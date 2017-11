Avellino Palermo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Avellino Palermo streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B per la 16^ giornata (oggi)

Avellino Palermo, Serie B 16^ giornata (LaPresse)

Avellino Palermo, diretta dall'arbitro Nasca è in programma oggi sabato 25 novembre 2017, alle ore 15.00; la sfida dello Stadio Partenio - Adriano Lombardi di Avellino sarà valida per la sedicesima giornata di Serie B 2017/2018. Di fronte due squadre alla ricerca disperata di punti: i padroni di casa non vincono da ben quattro turni, reduci da una sconfitta (2-0 contro il Parma) e addirittura tre pareggi (1-1 contro il Perugia, 0-0 contro la Virtus Entella e 1-1 contro il Frosinone; i siciliani, invece, dopo la vittoria in trasferta contro la Cremonese per 1-2, sono stati sconfitti tra le mura amiche del Renzo Barbera per 0-3 dal Cittadella nel Monday night della quindicesima giornata. Due situazioni di classifica, inoltre, diverse: i Lupi sono situati al dodicesimo posto con diciannove punti, a meno tre punto dall’ottavo posto detenuto dai rivali storici della Salernitana, valido per i playoff; i rosanero di mister Tedino, invece, sono al terzo posto con venticinque punti in concomitanza con Venezia e Frosinone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE AVELLINO PALERMO

Avellino Palermo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 252, Sky Calcio 2 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PALERMO

Di fronte due stili di gioco completamente differenti, nonostante il moduloadottato dai due allenatori sia lo stesso: l’Avellino pratica un gioco attendista, attento e ben coperto per poi colpire in contropiede, mentre il Palermo punta molto sul gioco corale, sullo spirito offensivo e sullo spettacolo. L’Avellino può contare su un tandem avanzato tra i più esperti e interessanti della categoria: parliamo del duo Castaldo-Ardemagni, con il primo che continua a fare gol e trascinare caratterialmente i Lupi ed il secondo che si è confermato come uno dei killer d’area migliori della Serie B. Il Palermo, invece, ha dalla sua diversi elementi giovani e di valore: da Chochev a Murawski, passando per Struna e Coronado. Il pericolo numero però per la formazione di Walter Novellino è ovviamente Ilija Nestorovski: l’attaccante macedone, reduce da un’ottima stagione in Serie A, ha già raccolto nove reti nelle prime 15 giornate di Serie B.

QUOTE E PRONOSTICO

Avellino Palermo, quote e pronostico: gara molto equilibrata secondo i bookmakers, che vedono la formazione di mister Tedino leggermente favorita: Snai quota l’1-X-2 a 2,80-2,05-2,65, con Under 2,5 e Over 2,5 (meno o più di tre gol in totale) rispettivamente a 1,75 e 1,95. La quota del gol, relativa all’ipotesi che sia Avellino che Palermo vadano a segno, è favorita (1,70) rispetto al Nogol (2,05). Una gara che sarà molto equilibrata, con campani e siciliani che non possono permettersi passi falsi in ottica di classifica. Prevista una grande battaglia dunque, che potrebbe vedere il Palermo uscire trionfante: a livello qualitativo non c’è partita, dipenderà molto dallo stato d’animo di Ilija Nestorovski e compagni, reduci dalla pesante debacle casalinga contro il Cittadella dello scorso lunedì, 0-3 per i veneti.

