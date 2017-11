RADJA NAINGGOLAN/ 'Champions? Siamo ancora in corsa, su di noi nessuno ci avrebbe scommesso'

Radja Nainggolan, il forte centrocampista della Roma non fa drammi per la gara di Champions League persa contro l'Atletico Madrid e punta dritto al futuro.

24 novembre 2017 Francesco Agostini

Radja Nainggolan carica la squadra (LaPresse)

Radja Nainggolan è certamente il giocatore in più di questa Roma tosta di Eusebio di Francesco. Il 'Ninja' (così lo chiamano i tifosi) è un vero combattente in campo e la sua qualità sta portando i giallorossi sempre più in alto nel campionato di calcio di Serie A. L'ultima gara di Champions League con l'Atletico Madrid, però, non è andata come previsto, anche se i tifosi della Roma non se la sono presa poi più di tanto. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport Radja Nainggolan ha detto: 'Abbiamo perso la gara con l'Atletico Madrid in Europa ma non dobbiamo fare drammi. Dopotutto, nessuno avrebbe scommesso su di noi fino a poco tempo prima, e invece eccoci qua. Quello che dobbiamo fare ora è concentrarci unicamente sulla prossima gara di campionato e cioè sul Genoa.' Una mentalità vincente, dunque, quella di Radja Nainggolan, che mira subito a cancellare quello che è stato e punta dritto sul futuro, pronto a vincere anche la prossima partita. In fin dei conti, la Roma è più che in corsa per la vittoria finale: è una delle maggiori pretendenti al titolo.

IL DERBY

La vittoria nel derby della Roma fa ancora gongolare i giallorossi, vista l'accesa rivalità che esiste con gli odiati cugini laziali. Inutile dire che Radja Nainggolan con la sua rete è stato l'idolo di giornata: celebrato come non mai sui social, il belga è stato l'eroe indiscusso della Capitale per tutta la settimana. Racconta il 'Ninja' sulle pagine di Forzaroma.info: 'Volevo segnare, ci ho provato ed è andata bene. E' chiaro, avrei potuto darla a Florenzi e se non avessi segnato mi avrebbe sicuramente mandato a quel paese. Sono contentissimo per me e per la squadra, adesso però dobbiamo concentrarci sugli altri match.' Come si sa da sempre, il derby è una partita completamente diversa dalle altre, ma per Nainggolan le cose non stanno proprio così: 'Se fai qualcosa di buono in un derby vieni esaltato e tutto assume un carattere diverso. Il punto però è che tutte le partite sono importanti, sia quella contro la Lazio che quella con il Genoa. Per andare avanti in campionato bisogna vincerle tutte ed è fondamentale affrontarle con la medesima mentalità positiva.'

