modulo 3-5-2, il portiere titolare sarà Valentini, appoggiato al lavoro dei tre difensori centrali Crescenzi, Milesi e Bianchi. Nel centrocampo a cinque sulle fasce si posizioneranno l'esterno destro Di Molfetta e l'esterno sinistro Beruatto. Al centro invece ci saranno le due mezzali Romizi e Alimi, mentre il mediano centrale sarà il capitano e uomo carismatico De Giorgio. A completare l'undici titolare saranno le due punte centrali Lanini e Comi, miglior realizzatore della compagine bianco-rossa con sei reti segnate fino a questo momento.

LA CHIAVE TATTICA

Il Pordenone ha un modulo decisamente più offensivo e con la spinta del pubblico amico avrà un maggior possesso palla e una supremazia territoriale maggiore. A fare la differenza potrebbe essere il lavoro dei due trequartisti Maza e Ciurria, che metteranno in difficoltà la difesa abbassandosi per ricevere il pallone dai centrocampisti e puntando nell'uno contro uno i difensori centrali avversari.

PRONOSTICO E QUOTE

Ora è il momento di dare un veloce sguardo alle quote di questa sfida fra Pordenone e Vicenza. Secondo l'agenzia di scommesse Bet365 la favorita è appunto il Pordenone dato a 1.83. Il risultato di pareggio invece è dato a quota 3.20, mentre il successo esterno del Vicenza è dato a quota 4.20.

© Riproduzione Riservata.