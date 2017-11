Video/ Lione Apollon (4-0): highlights e gol della partita (Europa League girone E)

Video Lione Apollon (risultato finale 4-0): gli highlights e i gol della partita valida per la quinta giornata del girone E dell'Europa League 2017-2018.

24 novembre 2017 Alessandro Rinoldi

Video Lione Apollon (LaPresse)

Al Parc OL l'Olympique Lione si impone sull'Apollone Limassol con un netto 4 a 0. Nel primo tempo i francesi effettuano non pochi sforzi per riuscire a portarsi in vantaggio al 29' con Diakhaby. Il raddoppio arriva però subito al 32' con Fekir, ben assistito da Depay, protagonista anche in precedenza. La frazione si chiude senza altre grandi emozioni sebbene sia importante segnalare come i due tecnici effettuino un cambio ciascuno per infortunio rispettivamente al 16', Aouar per Traoré, ed al 17', Zelaya al posto di Maglica. Nel secondo tempo Diaz, servito proprio dal subentrato Aouar al 66', firma il tris lasciando il poker a Maolida nel finale al 90'. I 3 punti conquistati permettono al Lione, ora a quota 11 punti, di accedere ai sedicesimi mentre l'Apollon, rimasto fermo in fondo al girone E con 3 punti, viene elminato dal torneo.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Lione abbia lasciato giocare molto l'Apollon nella ripresa visto il possesso palla favorevole ai ciprioti col 54% e solo leggermente in svantaggio per quanto riguarda passaggi completati, l'86% con 438 su 508 contro l'87% con 408 su 470, e palloni recuperati, 52 a 53. Più evidente invece la precisione offensiva dei francesi con 7 a 4 tiri nello specchio della porta.

Infine, sotto l'aspetto disciplinare, entrambe le squadre hanno commesso lo stesso numero di interventi irregolari, 12 a 12, e l'arbitro polacco Raczkowski ha estratto il cartellino giallo 4 volte ammonendo Fekir e Marcal da un lato, Jander e Roberge dall'altro.

CLICCA QUI PER IL VIDEO LIONE APOLLON (4-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)

