Video/ Lazio Vitesse (1-1): highlights e gol della partita (Europa League girone K)

Video Lazio Vitesse (risultato finale 1-1): gli highlights, le azioni salienti e i gol della partita valida per la 5^ giornata del girone k di Europa League 2017-2018.

24 novembre 2017 Fabio Belli

Video Lazio Vitesse (LaPresse)

Turn over massiccio per la Lazio di Simone Inzaghi, che mantiene l'imbattibilità europea pareggiando 1-1 il match interno contro il Vitesse, pur già sicura del primo posto nel girone e della qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. Accade tutto nel primo tempo, con i gialloneri ultimi in classifica nel raggruppamento, ma sospinti da 1500 tifosi in trasferta, che portano avanti un gran pressing, e trovano il vantaggio al 13' con una magistrale punizione calciata da Linssen, che manda il pallone a sbattere sotto la traversa con Vargic però un po' fermo nella traiettoria. Con una gran botta di Mount gli olandesi sfiorano il raddoppio, la Lazio fatica un po' a ripartire ma sale di tono in maniera significativa nel corso del quarto d'ora finale del primo tempo. Al 29' un delizioso colpo di tacco smarcante di Luis Alberto in area mette Palombi a tu per tu con Pasvaar, ma il giovane attaccante si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Al 42', splendido cross coast to coast di Basta e gran botta al volo di Luis Alberto, una straordinaria prodezza che regala alla Lazio il pareggio. Nella ripresa la Lazio prova ad attaccare ma al 9' arriva la tegola Nani: infortunio muscolare per il portoghese già costretto a saltare buona parte dell'inizio della stagione, si teme ancora un lungo stop. Il talento lusitano viene sostituito da Lulic, ma le occasioni da gol scarseggiano. Ci prova Crecco dalla distanza, il Vitesse prova a sorprendere Vargic con un paio di colpi di testa del neo entrato Castaignos. Ma nel finale è il capitano della Primavera Miceli, all'esordio assoluto con i grandi, a salvare tutto su un insidioso cross teso in area. Primo pareggio europeo per la Lazio che resta imbattuta e prima nel girone, il Nizza stacca il biglietto per i sedicesimi con la vittoria contro i belgi dello Zulte Waregem, battuti con una doppietta di Mario Balotelli.

LE STATISTICHE

I numeri del match tra Lazio e Vitesse dimostrano come la Lazio abbia giocato una partita meno efficace del Vitesse dal punto di vista offensivo. Gli olandesi sono arrivati più volte alla conclusione a rete, 9 contro le 4 dei biancazzurri, mentre i calci d'angolo sono stati gli stessi per entrambe le formazioni, 7 battuti dalla Lazio e 7 dal Vitesse. Una mole offensiva che non è servita alla squadra di Fraser, visto che alla fine il match è terminato in parità. Giocatori della Lazio pescati 3 volte in fuorigioco (1 volta Palombi in maniera erronea) mentre 1 sola volta il Vitesse si è fatto trovare in offside. Possesso palla in perfetto equilibrio tra le due formazioni, 50% a testa. 537 passaggi effettuati (dei quali 466 riusciti) per la Lazio, 516 per il Vitesse che ne ha azzeccati 437. 37 le palle recuperate dalla Lazio contro le 40 degli olandesi, non sono mancati i break a centrocampo tra due formazioni spesso molto allungate. La percentuale di successo dei passaggi laziali è stata dell'87%, appena inferiore quella dei gialloneri, 85%. 6 i falli commessi dai biancocelesti, 3 in meno degli olandesi che ne hanno commessi 9.

LE DICHIARAZIONI

In conferenza stampa Simone Inzaghi ha espresso soddisfazione per aver visto la Lazio mantenere l'imbattibilità europea, ma in fase di commento ha iniziato parlando dell'infortunio di Nani: “Nani ha lamentato un problema fisico. È l’unica nota stonata della serata. Stava entrando nei nostri meccanismi, mi dispiace. Speriamo di non perderlo per molto, di certo per due settimane non ci sarà. Sono contento di quanto visto stasera perché non era facile. Con la classifica già sistemata le motivazioni potevano mancare, poi abbiamo preso gol quasi subito su calcio piazzato. Ora testa alla Fiorentina. Mi sono piaciuti i giovani perché mi hanno dato conferme. Crecco ha fatto la sua partita, Palombi è andato molto bene sfiorando il gol. Miceli è un prodotto del nostro settore giovanile e si meritava questa occasione e l'esordio Bastos sicuramente era uno di quelli che volevo far giocare subito per metabolizzare quanto accaduto nel derby, gli errori e tutto il resto. Stava bene e l'ho fatto giocare. Dusan Basta già durante la settimana stava bene e ha giocato da titolare dopo l'infortunio. Gli ho risparmiato gli ultimi dieci minuti per far esordire Miceli”. E proprio Alessio Miceli ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato della grande emozione vissuta, da capitano della Primavera, all'esordio assoluto nella Lazio dei grandi: "Sono molto emozionato e contento per il mio esordio di questa sera. Ringrazio il mister per la fiducia. Debuttare con la maglia biancoceleste è un sogno che si realizza, gioco con l’Aquila sul petto da dieci anni ed ho fatto molti sacrifici per scendere in campo quest’oggi. Mi sento di ringraziare anche mister Andrea Bonatti, il tecnico della Primavera, e la mia famiglia che ha sempre compiuto tanti sforzi per aiutarmi a raggiungere quest’obiettivo. Abito lontano da Formello ed ogni giorno affronta insieme a me tanti chilometri per permettermi di lavorare. Esordire con la maglia della Lazio in Europa League ha scaturito un’emozione indescrivibile. Quando il mister mi ha informato del mio ingresso sono entrato in confusione, poi mi sono concentrato ed ho provato a dare il massimo sul campo”.

