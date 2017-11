Andria-Trapani/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andria-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie B

25 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Andria-Trapani, LaPresse

Andria-Trapani, diretta dal signor Meraviglia di Pistoia, sabato 25 novembre 2017 alle ore 14.30, sarà la sfida che aprirà ufficialmente il programma della sedicesima giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Con lo straripante cinque a uno sul campo dell'Akragas, l'Andria ha colto finalmente dopo tredici tentativi andati a vuoto la prima vittoria di questo campionato. Un successo che ha permesso ai pugliesi di agganciare al quartultimo posto in classifica la Casertana e di rilanciare le proprie quotazioni per la salvezza. Grande protagonista della partita è stato Scaringella, autore di una tripletta dopo essere subentrato a Barisic nella ripresa, quindi il risultato è stato fissato dai gol di Curcio, autore dell'iniziale vantaggio, e di Minicucci alla fine del recupero.

Da diverse settimane l'Andria aveva comunque fatto vedere segni di miglioramento, quello sul campo di Siracusa contro l'Akragas è stato il quinto risultato consecutivo per i biancazzurri, che prima di questa vittoria in campionato era reduce da quattro pareggi di fila. Il test interno contro il Trapani sarà probante, i granata allenati da Alessandro Calori occupano il terzo posto in classifica, e sono reduci da due importanti vittorie interne consecutive, in campionato contro la Virtus Francavilla, battuta tre a uno con le reti di Girasole, Reginaldo e Palumbo, e in Coppa Italia contro il Siracusa, con i sedicesimi di finale superati ai calci di rigore. Il Trapani sogna ancora un inserimento per lottare per il primo posto, pur col Lecce lontano otto lunghezze.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE ANDRIA-TRAPANI

Non sarà possibile vedere la diretta tv della partita sui canali in chiaro o a pagamento, ci sarà però la possibilità, per gli abbonati al portale o per chi acquisterà la partita come evento singolo, di seguire l'incontro in diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si fronteggeranno allo stadio Degli Ulivi di Andria: i padroni di casa saranno schierati con Maurantonio tra i pali, De Giorgi sull'out difensivo di destra e il brasiliano Curcio sull'out difensivo di sinistra, mentre Celli e il romeno Rada formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo ci sarà spazio per Piccinni, Esposito e Quinto, mentre in attacco lo sloveno Barisic ed il bosniaco Nadarevic saranno affiancati da Lattanzio. Risponderà il Trapani con Furlan tra i pali alle spalle di una difesa a tre con Silvestri, Pagliarulo e Fazio. A centrocampo, la zona centrale sarà presidiata da Bastoni, Palumbo e Girasole, mentre Marras a destra e Visconti a sinistra saranno impiegati sulle fasce laterali, in attacco Evacuo farà coppia con Murano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, la vittoria esterna dei siciliani viene quotata 2.20 da Betclic, mentre Bwin moltiplica per 3.00 la quota dedicata all'eventuale pareggio e William Hill propone a 3.30 la quota per il successo interno. Le quote sui gol vedono Bet365 proporre a 2.35 la quota per l'over 2.5 e a 1.57 la quota del l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.