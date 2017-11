Cagliari Inter/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la 14^ giornata del campionato di Serie A

25 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Cagliari Inter, Serie A 14^ giornata (Foto LaPresse)

Cagliari Inter, al Sant’Elia, sarà diretta dall’arbitro Pairetto; alle ore 20:45 di sabato 25 novembre si gioca l’anticipo serale per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Anche se solo per qualche ora, i nerazzurri hanno la possibilità di volare in testa alla classifica: inseguono il Napoli a due punti di distanza e avevano già avuto questa occasione. Al di là della posizione attuale, l’Inter è in piena corsa per lo scudetto e forse sta anche facendo più di quanto l’estate avesse fatto presagire; una partita da non sbagliare quella contro il Cagliari, che però sembra essere stato rivitalizzato dall’arrivo di Diego Lopez e domenica si è preso una vittoria importante sul campo dell’Udinese, facendo un passo avanti verso quella salvezza che sarà ancora l’obiettivo della squadra.

CAGLIARI INTER, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Per la diretta tv di Cagliari Inter sono a disposizione le due piattaforme in abbonamento: i canali sono Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 per la televisione satellitare, Premium Sport e Premium Sport HD per il digitale terrestre. In entrambi i casi la partita si potrà seguire anche in diretta streaming video, attivando la rispettiva applicazione (quindi Sky Go e Premium Play) senza costi aggiuntivi e su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Con Diego Lopez in panchina, il Cagliari ha ottenuto 9 punti in cinque partite: passo totalmente diverso rispetto a quanto aveva fatto Massimo Rastelli (6 punti in otto gare). Gli isolani sono al momento fuori dai guai con 6 punti di vantaggio sulla terzultima, ma sanno ovviamente di non poter tirare troppo la corda; il dato curioso che accompagna la squadra è quello relativo alla casella dei pareggi in campionato, che è ancora vuota. Segno di una squadra alla ricerca del proprio equilibrio e senza troppe misure di mezzo. L’Inter è insieme al Napoli l’unica squadra imbattuta della Serie A: la corsa di Luciano Spalletti rivaleggia con quelle di José Mourinho e del Roberto Mancini di due anni fa, che a differenza del tecnico toscano si era portato in testa alla classifica ma poi aveva avuto un vertiginoso calo. Al netto di scaramanzie o progetti diversi, sicuramente l’Inter è in corsa per lo scudetto ed è giusto che ci provi; dovrà però stare attenta a questa trasferta perchè anche a Bologna erano arrivati due punti persi con una partita sotto le capacità del gruppo.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

Potrebbe non farcela Sau: in questo caso Diego Lopez potrebbe sistemare il Cagliari con una sola punta - ovviamente Pavoletti - con Joao Pedro a supporto, e un centrocampo più folto per contrastare le folate dell’Inter. Centrocampo nel quale non ha ancora recuperato Deiola, e che sarà comandato da Cigarini che agirà in qualità di playmaker centrale; sulle mezzali invece potrebbe rivedersi Ionita, che resta favorito su Dessena. Barella dovrebbe essere l’altro interno, mentre sulle corsie laterali Faragò e Padoin avranno compiti anche e sopratutto difensivi, perchè la linea arretrata diventerà a cinque quando il Cagliari non sarà in possesso del pallone. Possibile il rientro di Romagna in difesa: il giovane cresciuto nella Juventus è in vantaggio su Pisacane e Marco Capuano, mentre non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Andreolli (che è peraltro un ex della partita, come Miangue che partirà dalla panchina) e Ceppitelli. In porta potrebbe esserci Cragno: il giovane portiere è in ripresa, al momento però Rafael Andrade è ancora in vantaggio su di lui.

Con tutta la rosa a disposizione, Spalletti potrebbe valutare qualche cambio: a sinistra per esempio Santon si prepara a giocare al posto di Nagatomo, essendo in vantaggio su un Dalbert che era partito alla grande ma poi è sceso parecchio nelle gerarchie del suo allenatore. A destra invece conferma per D’Ambrosio, in mezzo ovviamente Miranda e Skriniar giocheranno a protezione di Handanovic. Possibile avvicendamento anche a centrocampo: Brozovic e Joao Mario scalpitano per avere una maglia da titolare, uno dei due potrebbe prendere il posto di Gagliardini e giocare quindi al fianco di Borja Valero, punto fermo con capacità di palleggio che sono importantissime per l’Inter. Lo spagnolo può svariare anche sulla trequarti: se così fosse, in mediana giocherebbe Matias Vecino ma i due ex della Fiorentina possono scambiarsi la posizione anche a partita in corso. Non dovrebbero esserci margini per il turnover sugli esterni alti: favoriti ancora Candreva e Perisic, in panchina c’è ovviamente Eder ma Spalletti dovrebbe tenerlo a disposizione per un eventuale ingresso nel secondo tempo, quando le sue capacità di allungare la squadra e partire in contropiede potrebbero essere importanti. Davanti a tutti Mauro Icardi: per lui 13 gol in 13 partite e un’altra caccia del titolo di capocannoniere della Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

Inter chiaramente favorita al Sant’Elia: per la vittoria esterna dei nerazzurri l’agenzia di scommesse Snai dà un valore di 1,60 (segno 2) mentre il segno 1 che identifica la vittoria del Cagliari arriva a 5,25. Vale invece 4,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto il segno X per il pareggio; è interessante notare come siano quotate a 2,20 le ipotesi Under 2,5 e Nogol: si punta dunque su una partita con almeno tre gol e con anche il Cagliari capace di andare a segno.

© Riproduzione Riservata.