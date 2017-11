Chievo Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Chievo Spal, Serie A (Foto LaPresse)

Chievo Spal, diretta dall'arbitro Pezzuto oggi, sabato 25 novembre alle ore 18.00 allo stadio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Un confronto quello tra gialloblu e ferraresi che mette di fronte due squadre in uno stato di salute non ottimale. I padroni di casa, guidati da Rolando Maran, hanno raccolto solo due punti nelle ultime quattro partite: dopo le sconfitte con il Milan (1-4) e la Sampdoria (4-1), ed il pareggio interno contro il Napoli (0-0), il Chievo ha ottenuto un 1-1 al Grande Olimpico contro il Torino. La compagine di Ferrara, invece, ha raccolto tre risultati utili consecutivi, ma solo una vittoria, quella contro il Genoa (1-0): da registrare l’1-1 dell’Atleti Azzurri di Bergamo contro l’Atalanta e l’1-1 casalingo dell’ultimo turno contro la Fiorentina. Due club che cercano riscatto, dunque, con il Chievo situato al nono posto a quota 17 punti, in concomitanza con Bologna e Fiorentina, e la Spal quartultima con 10 punti raccolti nelle prime tredici giornate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CHIEVO SPAL

Chievo Spal sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della tv satellitare, per la precisione su Sky Calcio 2 HD, il numero 252 della piattaforma Sky. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita tramite l’applicazione Sky Go a tutti gli abbonati alla televisione satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SPAL

Qualche assenza per mister Rolando Maran che, oltre lo squalificato Ivan Radovanovic (sanzionato con due turni dal Giudice Sportivo), dovrà fare a meno di Dario Dainelli, Alessandro Gamberini e il lungodegente Lucas Castro, che ha riscontrato una lesione al legamento collaterale mediale nel corso della sfida contro il Torino. Il tecnico del Chievo intenzionato a riproporre il classico 4-3-1-2, marchio di fabbrica di casa gialloblu. Tra i pali l’eterno Stefano Sorrentino, tra i migliori in campo nel confronto contro i granata; linea di difesa composta da Fabrizio Cacciatore e Massimo Gobbi sulle fasce, con il duo composto da Nenad Tomovic e Bostjan Cesar al centro. In mediana Rigoni sostituirà lo squalificato Radovanovic, con il talento belga Bastien e il duttile Hetemaj mezzali. Sulla trequarti agirà Walter Birsa, corteggiato da diversi club cinesi. Confermato il tandem d’attacco della gara contro il Toro: con Roberto Inglese ci sarà Riccardo Meggiorini.

Numerose anche le indisponibilità per Leonardo Semplici, con la Spal che dovrà fare a meno di ben nove calciatori tra squalificati e infortunati. Il Giudice Sportivo ha dato un turno di squalifica a Marco Borriello, Federico Viviani e Marios Oikonomou. Out per problemi fisici, invece, Bartosz Salamon, Filippo Costa (ex della partita), Mirco Antenucci, Alex Meret, Fabio Della Giovanna e Mattia Vitale. Coperta corta, dunque, per l’ex allenatore della Primavera della Fiorentina, intento a proseguire sulla linea del 3-5-2, modulo che ha consentito alla Spal la doppia promozione dalla Lega Pro alla massima serie. Tra i pali confermato l’ottimo Alfred Gomis, tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione. In difesa torna Cremonesi, che agirà da terzo nel trio con Vicari e l’esperto Felipe. Esterni del centrocampo a cinque Manuel Lazzari, nel mirino di Juventus e Inter, e Federico Mattiello; Schiavon sostituirà Viviani in cabina di regia, con Grassi e Schiattarella mezzali. In attacco, al fianco di un ritrovato Paloschi, agirà Floccari, sostituto di Borriello.

LA CHIAVE TATTICA

Chievo Spal, attesa una sfida molto tattica. Sia gialloblu che biancazzurri sono molto attendisti, intenti a difendere e ripartire, senza disdegnare il fraseggio e il possesso palla. La formazione di Rolando Maran ha segnato 15 reti in queste prime 13 giornate di campionato, subendone 20. Statistiche meno felici per i ferraresi, che hanno segnato quattro gol in meno e ne hanno subito uno in più. Il Chievo punta molto sugli inserimenti dei centrocampisti, come evidenziato dal gol di Hetemaj contro il Torino, e la sua manovra è affidata ai piedi sapienti di Walter Birsa, che ha raccolto due reti e quattro assist in questa prima parte di campionato. Buono anche il ruolino per Roberto Inglese, attaccante che a gennaio potrebbe approdare al Napoli per sostituire l’infortunato Arek Milik. La Spal, invece, predilige il gioco sulle fasce, con gli stantuffi Lazzari e Mattiello che macinano chilometri e cross per gli attaccanti. Privo di Marco Borriello, mister Semplici si affiderà all’esperienza e all’ottimo stato di forma di Alberto Paloschi che, dopo una stagione da dimenticare con l’Atalanta, sta ritrovando fiducia a Ferrara (tre gol fin qui).

QUOTE E PRONOSTICO

Chievo Spal, quote e pronostico: padroni di casa favoriti secondo le principali agenzie di scommesse. Snai offre l’1-X-2 a 1,87-3,50-4,25. L’Under 2,5 e Over 2,5, ovvero meno o più di tre reti in totale, sono dati rispettivamente a 1,75 e 1,95, mentre l’opposizione Gol/Nogol (se andranno a segno sia Chievo che Spal o meno) è data a 1,80/1,90. Sia clivensi che spallini sono reduci da un periodo non particolarmente esaltante, con i padroni di casa che navigano in acque sicure e gli ospiti che cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Le statistiche spingono a puntare su un Under 2,5, un confronto tra due squadre chiuse e molto attendiste, ma attenzione alla interessante quota dell’1, offerta da Snai a 1,87: i clivensi hanno più esperienza in Serie A della Spal e le numerose assenze alle quale deve fare fronte Leonardo Semplici spingono ad azzardare un successo dei veneti.

