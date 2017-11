Albinoleffe Padova/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

25 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta AlbinoLeffe Padova (Foto LaPresse - repertorio)

Albinoleffe Padova sarà diretta dall'arbitro Matteo Proietti della sezione di Terni allo stadio di Bergamo: la partita si terrà oggi sabato 25 novembre alle ore 20.30 e sarà l’anticipo serale per la sedicesima giornata del girone B di Serie C. In campo due delle migliori squadre del raggruppamento. L’Albinoleffe dopo un inizio un po’ in chiaroscuro ha saputo ingranare la giusta marcia ed ora ha 24 punti, a 5 di distanza proprio dalla capolista Padova, avendo un percorso fatto di 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Come detto il Padova occupa in questo momento il primo posto con 29 punti messi da parte grazie a 9 vittorie, 2 pareggi ed altrettante sconfitte. Lo stato di forma è buono di tutte e due le contendenti: sia l’Albinoleffe che lo stesso Padova nelle ultime cinque uscite stagionali ha raccolto 4 vittorie ed un pareggio. Da sottolineare che i padroni di casa dovrebbero essere avvantaggiati dal fatto di non aver giocato in settimana in Coppa Italia mentre il Padova ha affrontato la Triestina riuscendo peraltro ad avere la meglio in maniera piuttosto netta con un straordinario 5-0.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Albinoleffe Padova non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PADOVA

L’Albinoleffe dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco bergamasco con un 3-5-2 con Coser a difendere i pali e nei tre difensori ci saranno Gavazzi nel mezzo, Zaffagnini sul centrodestra e Mondonico sul centrosinistra. A centrocampo al posto dello squalificato Sbaffo andrà a giocare Di Ceglie con Gelli e Agnello, Gonzi sulla fascia destra mentre per il ruolo di titolare sulla sinistra sarà ballottaggio tra Giorgione e Nichetti. In avanti sicuro del posto Kouko ed al suo fianco appare in vantaggio Colombi su Ravasio. Il Padova invece dovrebbe disporsi con il 4-3-1-2 con Bindi tra i pali, Cappelletti nel cuore del difesa al fianco di Trevisan, come terzino destro Madonna è in vantaggio su Ravanelli e Contessa dall’altro altro. Il punto di riferimento in mediana sarà Pinzi con ai lati Belinghieri ed uno tra Tabanelli e De Risio. In avanti Guidone sarà affiancato da Marcandella con alle spalle probabilmente Capello anche se non è da escludere l’utilizzo di Chinellato.

LA CHIAVE TATTICA

Naturalmente il Padova e l’Albinoleffe hanno atteggiamenti tattici differenti, che presentano pro e contro i quali potrebbero influenzare la partita. Il Padova potrebbe mettere in difficoltà l’Albinoleffe grazie al trequartista che andrà a prendere palle tra le linee mentre l’Albinoleffe dal proprio canto potrebbe giovarsi di un vantaggio numerico in mediana con i due esterni spesso sulla linea del centrocampo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per i principali bookmaker tra cui Eurobet, l’Albinoleffe parte con i favori del pronostico pur contro la capolista Padova. In particolare la quota fissa per la vittoria interna degli orobici è di 2,35 mentre il pareggio è intorno al 3,15. L’eventuale successo del Padova però viene dato come evento più probabile rispetto al pareggio in quanto la quota è pari a 2.95.

