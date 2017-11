Carlo Tavecchio / Dalle dimissioni alle accuse di molestie: “E' depresso, dorme poco e ha crisi di pianto”

25 novembre 2017 Silvana Palazzo

Carlo Tavecchio (Foto: LaPresse)

La mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia hanno lasciato il segno, ma a questo dramma calcistico si è aggiunto per Carlo Tavecchio lo sfregio di un'accusa per molestie sessuali. Una fonte del Giornale, molto vicina all'ex presidente della Figc, ha confessato le sue preoccupazioni in merito alle condizioni di Tavecchio. “Dal giorno in cui gli Azzurri hanno perso a San Siro contro la Svezia, è caduto in depressione. Mangia e dorme pochissimo. Ha spesso crisi di pianto”, ha dichiarato questa fonte. L'ex numero uno della Federcalcio italiana è caduto in uno stato di angoscia che contrasta con lo spirito battagliero che ha sfoggiato invece durante la conferenza stampa di addio, quando ha sfoderato anche delle battute. La mazzata è stata forte, ma ci sono anche le accuse per molestie sessuali di Elisabetta Cortani. Questa l'identità della donna che ha lanciato le accuse, secondo il quotidiano LaVerità. Si tratta del massimo dirigente della Lazio femminile, compagine di serie C. Da tempo è impegnata a contrastare la violenza contro le donne sui campi di calcio e fuori. La Figc non ha commentato.

TAVECCHIO DEPRESSO DOPO LE DIMISSIONI E IL SEXGATE

LaVerità non ha solo svelato l'identità della donna che ha accusato Carlo Tavecchio di molestie sessuali, oltre che alcuni particolari sul contenuto del video che le testimonierebbe. Elisabetta Cortani ha reagito furiosamente allo scoop, accusando il legale di essere la fonte del quotidiano. Ma l'avvocato Michele Cianci ha rispedito le accuse al mittente: “Tutto questo putiferio l'ha iniziato lei con l'intervista al Corriere e contattando Le Iene. Ho sbagliato ad accettare l'incarico”. Poi ha comunicato ufficialmente alla cliente la propria rinuncia al mandato difensivo che gli era stato conferito. Dopo l'interruzione dei rapporti l'avvocato ha avuto il sospetto di essere stato usato in questa vicenda: se è vero che la Cortani gli ha consegnato un video di 15 minuti con le presunte molestie di Tavecchio, è anche vero che il professionista ha cominciato a nutrire delle perplessità sui rapporti tra i due tesserati federali. “Dopo che era scoppiato il bubbone ho chiesto alla mia cliente da quanto tempo conoscesse Tavecchio e lei mi ha risposto: "Da 14 anni". A quel punto mi è sorto un dubbio: come è possibile che abbia scoperto che quel signore è un molestatore dopo così tanto tempo?”, dice il legale, secondo cui quegli atteggiamenti potevano essere motivati da un'antica amicizia. Inoltre non è chiaro il motivo per il quale sia entrata in quell'ufficio armata di una telecamera nascosta. L'avvocato ha confermato che nel video il capo uscente della Figc si lascerebbe andare a commenti e approcci non consoni, ma - stando a quanto riportato da LaVerità - altre persone sarebbero in possesso di quel video, quindi qualcuno starebbe provando a guadagnarci sopra. Non è ancora chiaro se la Cortani abbia intenzione di sporgere denuncia.

