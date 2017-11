Video/ Colonia Arsenal (1-0): highlights e gol della partita (Europa League girone H)

Video Colonia Arsenal (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita valida nella quinta giornata del girone H dell'Europa League 2017-2018.

Video Colonia Arsenal (LaPressse)

Il Colonia batte 1-0 in casa l’Arsenal e mantiene vive le speranze qualificazione. Decide il gol di Guirassy su rigore al 62esimo. In classifica i tedeschi agganciano la Stella Rossa al secondo posto a quota 6. L’Arsenal resta primo con 10 punti mentre il Bate Borisov è quarto con 5 punti. Nel prossimo turno Arsenal – Bate e Stella Rossa – Colonia.

SINTESI PRIMO TEMPO

Colonia in campo con il 3-4-3. Tra i pali Horn, in difesa Sorensen, Maroh e Meré. A centrocampo da destra verso sinistra Klunter, Ozcan, Jojic e Kilian Horn. In avanti spazio a Guirassy, Osako e Córdoba. L'Arsenal risponde con il 3-4-2-1. In porta Ospina, linea difensiva composta da Debuchy, Mertesacker e Holding. Sulla fascia destra Chambers, in mezzo al campo Coquelin ed Elneny, a sinistra Maitland-Niles. In avanti Welbeck e Wilshere in supporto di Giroud. Maitland-Niles prova la percussione sulla destra e calcia: primo calcio d'angolo per i Gunners. Nulla di fatto dalla bandierina. Al sesto minuto è il Colonia a provarci costruendo la prima vera occasione del match. Cordoba riceve in area e tira in un batter d'occhio. Ospina attentissimo devia in angolo. Dopo un inizio preoccupante la squadra di Wenger reagisce. Giroud prova a prendere posizione in area di rigore ma viene toccato da un avversario e cade. Per il direttore di gara non ci sono gli estremi per assegnare la massima punizione. Coquelin raccoglie un pallone dal limite dell'area e calcia di prima. Palla di poco alla destra di Horn. Buon possesso palla da parte dei Gunners, ma la squadra londinese non sembra avere intenzione di premere sull'acceleratore. Giroud prova a mettere in mezzo un pallone rasoterra, Horn non si fa sorprendere. Poco dopo, buon colpo di testa di Wilshere dopo il traversone di Maitland-Niles: il numero 10 salta più in alto di tutti, ma Horn blocca in presa bassa. Partita viva, il Colonia prova a ricompattarsi dopo aver subito l'iniziativa avversaria. Il francese Coquelin va ancora vicino al gol. Giroud lavora una buona palla per il connazionale: il numero 34 si inserisce e calcia, palla sul palo. Welbeck controlla sulla sinistra, si accentra e calcia a giro. Palla di poco fuori. Maroh intanto rimane a terra e mima il gesto dello stiramento. Il numero 5 di casa abbandona il campo per un problema muscolare al bicipite femorale destro. Al suo posto entra Rausch. Arsenal in possesso della sfera: dopo qualche minuto di stallo, i Gunners riprendono in mano la situazione. Calcio di punizione in favore dei Gunners, Elneny crossa in area di rigore. Horn esce con i pugni e allontana la sfera dalla propria area di rigore. Qualche istante dopo Elneny prova la conclusione dalla lunga distanza, ma il suo tentativo si perde alto sopra la traversa.

SINTESI SECONDO TEMPO

Wenger effettua la sua prima sostituzione: Iwobi entra al posto di Welbeck. Ritmi bassi a inizio ripresa. Buona triangolazione in area di rigore tra Giroud e Wilshere, ma il centrocampista si fa anticipare prima di poter tirare. Debuchy invece è il primo ammonito del match. Il francese affonda troppo il tackle, giusta la decisione dell'arbitro. Nei minuti seguenti l'Arsenal conquista un paio di corner senza però riuscire a concludere. La squadra di Wenger controlla il pallino del gioco ma in questi primi minuti non riesce a rendersi pericolosa come vorrebbe, complice anche l'ottima organizzazione dei padroni di casa. Guirassy libera l'area, l'Arsenal spreca un'altra buona occasione dalla bandierina. Iwobi prova a prendere l'iniziativa e a calciare in porta. Arsenal che rimane in attacco. Klunter lo strattona: cartellino giallo per il numero 24. Secondo cambio in casa Colonia: Córdoba lascia il posto a Olkowski. Buona occasione intanto per Guirassy, ma la conclusione del numero 19, di prima intenzione, viene bloccata da Ospina. Al 62esimo Guirassy entra in area dalla sinistra, Debuchy lo sbilancia: per il direttore di gara non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso attaccante che calcia forte e centrale portando in vantaggio i tedeschi. L'Arsenal risponde subito: corner in favore dei Gunners. Buon colpo di testa di Mertesacker, ma Horn esce e allontana il pericolo dalla propria area di rigore. Wilshere ci prova ancora dalla distanza, ma Horn si distende bene. Ottima reazione da parte dei Gunners. Secondo cambio in casa Arsenal: Chambers lascia il posto a Nelson. Ultimo cambio in casa Colonia: Osako lascia il posto a Lehmann. Ultimo cambio anche in casa Arsenal: Debuchy lascia il posto a Nketiah. I Gunners provano a controllare il gioco impostando manovre precise e avvolgenti. Guirassy prova a ripartire in contropiede, ma il francese termina in fuorigioco. Il Colonia, probabilmente più motivato rispetto agli avversari, mantiene alta la guardia concedendo davvero poco. Guirassy non tira indietro la gamba, cartellino giallo per il francese. All'89esimo l'Arsenal ha una doppia occasione per pareggiare: prima ci prova Nelson, poi Wilshere. Azione confusa, alla fine il pallone termina sul fondo. Gli ospiti ci provano poco dopo da corner. Cross lungo in area per Mertesacker. Horn esce e con glaciale sicurezza blocca tra le sue mani il pallone. Ci prova pure Wilshere. Gran destro dalla distanza, ma Horn si supera e devia in corner.

