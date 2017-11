Video/ Athletic Bilbao Herta (3-2): highlights e gol della partita (Europa League, girone J)

Video Athletic Bilbao Herta (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita valida nella 5^ giornata del girone J dell'Europa League 2017-2018.

Video Athletic Bilbao Herta (LaPresse)

L’Athletic Bilbao vince 3-2 in casa contro l’Herta Berlino. Ospiti in vantaggio con Leckie al 26esimo. Al 35esimo Aduriz pareggia su rigore ma subito l’Herta si riporta avanti con Selke. Nel secondo tempo i baschi spinti dal pubblico pareggiano ancora con Aduriz su rigore e trovano il definitivo vantaggio con Inaki Williams all’82esimo. Il gruppo J vede l’Ostersunds al comando con 10 punti, l’Athletic a 8, lo Zorya a 6 e l’Herta, ormai eliminato, a 4.

SINTESI PRIMO TEMPO

Athletich in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Herrerin, in difesa Lekue, Etxeita, Laporte e Balenziaga. In mediana Mikel Rico e San José, in avanti Iñaki Williams, Aketxe e Cordoba in supporto di Aduriz. Modulo speculare per l'Herta Berlino. In porta Kraft, linea difensiva formata da Weiser, Langkamp, Rekik e Plattenhardt. In mediana Lustenberger e Maier. In attacco troviamo Leckie, Lazaro e Mittelstädt in supporto di Selke. Al quarto minuto i tedeschi si rendono pericolosi. Cross perfetto basso di Mittelstädt sul quale si avventa Leckie: gran parata di Iago Herrerin. Poi la palla carambola ancora su Leckie e termina sul fondo. Grande chance. Reazione Bilbao. Un rimpallo favorisce la corsa di Williams che s'invola a destra e cerca Aduriz in mezzo: Langkamp chiude in corner. Poco dopo Herrerin si deve superare. Il numero 13 di casa si oppone prima sul sinistro ravvicinato di Selke, poi sulla conclusione di Lustenberger dal limite. In questa prima fase di gara la squadra di casa conferma i difetti di questa stagione: manovra involuta e difesa barcollante. Prova a comandare il pressing Mikel Rico, seguito dai suoi compagni. Ma i baschi restano timidi e poco decisi nei duelli. Riecco l'Herta. Cross velenoso di Plattenhardt, ma Lustenberger non colpisce adeguatamente in area e la difesa si salva. Poi sempre lo svizzero spara fuori dallo specchio. Poco dopo al cross va Mittelstädt, sempre da sinistra: chiusura in angolo ancora della difesa di casa. Ancora Hertha. Prima Lazaro, poi Maier: per due volte i difensori di casa respingono le conclusioni. Solo angolo per i tedeschi. Il meritato gol degli ospiti arriva al minuto 26. Sugli sviluppi di un corner, arriva l'ennesimo cross da sinistra di Mittelstädt: potente colpo di testa di Leckie, Herrerin non può nulla e la palla termina la sua corsa in rete. Al 34esimo i baschi trovano un calcio di rigore. Langkamp atterra Williams in area e per Tagliavento non ci sono dubbi: giallo per il capitano tedesco e rigore per l'Athletic. Dal dischetto va Aduriz che non sbaglia, angolando bene: 156esimo gol con la maglia del Bilbao. Il pareggio però dura appena un minuto. Lazaro sguscia via a destra e pesca Selke in area che si stacca dal diretto marcatore e di testa batte imparabilmente Herrerin da zero metri. I padroni di casa provano subito a reagire. Aduriz prova a sfondare centralmente, ma c'è Langkamp che chiude tutto e fa ripartire i suoi. L'Herta Berlino riesce a coprire bene neutralizzando i tentativi avversari, molto elaborati ma poco incisivi. Fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Sono due i cambi baschi durante l'intervallo: dentro Susaeta e Iturraspe per Aketxe e San Josè. Athletic spinto dal pubblico di casa a caccia del gol. Angolo dalla destra per indirizzato da Susaeta, Aduriz stacca all'altezza del dischetto del rigore ma spedisce alto. Baschi sicuramente con un approccio diverso al match rispetto al primo tempo, ma l'Hertha continua a giocare in maniera ordinata ed efficace. Nel frattempo Kraft in uscita si scontra con Selke e perde il pallone, ma per sua fortuna la sfera finisce sui piedi di Rekik che spazza. Scontro fortuito tra Susaeta e Mittelstädt: resta a terra l'esterno di Dardai. Nulla di grave per il 17 tedesco: si riprende a giocare in 11 contro 11. L'Hertha non riesce più a tenere palla come faceva nel primo tempo. Il Bilbao prova a concretizzare. La palla ballonzola in area dopo l'angolo dalla destra e per poco Aduriz non anticipa Kraft: il portiere con coraggio raccoglie in presa e salva tutto. Athletic in pressione. Ottimo numero di Cordoba che rientra e crossa dalla destra: il capitano tedesco, Langkamp, si rifugia in angolo. All'improvviso Susaeta. Direttamente da corner, per poco il giocatore di casa non azzecca l'angolo: Kraft concede un corner. Ci prova Aduriz. Sempre Susaeta dalla bandierina, Aduriz tutto solo spara a colpo sicuro ma trova una deviazione: altro corner. Rigore per l'Athletic al 65esimo. Fallo di mano clamoroso di Langkamp, in stile pallavolo, sul colpo di testa di Aduriz: rigore netto. Ci ha pensato un po' Tagliavento ma alla fine, sicuramente assistito dal collega di porta, ha concesso la massima punizione. Adurizi non sbaglia ed è 2-2. Ammonito Selke per proteste dopo un fallo ai danni di Cordoba. Il Bilbao prova a ribaltarla. Iturraspe torva lo spiraglio per imbucare in favore di Williams: l'attaccante sterza su Langkamp, ma poi chiude troppo l'angolo e la palla va sul fondo. Primo cambio in casa Hertha: Esswein prende il posto di Leckie. Altro cambio in casa Hertha: esce Lazaro, dentro Ibisevic. Sostituzione pure in casa basca: Raul Garcia al posto di Cordoba. Ammonito intanto Laporte per fallo su Esswein. All'82esimo arriva il gol che decide la gara. Splendida ripartenza basca con grande precisione. Susaeta innesca Williams che allarga per Balenziaga e poi va a ribadire in rete sul cross del terzino per il 3-2 basco. Grave dormita dell'Hertha Berlino. Fallaccio di Raul Garcia su Maier dopo un controllo errato: subito giallo per lui. I tedeschi, consci del fatto che una sconfitta significherebbe eliminazione, si riversano in avanti. Weiser mette al centro, ma c'è ancora Laporte che mura tutto. Etxeita falcia Esswein all'altezza del vertice alto dell'area di rigore: giallo sacrosanto e punizione per i tedeschi. Plattenhardt cerca un sinistro liftato, ma la difesa di casa allontana. Nei minuti di recupero Selke impegna Herrerin in area dopo un pallone spiovente: para il portiere di casa con bravura.

VIDEO ATHLETIC BILBAO HERTA (3-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)

