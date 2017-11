Carpi Parma/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carpi Parma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 16^ giornata di Serie B

Diretta Carpi Parma, Serie B (LaPresse)

Carpi Parma, diretta dall'arbitro Fourneau, è in programma oggi sabato 25 novembre 2017, alle ore 15.00; la sfida dello Stadio Sandro Cabassi di Carpi sarà valida per la sedicesima giornata di Serie B 2017/2018. Di fronte due squadre che arrivano a questo appuntamento da due situazioni totalmente diverse: dopo un buon avvio di stagione, il Carpi di Calabro sta faticando ed ha raccolto solo cinque punti nelle prime cinque partite; il Parma, invece, ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque gare. I padroni di casa sono situati al decimo posto di Serie B con 20 punti raccolti nelle prime quindici giornate di campionato ed arriva alla sfida contro i crociati dalla pesante sconfitta del Renato Curi contro il Perugia per 5-0. Al contrario, il Parma è in vetta alla classifica con 26 punti, in concomitanza con il Bari: nell’ultimo turno di campionato ha surclassato 4-0 l’Ascoli, grazie alle reti siglate da Iacoponi, aut. Lanni, Baraye, Munari. Tre punti molto importanti dunque in palio al Cabassi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Carpi Parma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 253, Sky Calcio 3 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PARMA

Mister Antonio Calabro è orientato a schierare un Carpi completamente diverso rispetto alla debacle dello stadio Renato Curi, con il Perugia vittorioso 5-0. Lo schema di gioco dovrebbe essere nuovamente il 3-5-2: tra i pali confermato Simone Colombi; sulle corsie laterali Vitturini e Anibal, con il trio Brosco, Ligi e Poli al centro. A centrocampo confermato l’esperto Pasciuti: Verna dovrebbe ricoprire il ruolo di mezzala sinistra, mentre in cabina di regia dovrebbe agire Sabbione al posto del deludente Mbaye. In attacco, invece, verso la conferma il tandem composto da Malcome e Nzola, attaccante che Calabro ha avuto con sé la scorsa stagione alla Virtus Villafranca. Chiede spazio Jacopo Manconi, talento ex Novara e Lecce, così come Romano, subentrato nel finale nella disfatta di Perugia.

Discorso completamente diverso per ciò che concerne mister D’Aversa ed il suo Parma. L’ex tecnico della Virtus Lanciano dovrebbe confermare in toto il 4-3-3 che ha sbaragliato l’Ascoli sette giorni fa. Tra i pali fiducia a Frattali; Mazzocchi e Gagliolo sulle corsie esterne, con il duo composto da Iacoponi e l’eterno Lucarelli al centro. A centrocampo ci sarà l’ex Trapani Scozzarella in cabina di regia, con Dezi e Scavone mezzali. In attacco, confermato il trio vincente della scorsa settimana: Di Gaudio e Insigne jr in appoggio a Nocciolini. Ancora indsponibile Calaiò, alle prese con un problema muscolare. Qualche possibile sorpresa da ultim’ora, con Munari, Baraye e Siligardi che hanno ben figurato nelle ultime settimane.

LA CHIAVE TATTICA

Qualità del gruppo contro qualità dei singoli, Carpi Parma può essere riassunta così. Dopo l'ampio restyling estivo, i biancorossi hanno deciso di ripartire da mister Antonio Calabro, che in Lega Pro con la Virtus Francavilla ha evidenziato ottime qualità. La sua è una squadra giovane, che deve ancora raggiungere la coesione perfetta ma che può già vantare una buona armonia. Gran parte delle fortune della compagine di proprietà Bonacini dipendono dal giovane tandem d'attacco composto da Malcore e Nzola, che formano un ottimo mix e che possono garantire gol e assist. Discorso diverso per il Parma, costruito per puntare fin da subito alla promozione diretta. Già dotato di un organico di qualità in Lega Pro, l'undici gialloblu ha investito molto in estate e proprio dal Carpi sono arrivati due tasselli importanti: parliamo di Gagliolo e Di Gaudio. Privo di Emanuele Calaiò, mister D'Aversa si affiderà all'estro e alla qualità di Insigne Jr: fratello di Lorenzo il Magnifico, gioiello del Napoli, Roberto ha già evidenziato potenzialità di ottimo livello ed è già andato a segno con i ducali. Attenzione, infine, agli inserimenti e alla completezza di Dezi in mezzo al campo.

QUOTE E PRONOSTICO

Carpi Parma, quote e pronostico. Sarà una sfida molto equilibrata secondo le principali agenzie di scommesse. Snai quota l’1-X-2 2,75-3,00-2,70. Molto simili, dunque, le quote per la vittoria del Carpi e per quella del Parma, con l’X ad una quota molto bassa. Under 2,5 e Over 2,5 (se verranno segnate meno o più di tre reti in totale) sono rispettivamente dati a 1,55 e 2,30, mentre la giocata Gol è sfavorita sul No Gol (se sia Carpi che Parma andranno a segno oppure no): 1,90 e 1,80. Prevista una sfida molto tattica, con Carpi e Parma che hanno bisogno di punti importanti per obiettivi diversi: rispettivamente playoff e vetta della classifica. Difficile azzardare l’1, l’X o il 2, sembra più fattibile orientarsi sull’Under 2,5: di fronte due tra le migliori difese del campionato.

