Vibo Valentia Modena/ Streaming video e diretta Rai.tv, orario e risultato live (Serie A1 9^ giornata)

Vibo Valentia Modena, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Alessandro Oranelli, è la partita di volley maschile in programma oggi venerdì 24 novembre 2017 alle ore 20.30 presso il Pala Valentina, valida come anticipo della 9^ giornata del Campionato della Serie A1. Benchè il precedente turno della Superlega si sia chiusa solo nella serata di ieri, la grande pallavolo per club italiana torna di nuovo protagonista con un incontro che promette senza dubbio scintille: in campo infatti ecco che scemeranno due delle formazioni più in forma e ostiche da affrontare di questa prima parte della stagione che pure hanno avuto percorsi differenti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di volley tra Vibo Valentia e Modena attesa per le ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv nazionale: appuntamento quindi a canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. L’incontro sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il servizio gratuito raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI VIBO VALENTIA MODENA (da raiplay.it)

QUI VIBO VALENTIA

La compagne della Tonno Callipo torna in casa per rimediare ai due KO rimediati nelle due giornate di campionato precedenti contro Milano e Perugia, e che hanno rallentato la corsa ai gradini più alti della classifica della squadra di Lorenzo Tubertini. Vibo infatti al momento staziona alla decima piazza con appena 8 punti a bilancio, ma per le prestazioni messe in campo e la tenacia mostrata anche in situazioni complesse, forse la formazione calabrese forse si meriterebbe qualcosa di più. La rosa in mano a Tubertini dopo tutto rimane molto forte pur non presentando delle individualità così spiccate: spesse volte la Tonno è poi riuscita a strappare il successo al tie break, mostrando nel contempo anche una forte tenuta mentale in occasioni delicate di gioco. La sfida con Modena sarà senza dubbio un banco di prova fondamentale: Vibo riuscirà a mettere in pericolo la solidità della squadra di Stoytchev?

QUI MODENA

Dopo un avvio di stagione più che brillante in cui la compagine gialloblu a conteso a Perugia il primato in classifica, Modena ha accusato il colpo nella stesa giornata, dove ha rimediato un sonoro KO ad opera di una rinata Lube Civitanova, In classifica comunque la squadra di Stoytchev rimane la terza forza di questa prima parte della stagione di Superlega, dietro agli umbri e ai marchigiani. Per i gialloblu infatti si contano 20 punti, e qualche crepa mostrata negli ultimi incontri disputati: se del 3.1 contro Latina ci sorprendiamo poco, di certo ha fatto scattare qualche allarme al vittoria al tie break contro Milano. Pur rendendo onore alla formazione di Andrea Giani che finalmente pare aver ingranato la marcia giusta, di certo i fan si aspettavano un successo netto contro i lombardi pur dotati dell’ottimo Abdel Aziz. Staremo a vedere questa sera se le difficoltà viste in campo contro la Revivre sono stati solo un caso oppure potrebbero essere le giuste occasioni di cui vorrà approfittare Tubertini e i suoi ragazzi.

