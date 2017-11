Video/ Milan Austria Vienna (5-1): highlights e gol della partita (Europa League girone D)

Video Milan Austria Vienna (risultato finale 5-1): highlights e gol della partita valida nella 5^ giornata del girone di dell'Europa League 2017-2018.

24 novembre 2017 Federico Giuliani

Video Milan Austria Vienna (LaPresse)

Il Milan liquida l'Austria Vienna con un secco 5-1 - identico risultato dell'andata - e accede ai sedicesimi di finale di Europa League con un turno di anticipo. Montella può sorridere dopo un avvio complicato, con i suoi in svantaggio per effetto del gol siglato al 21' da Monschein. L'attaccante degli austriaci parte in posizione regolare, evita Donnarumma e deposita in rete con un diagonale sul quale Bonucci non effettua proprio una bella figura. Il capitano rossonero avrebbe potuto evitare la rete con una scivolata decisa, ma un eccesso di sicurezza ha tradito il difensore milanista. Archiviato l'incidente iniziale, il Milan pareggia i conti al 27' con Ricardo Rodriguez, pronto a raccogliere un pallone sul secondo palo e far secco Pentz con una conclusione potente. Prima dell'intervallo André Silva riporta i suoi in vantaggio raccogliendo un'errata punizione di Rodriguez e Cutrone cala il tris al 43', con un perfetto colpo di testa su assist di Borini. Nella ripresa Bonucci fallisce il poker dagli sviluppi di un corner, così come fanno poco dopo Cutrone, André Silva e Musacchio. Al 69' Calhanoglu premia André Silva, che in area di rigore si gira e beffa l'inesperto Pentz, autore di una papera grossolana. Nel finale, in pieno recupero, Cutrone raccoglie un suggerimento di Antonelli e chiude i conti siglando il definitivo 5-1. Andiamo adesso a dare un'occhiata alle statistiche più importanti del match. Il Milan realizza ben 24 tiri complessivi, di cui 11 nello specchio della porta. Un'infinità paragonati ai 5 tentativi dell'Austria Vienna (soltanto 3 verso Donnarumma). Per quanto riguarda il possesso palla i rossoneri sono avanti: 57% contro 43%. Sul fronte disciplinare sono tre i cartellini gialli: uno per il Milan (Musacchio), due per l'Austria Vienna (Salamon e Monseich).

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Milan-Austria Vienna ecco quanto dichiarato dai due bomber della serata, André Silva e Cutrone. Queste le parole del portoghese ai microfoni di Sky Sport: "Era molto importante rialzare la testa, non è stata una partita facile, ma abbiamo fatto una grande partita. I gol? Sono molto felice, speriamo di avere occasioni anche in campionato". Anche Cutrone ha segnato una doppietta. Ecco la sua analisi sul match: "Ho tanto da migliorare, devo lavorare ed aiutare sempre i compagni, poi se arriva il gol ancora meglio. Mi fa piacere stare col gruppo, offrire la cena per me è stato un onore. Io e il gruppo pensiamo a lavorare bene, pensiamo alla partita di domenica che è molto importante. Penso a lavorare giorno dopo giorno, a migliorarmi sempre di più grazie all'aiuto dei compagni e dello staff, dare sempre il massimo".

CLICCA QUI PER IL VIDEO MILAN AUSTRIA VIENNA (5-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.