Video/ Astana Villarreal (2-3): highlights e gol della partita (Europa League girone A)

24 novembre 2017 Michela Colombo

Video Astana Villarreal (LaPresse)

Si è chiusa con una brillante vittoria per 2-3 da parte della compagine spagnola la partita tra Astana e Villarreal, attesa all’Astana Arena nella quinta giornata del girone A dell’Europa League 2017-2018. Con questo successo la formazione di Calleja Sevilla mette in sicurezza il primo poto nella classifica del girone e di conseguenza, con un tono di anticipo, mette in cassaforte pure il passaggio del turno per il secondo torneo europeo vantando 11 punti. Rimane alla terza posizione invece la compagine di Mister Stoilov, che fermo a 7 punti e con un punto da recuperare contro lo Slavia Praga: gli azeri si giocheranno il tutto per tutto nella prossima giornata, quando incontreranno proprio i biancorossi. Dando un occhio a quanto è accaduto ieri in campo all’Astana Arena, va detto che sono stati proprio i padroni di casa ad aprire le danze: al 22’ ecco infatti il primo gol dell’incontro con Kabanaga, a cui ha fatto seguito la rete del 1-1 di Raba, su assist di Carlos Bacca. La sfida si è poi quindi decisa nella ripresa con la rete di Bakambu per i gialli al 65’, raddoppiata poi dallo stesso giocatore al 83'. A poco quindi ha valso al rete del 2-3 di Twumasi firmata per la squadra azera al 88’.

LE STATISTICHE

Dando ora un occhio a qualche numero di peso segnato da Astana e Villarreal vediamo che la sfida andata in scena per la 5^ giornata della fase a gironi dell’Europa League ha visto la prepotenza del club spagnolo. A favore della squadra del sottomarino giallo infatti sono andati i dati relativi al possesso palla (62%) oltre che dei tiri (19 in totale 9 indirizzati verso lo specchio avversario). Completando la nostra analisi va detto che il Villarreal ha segnato 19 punizioni, 8 corner, 12 rimesse laterali e 2 parate: a ciò va aggiunto poi 671 passaggi di cui 587 completati con successo. Non così esaltanti nel confronto quindi i numeri segnati dall’Astana che ha vantato il 38% di possesso palla e ha effettuato solo 13 tiri di cui appena 4 verso la porta avversaria. A questo poi va aggiunto che i padroni di casa hanno messo a bilancio 14 punizioni e 5 fuorigioco, 6 parate e 14 falli: su 301 passaggi totali poi solo 229 sono andati a buon fine.

