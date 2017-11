Catania-Akragas/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania-Akragas: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie C

25 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Catania-Akragas, LaPresse

Catania-Akragas, diretta dal signor Natilla di Molfetta, sabato 24 novembre 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei due posticipi serali della sedicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Il derby siciliano fra Catania ed Akragas è praticamente un testacoda, anche se gli etnei al momento non occupano la prima piazza del girone C di Serie C, bensì la seconda a cinque punti di distanza dal Lecce capolista (ma con una partita disputata in meno). La formazione allenata da Cristiano Lucarelli è comunque reduce da una striscia di quattro vittorie consecutive in campionato, l'ultima delle quali di misura in casa della Juve Stabia grazie a un gol di Mazzarani al novantaquattresimo. In Coppa Italia però i rossoazzurri si sono fatti sorprendere in casa dal Cosenza, uscendo così dalla competizione.

La priorità del Catania resta comunque il campionato e la rincorsa al Lecce, e il match con l'Akragas appare un'occasione, visto che gli agrigentini sono in piena crisi, alla deriva dopo la sesta sconfitta consecutiva subita nel match interno contro l'Andria. Un uno a cinque che ha evidenziato la confusione degli uomini di Di Napoli, costretti a giocare a Siracusa le partite interne e ancora incerti riguardo il destino della società, con l'atteso passaggio di proprietà del club che tarda a concretizzarsi: senza garanzie per il futuro, sarà complicato per l'Akragas riprendersi in classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE CATANIA-AKRAGAS

Non sarà prevista la diretta tv su canali televisivi in chiaro o a pagamento di Catania Akragas, la partita sarà comunque disponibile in diretta streaming video via internet, per tutti coloro che si connetteranno sul sito elevensports.it dopo aver sottoscritto un abbonamento o aver acquistato la visione dell'incontro come singolo evento.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Massimino. Catania in campo con Pisseri tra i pali, Semenzato sull'out difensivo di destra e Marchese sull'out difensivo di sinistra, mentre Aya e il croato Bogdan giocheranno come difensori centrali. A centrocampo spazio a Caccetta, Lodi e Biagianti, mentre nel tridente offensivo saranno schierati titolari Russotto, Di Grazia e Ripa. Risponderà l'Akragas con una difesa a tre composta da Danese, Mileto e Pisani davanti all'estremo difensore Vono, mentre Sepe sarà l'esterno di fascia destra e Longo l'esterno di fascia sinistra. Carrotta, Saitta ed il brasiliano Bruno Leonardo Vicente saranno i centrali di centrocampo, in attacco confermato il tandem Salvemini-Parigi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente saranno opposti il 4-3-3 di Cristiano Lucarelli ed il 3-5-2 di Lello Di Napoli. Negli ultimi due anni l'Akragas non ha mai perso a Catania in campionato, pareggiando due a uno l'8 novembre 2015 e scrivendo una delle pagine più belle della sua scorsa stagione il 25 settembre 2016, andando ad espugnare lo stadio Massimino con un gol di Zanini al terzo minuto di recupero. Quest'anno però nella fase iniziale di Coppa Italia Akragas e Catania si sono già trovate di fronte, e il Catania è passato con una goleada: sei a zero il 29 agosto scorso con doppietta di Ripa e reti di Correia, Rossetti, Tedeschi e Mazzarani.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse vedono il Catania favorito in maniera schiacciante, con la vittoria degli etnei quotata 1.29 da William Hill, mentre Bet365 moltiplica per 6.00 l'investimento sull'eventuale pareggio e Betclic alza invece fino a 11.00 la quota relativa alla vittoria agrigentina allo stadio Massimino. Unibet quota 1.75 l'over 2.5 e 1.96 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.