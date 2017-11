Video/ Everton Atalanta (1-5): highlights e gol della partita (Europa League girone E)

Video Everton Atalanta (risultato finale 1-5): gli highlights e i gol della partita valida per la 5^ giornata del girone E dell'Europa League 2017-2018.

24 novembre 2017 Marco Guido

Video Everton Atalanta (LaPresse)

L'Atalanta scrive una pagina indelebile della propria storia espugnando il Goodison Park di Liverpool per 1 a 5, una vittoria che regala l'accesso ai sedicesimi di finale, un risultato che dopo il complicato sorteggio sembrava difficilmente raggiungibile dai ragazzi di Gasperini che invece sono riusciti a rovesciare tutti i pronostici. Iniziano subito forte gli inglesi che ci provano già al 2' con Klaasen il cui potente tiro tentato dal limite dell'area è terminato ampiamente oltre la traversa. La reazione degli orobici arriva al 10' quando un cross di Gomez viene impennato dalla retroguardia di casa, la palla arriva nei pressi del secondo palo dove Masiello ha colpito senza saltare mettendo però ampiamente fuori dallo specchio. Non passano nemmeno due minuti e al 12' Castagna si rende protagonista di una grande fuga sulla destra che ha concluso con un intelligente cross rasoterra arrettrato effettuato da fondo campo che però non trova Petagna anticipato da Keane ma sulla palla vagante si è avventato per primo Cristante che da distanza ravvicinata ha trovato il gol con un tiro di sinistro di prima intenzione che ha sorpreso Robles. La squadra di Unsworth fatica a reagire per l'ottima prova della squadra orobica che riesce a difendersi con ordine e così al 20' è ancora Gomez a provarci direttamente da calcio di punizione, il numero 10 tenta un potente tiro rasoterra che l'estremo difensore riesce a bloccare. L'Everton riesce finalmente ad affacciarsi in area al 30' quando Rooney, dopo aver recuperato palla a Freuler, ha liberato in area di rigore Mirallas che ha calciato da posizione defilata costringendo Berisha ad un complicato intervento in tuffo, la palla è arrivata a Ramirez che a porta praticamente sguarnita ha sprecato tutto calciando con potenza oltre la traversa. Al 34' ci prova poi Petagna con una bella azione personale che, dopo essersi girato e liberato di tre avversari, ha concluso con un bel tiro a giro che è uscito di non molto fuori dal palo lontano. Al 38' bella discesa sulla sinistra di Mirallas che ha pescato sul secondo palo Davies il cui tiro piazzato di sinistro è stato miracolosamente respinto sulla riga di porta da Toloi. Prima del duplice fischio di chiusura, cèè ancora il tempo per un'altra occasione capitata a Mirallas che ha tentato un potente tiro rasoterra che l'attento portiere ospite è riuscito a bloccare con sicurezza. Dopo tre minuti di recupero si è così concluso il primo tempo sul punteggio di 0 a 1, decide la rete di Cristante.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Inizia subito fortissimo l'Atalanta trascinata dallo scatenato Cristante che al 48' è riuscito a sfondare in area di rigore centralmente dove Williams ha steso il numero 4 con uno scomposto intervento in scivolata che ha costretto il direttore di gara a concedere un calcio di rigore alla squadra di Gasperini. Sugli undici metri si presenta Gomez che però spreca tutto facendosi parare il tiro dallo strepitoso Nobles che si è immediatamente superato anche sul tap-in tentato da distanza ravvicinata da Freuler. Non passa nemmeno un minuto e al 49' è Gomez a liberarsi con una stupenda finta nei pressi del limite dell'area da dove ha tentato un tiro a giro che il portiere di casa è riuscito a bloccare con un gran balzo. Al 51' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è stato il disastroso Williams a rischiare l'autogol con una deviazione di testa che ha costretto Nobles ad una respinta che è arrivata tra i piedi di Cristante il cui tiro di prima intenzione è stato respinto da Kenny sulla riga di porta. Al 57' ancora Atalanta con Hateboer che si è reso protagonista di una impressionante progressione con la quale è riuscito a liberarsi accentrandosi dalla sinistra e calciando con potenza ma l'estremo difensore si è superato ancora una volta deviando oltre la traversa con un gran intervento in tuffo. Al 62' doppio cambio con Caldara e Vlasic che hanno preso il posto dell'acciaccato Masiello e Klaasen. Il raddoppio è nell'aria ed arriva al 64' quando sull'ennesimo calcio d'angolo del Papu che ha pescato all'altezza del primo palo Cristante che ha anticipato tutti segnando con un bel colpo di testa in torsione. Al 70' altro doppio cambio con Kenny e Hateboer che hanno lasciato il posto rispettivamente a Feeney e Gosens. Al 71' arriva un pò a sorpresa l'Everton riesce ad accorciare le distanze quando Mirallas è riuscito a sfondare sulla destra da dove ha crossato al centro per Ramirez che ha segnato con un bellissimo diagonale che si è infilato imparabilmente vicino al palo lontano. Al 78' altra bella incursione di Gomez che serve a centro-area Petagna il cui tentativo in girata troppo centrale è stato preda di Nobles. All'82' mister Gasperini decide di concedre la standing ovation a Cristante che ha lasciato il posto a Cornelius. All'83' gli inglesi provano a pareggiare con Ramirez il cui potente tiro da fuori area è però controllato in due tempi dall'attento Berisha. All'86' su una corta ribattuta della retroguardia inglese, è Gosens ad avventarsi sul pallone e a segnare con un bel diagonale scoccato dal limite dell'area che porta così il risultato sull'1 a 3. Non passano nemmeno due minuti e all'88' anche il poker è servito grazie al neo-entrato Cornelius che ha concluso un'azione personale con un rasoterra che ha sorpreso Nobles sotto le gambe. Al 90' è Gomez a provarci con un contropiede a tutto campo che il numero 10 ha concluso con un tiro di sinistro da posizione defilata che è uscito di non molto dallo specchio. Al 91' pregevole doppio dribbling sulla trequarti di Caldara che ha poi appoggiato al limite dell'area ancora a Gomez che ha provato un rasoterra che è uscito di pochissimo fuori. Ma non è finita: al 92' è Petagna a cercare gloria con un tiro che però Williams riesce a deviare in corner. Proprio sul seguente calcio d'angolo, è ancora Cornelius a saltare più in alto di tutti e a segnare con un imperioso colpo di testa che chiude definitivamente questa sfida sull'1 a 5. Impressionante vittoria dell'Atalanta che si regala l'approdo ai sedicesimi di finale, vedremo se riuscirà nell'ultimo turno a difendere il primato

