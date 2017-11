Ascoli Cremonese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Ascoli, lo stadio "Cino e Lillo Del Duca" (LaPresse)

Ascoli Cremonese sarà diretta dall'arbitro Di Paolo: le due formazioni si affronteranno questo pomeriggio (ore 15) presso lo stadio “Cino e Lillo Del Duca” nell’incontro valido per la 16esima giornata del campionato di Serie B. Contrariamente a quanto ci si poteva attendere alla vigilia di questa stagione agonistica, la sfida tra i bianconeri allenati da Fulvio Fiorin e i grigiorossi di Attilio Tesser non vedrà di fronte due formazioni coinvolte nella lotta per non retrocedere dato che i lombardi, un po’ a sorpresa, si trovano invece in piena zona-playoff e, con una eventuale vittoria, si avvicinerebbero addirittura alla vetta della classifica. Nessuna sorpresa invece per quanto riguarda i marchigiani, ultimi al momento in graduatoria e reduci da una serie di risultati davvero deludenti, anche se la situazione non è ancora irreparabile: ci sarebbe infatti ancora tempo e margine per uscire dalle sabbie mobili in cui si trovano invischiati.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE ASCOLI CREMONESE

Ascoli Cremonese sarà trasmessa in diretta tv sui canali 106 e 258 del satellite, Sky Sport Mix e Sky Calcio 8 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

L’incrocio tra Ascoli e Cremonese, pur non essendo tra quelli di cartello della giornata di cadetteria che si disputerà sabato 25 novembre, proporrà comunque diversi spunti interessanti dal momento che i bianconeri, almeno tra le mura di casa, sono più temibili rispetto alla versione “colabrodo” vista nelle ultime trasferte, mentre per i ragazzi di Tesser si tratterà dell’ennesima prova di maturità per capire se davvero potranno sostenere un torneo di vertice. I marchigiani sono reduci infatti dalla pesante scoppola (4-0) rimediata a Parma e, se si contano le ultime quattro uscite, la squadra di Fiorin ha rimediato solo sconfitte: l’ultimo successo risale al 24 ottobre scorso, quando tra le mura amiche lo Spezia era stato sconfitto per 4-2. Sull’altro versante, i grigiorossi giocheranno la seconda trasferta consecutiva dopo aver strappato un buon 1-1 sul terreno della Salernitana. Non a caso, nelle ultime cinque gare la Cremonese ha raccolto i migliori risultati lontano dal “Giovanni Zini”, con un pareggio (1-1 a Chiavari con l’Entella e una spettacolare vittoria per 3-2 ai danni del Foggia. Si confermerà il trend ai danni di un Ascoli in crisi?

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-CREMONESE

Per quanto riguarda le probabili formazioni con cui Ascoli e Cremonese scenderanno in campo al “Cino e Lillo Del Duca”, è probabile che i rispettivi tecnici, Fulvio Fiorin e Attilio Tesser, apportino alcuni cambiamenti rispetto agli undici scesi in campo nello scorso weekend. In casa marchigiana, infatti, dopo il pesante infortunio occorso al giovane attaccante Favilli (rottura del legamento crociato) e il KO all’altra punta Rosseti (frattura del quarto metatarso) è probabile che si veda un 4-3-3 con qualche variazione: in porta ci sarà Lanni, protetto dalla solita linea a 4 con Gigliotti e De Santis in mezzo e la coppia Mogos-Pinto sugli esterni. In mezzo, stante l’espulsione di Addae col Parma, dovrebbero giocare Parlati, Carpani e Bianchi mentre il nuovo tridente sarà composto da Lores Varela, Clemenza e Baldini. La Cremonese invece dovrebbe rispondere col solito 4-4-2 a rombo, ovvero col trequartista: in porta confermato Ujkani, davanti a lui ci saranno, da destra a sinistra, Almici, Claiton, Canini e Renzetti, mentre il pacchetto di centrocampo sarà formato da Arini in qualità di vertice basso, Pesce e Croce, con Piccolo alle spalle della coppia di punte formata da Brighenti e Mokulu.

LA CHIAVE TATTICA

Per quanto concerne la chiave tattica del match che vedrà contrapposti Ascoli e Cremonese, è indubbio che sono due gli uomini che potrebbero spezzare l’equilibrio: in casa marchigiana, stante le pesantissime assenze di Rosseti e Favilli, il peso dell’attacco sarà tutto sull’esterno Lores Varela, di gran lunga il più talentuoso dei suoi e che, pur partendo largo a destra, dovrebbe catalizzare tutte le azioni offensive dei suoi, magari accentrandosi in posizione di suggeritore per l’elemento che Fiorin deciderà di schierare al centro del tridente. Il perno sul quale si regge invece la formazione di Tesser è soprattutto il trequartista Piccolo, elemento in grado di far fare il salto di qualità al centrocampo grigiorosso ma anche di innescare la coppia di punte Brighenti-Mokulu, sulla carta una delle meglio assortite della Serie B pur non avendo ancora espresso tutto il proprio potenziale.

QUOTE E PRONOSTICI

Infine, dando un’occhiata alla previsioni dei bookmakers per la gara in programma al “Cino e Lillo Del Duca” tra Ascoli e Cremonese, si nota come i favori del pronostico vadano agli ospiti, anche in virtù della migliore posizione in classifica: infatti, stando a Sisal MatchPoint, il segno “2” viene quotato a 2.30, mentre una possibile vittoria dei padroni di casa pagherebbe ben 3.40 volte la giocata per NetBet; infine, l’occorrenza del segno “X” può essere interessante per gli scommettitori, dato che renderebbe 3.35 volte la posta con BetFlag. Passando all’analisi delle quote dei “bookies” per l’Under e l’Over, è interessante notare come BetClic quoti 1.90 la prima eventualità mentre nel caso in cui dovesse venire fuori un match ricco di gol ecco che PaddyPower propone un 4.50 che potrebbe ingolosire gli appassionati di “punting”.

