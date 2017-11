Video/ Nizza Waregem (3-1): highlights e gol della partita (Europa League girone K)

Video Nizza Waregem (risultato finale 3-1): gli highlights e i gol della partita valida nella quinta giornata del girone K dell'Europa League 2017-2018.

24 novembre 2017 Umberto Tessier

Video Nizza Waregem (LaPresse)

Il Nizza batte per tre reti ad uno lo Zulte Waregem e vola ai sedicesimi di finale di Europa League. Match deciso da una bella doppietta di Mario Balotelli, tra cui un gol su rigore. Nel finale prova a riaprirla Haimalainen ma Tameze la richiude tre minuti dopo. Rigore per il Nizza al 5' con la gara che si mette subito in discesa per la compagine francesce. Finisce a terra Mario Balotelli steso dal portiere Bostyn. Sul dischetto va lo stesso attaccante che non sbaglia. Il Nizza continua ad attaccare e trova al 31'. Seri serve in profondità Plea, cross al centro per l'accorrente Balotelli che insacca e sigla la doppietta personale. Nizza padrone del campo e prima frazione chiusa sul doppio vantaggio.

LA RIPRESA

Nella ripresa non accade nulla di interessante con il Nizza che controlla tranquillamente ma la compagine francese deve fare i conti con la punizione fantastica di Hamalainen che con un gran sinistro dalla distanza non lascia scampo a Benitez. Partita riaperta a sorpresa a dieci minuti dalla fine. Ma il Nizza reagisce e la chiude definitivamente: azione personale di Tameze che va via supera due avversari e batte Bostyn con un destro che termina la sua corsa all'incrocio dei pali. Festa sugli spalti per il passaggio del turno acquisito. Qualificazione meritata per il Nizza che passa da seconda dietro la Lazio.

CLICCA QUI PER IL VIDEO NIZZA WAREGEM (3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.