Bologna Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bologna Sampdoria: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la 14^ giornata del campionato di Serie A

25 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Bologna Sampdoria, Serie A 14^ giornata (Foto LaPresse)

Bologna Sampdoria, partita che sarà diretta dall’arbitro Maresca, apre il programma della 14^ giornata di Serie A 2017-2018: alle ore 15 di sabato 25 novembre allo stadio Dall’Ara si gioca uno dei quattro anticipi previsti dal calendario. Partita interessante, con due squadre che arrivano entrambe da una vittoria per 3-2: esterna quella del Bologna, in rimonta sul campo del Verona; bellissima quella della Sampdoria, che ha superato la Juventus dominando il secondo tempo e tremando solo nel finale. Il pronostico ovviamente tirerebbe dalla parte dei blucerchiati, che però in trasferta non hanno sempre la stessa marcia che li accompagna a Marassi. In palio punti per la salvezza - Bologna, per quanto al momento sia distante dalla zona calda - e per l’Europa League, perchè la Sampdoria giustamente ci crede e la classifica per adesso le dà ragione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Bologna Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente per gli abbonati al pacchetto Calcio del satellite a pagamento: l’appuntamento è su Sky Calcio 1, codice d’acquisto 409684 per chi avesse l’abbonamento “tradizionale” e volesse comunque seguire la partita. Ovviamente ci sarà la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Il Bologna è riuscito a rialzarsi da un periodo buio prendendosi i tre punti al Bentegodi: prima di allora aveva perso quattro partite consecutive, che avevano annullato l’effetto di tre vittorie di misura contro avversarie dirette per la salvezza (Sassuolo, Genoa e Spal). La squadra felsinea ha i suoi problemi in casa, dove fa peggio che in trasferta: appena una vittoria (un mese e mezzo fa) con due pareggi e ben tre sconfitte, ma soprattutto quasi due gol incassati per partita. La Sampdoria è straripante tra le mura amiche e in generale ha vinto le ultime tre partite e cinque delle ultime sei; è in grande forma, ma in trasferta ha perso due volte con il clamoroso 0-4 di Udine, e ha pareggiato sui campi di Torino e, soprattutto, Verona. Resta il fatto che se dovesse vincere il recupero della Roma sarebbe virtualmente a soli due punti dalla Juventus, e potrebbe dunque aspirare anche a un ingresso nella zona Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA

Il Bologna è sempre senza Federico Di Francesco, ma Donadoni ha trovato la soluzione: sia Destro che Palacio in campo, con l’argentino a giostrare da esterno partendo largo a sinistra. Dall’altra parte imprescindibile l’apporto di Simone Verdi, mentre a centrocampo non dovrebbero esserci grosse sorprese con il cileno Pulgar scelto per fare da perno davanti alla difesa, Donsah (matchwinner nell’ultimo Monday Night) sarà la mezzala sul centrosinistra e Andrea Poli, importante nel dare equilibrio alla mediana e nel dare una mano alla fase di non possesso, giocherà dall’altra parte. Ci sarebbe anche Taider, che però sembra destinato alla panchina. Per quanto riguarda l’assetto arretrato, in porta ci sarà Mirante con la coppia centrale formata da Giancarlo Gonzalez, riuscito a scalzare dagli undici il veterano Maietta. Sulle corsie laterali le scelte sono ormai fatte: dentro Krafth e Masina, con il greco Torosidis che può rappresentare una valida alternativa a partita in corso - giocando indifferentemente su entrambe le fasce.

Marco Giampaolo non cambia la squadra che ha battuto la Juventus: l’unica sostituzione è necessaria perchè Praet, uscito con distorsione alla caviglia domenica scorsa, è in forte dubbio e dunque il suo posto sarà preso da Linetty, del resto la modifica che il tecnico della Sampdoria aveva operato a gara in corso. Il resto dello schieramento rimane quello consueto: in difesa Gian Marco Ferrari è ormai titolare al fianco di Silvestre, e porta anche qualche gol utile in cascina. Allo stesso modo Bereszysnki sembra essere preferito a Jacopo Sala per giocare sulla destra, con Strinic che invece sarà impiegato a sinistra. In porta Viviano è un ex di questa partita, esattamente come Gaston Ramirez sulla trequarti: l’uruguaiano a Bologna ha fatto molto bene in una squadra che aveva tanta qualità, oggi la mette al servizio di Quagliarella e Duvan Zapata che hanno già segnato 12 gol in coppia. A completare il centrocampo Edgar Barreto, che aiuta soprattutto nella fase difensiva, e Lucas Torreira ormai diventato imprescindibile e in crescita costante, tanto da aver già trovato tre gol in questo campionato.

QUOTE E SCOMMESSE

La Snai ha quotato la partita dello stadio Dall’Ara: secondo l’agenzia di scommesse Bologna e Sampdoria partono esattamente alla pari, come si può vedere dal fatto che il segno 1 (vittoria dei felsinei) e il segno 2 per l’affermazione esterna dei blucerchiati sono dati entrambi a 2,65. La scommessa più redditizia è quella sul pareggio: con il segno X guadagnereste 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Siamo invece a 2,05 per quanto riguarda la puntata NoGol (la quota Gol invece è valutata 1,70).

