Cittadella Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Cittadella Salernitana, diretta dall'arbitro Saia è in programma oggi sabato 25 novembre 2017, alle ore 15.00; la sfida dello Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella sarà valida per la sedicesima giornata di Serie B 2017/2018. I padroni di casa di mister Venturato sono reduci dal successo a sorpresa del Renzo Barbera contro il Palermo, risultato di 0-3: reti siglate dal giovane Kouame, da Strizzolo e da Salvi. Una vittoria che ha risollevato i granata dopo un periodo poco brillante, in cui hanno raccolto solo due punti in tre partite: 0-0 in trasferta contro lo Spezia, 1-1 in casa contro la Ternana e ko 1-2 tra le mura amiche contro il Parma. La Salernitana guidata da Bollini, invece, non è andata oltre l’1-1 nell’ultimo turno contro la Cremonese: Arini ha risposto all’iniziale vantaggio siglato da Ricci. Nonostante gli eccessivi pareggi, i campani possono vantare un ruolino invidiabile nell’ultimo periodo: zero sconfitte nelle ultime dieci partite, sei pareggi e quattro vittorie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Salernitana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio sul canale 254, Sky Calcio 4 HD; appuntamento allora per tutti gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video con l'applicazione Sky Go - senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SALERNITANA

Mister Roberto Ventura darà continuità al Cittadella visto in campo lunedì contro il Palermo: l’undici sceso in campo allo stadio Renzo Barbera ha dato risposte più che positive ed i granata meritano continuità. Squadra in campo con il solito 4-3-1-2, che si può trasformare in 4-3-3 a gara in corso: tra i pali l’ottimo Alfonso, ex Inter. Linea a quattro di difesa composta da Salvi e Caccin sulle corsie esterne, con il tandem Varnier-Scaglia in mezzo. In cabina di regia ci sarà l’esperto Iori, con Schenetti e il sorprendente Pasa mezzali. Ad agire sulla trequarti sarà il numero 10 Chiaretti, alle spalle dal tandem avanzato composto da Strizzolo e Kouame, entrambi a segno nella sfida contro la formazione di Bruno Tedino. Ancora panchina, dunque, per Arrighini e, soprattutto per bomber Litteri, che dovrà stupire il tecnico per riprendersi la maglia da titolare.

Continuità che cerca anche Antonio Bollini per la sua Salernitana: dopo un inizio di campionato non soddisfaciente, tanto che si è parlato a più riprese di un possibile esonero, l’ex tecnico della Primavera della Lazio ha trovato la quadra per i campani. Il modulo prescelto è il 3-5-2 che, grazie alla duttilità dei suoi interpreti, può variare in corso d’opera. Tra i pali ci sarà il giovane Radunovic, con la linea a tre di difesa composta da Pucino, Mantovani e Vitale. Ad agire sulle fasce ci saranno l’ex Chievo Verona Kiyine e Alex, mentre in cabina di regia fiducia a Signorelli. Minala e Ricci, a segno nella sfida contro la Cremonese, agiranno da mezzali. In attacco, avanti con il duo pesante composto da Alejandro Rodriguez e Riccardo Bocalon. Verso la panchina, dunque, Di Roberto e Zito, armi in più a partita in corso per mister Bollini.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà una partita molto vivace ed aggressiva quella che si prospetta allo Stadio Piercesare Tombolato tra Cittadella e Salernitana. I padroni di casa ormai giocano a memoria, frutto del progetto costruito attorno a mister Roberto Venturato fin dalla Lega Pro: pochi ricambi nel corso degli anni e tanti giovani tirati su fin dalla Primavera. Tanto possesso palla e attenzione in fase difensiva, con il reparto avanzato che può fare male in qualsiasi momento: Kouame e Strizzolo ma non solo, con Litteri e Arrighini che garantiscono centimetri ed esperienza. Attenzione a Chiaretti, fantasista reduce da un ottimo periodo di forma. Grande ritmo di gioco, invece, per la Salernitana, che ha dimostrato anche nelle ultime gare di avere grande personalità. La squadra gioca unita, compatta, ed è trainata da un centrocampo completo a livello tecnico. Lo spauracchio numero uno per il Cittadella sarà Riccardo Bocalon che, dopo la consacrazione in Lega Pro, sta dimostrando di poter dire la sua anche nella serie cadetta.

