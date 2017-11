Casertana-Rende/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

25 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Casertana-Rende, LaPresse

Casertana-Rende, diretta dal signor Capone di Palermo, sabato 25 novembre 2017 alle ore 18.30, sarà uno degli incontri del fitto programma della sedicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. La qualificazione in Coppa Italia di Serie C della Casertana, che si è guadagnata l'accesso agli ottavi di finale contro la Sambenedettese, rappresenta senz'altro un importante passo in avanti per il sodalizio campano, che dopo un avvio di stagione difficile si trova ancora in piena zona play out, appaiata all'Andria al quartultimo posto in classifica a quota tredici punti. Nelle ultime due partite disputate però i campani hanno ottenuto una brillante vittoria interna, tre a zero contro la Paganese, ed un altro prezioso pareggio esterno sul campo della Sicula Leonzio, arrivato in extremis grazie alla fondamentale rete di Padovan a tre minuti dal novantesimo, quando solo dieci minuti prima i siciliani si erano portati avanti con Bollino.

Segnali di risveglio dunque sia in campionato sia in coppa per la Casertana, che ora dovrà però confermarsi contro un Rende sempre più convincente, in barba al proprio status di matricola del campionato. Con una doppietta dell'argentino Actis Goretta i calabresi hanno battuto con un secco due a zero il Matera nell'ultimo turno di campionato, guadagnandosi addirittura il quarto posto in classifica nel girone C a braccetto con il Siracusa. Un risultato impensabile ad inizio stagione, col Rende ammesso solo in extremis al campionato grazie al ripescaggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE CASERTANA-RENDE

Un match che non sarà trasmesso in diretta tv su nessun canale televisivo free o pay, ma gli abbonati al sito con la possibilità anche di acquistare la visione della partita come evento singolo dopo essersi registrati al sito.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Pinto di Caserta. Padroni di casa rossoblu schierati con De Filippo a difesa della porta, il ceko Polak e Rainone difensori centrali, mentre D'Anna presidierà la corsia laterale di destra in difesa e Galli sarà invece l'esterno laterale mancino. A centrocampo spazio per De Marco, De Rose ed il croato Rajcic, mentre Carriero sarà il trequartista con Alfageme e Marotta che si muoveranno come attaccanti sul fronte offensivo. Risponderà il Rende con Forte tra i pali e una difesa a tre schierata con Pambianchi, Porcaro e Sanzone. A centrocampo tris centrale composto da Gigliotti, Boscaglia e il marocchino Laaribi, mentre Godano sarà l'esterno laterale di destra ed il francese Blaze l'esterno laterale di sinistra. In attacco, spazio nel tandem offensivo a Rossini e all'argentino Actis Goretta, grande protagonista nell'ultimo weekend per i calabresi con la doppietta che ha deciso la sfida interna contro il Matera.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker vedono la vittoria dei campani quotata 2.45 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio ed il successo dei calabresi viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365. Per quanto riguarda l'over 2.5 e l'under 2.5, Unibet quota la prima opzione 2.55 e la seconda 1.45.

