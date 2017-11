Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per questo turno: Icardi, Higuain e Insigne (14a giornata)

Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per questo turno: Icardi, Higuain e... (14a giornata). Andiamo a vedere insieme quali calciatori schierare per la prossima giornata del campionato

Gonzalo Higuain, attaccante Juventus - LaPresse

Conclusasi la tre giorni di coppe fra Champions ed Europa League, è tempo di campionato. A partire da questo pomeriggio inizierà la quattordicesima giornata, con quattro anticipi, per poi proseguire nella giornata di domani, con le varie sfide delle 15:00 e delle 20:45, per finire con il posticipo di lunedì. Come ogni weekend, la redazione de IlSussidiario.net è pronta a regalarvi le sue dritte, i suoi consigli per il fantacalcio, scegliendo quei giocatori che è meglio schierare se si vuole provare a battere l’avversario.

I CONSIGLI FANTACALCIO PER LA 14ESIMA GIORNATA

Come abbiamo detto, si inizia oggi pomeriggio, con l’anticipo delle ore 15:00 dello stadio Dall’Ara, la sfida fra il Bologna e la Sampdoria. Per i Felsinei, è sempre buona cosa schierare il gioiello Verdi, ma è interessante anche la candidatura di Destro, che forse si è destato dal torpore dopo la rete contro l’Hellas Verona, e attenzione infine anche ai soliti Palacio e Donsah. Fra le fila blucerchiate, invece, c’è come al solito l’imbarazzo della scelta, a cominciare dalla coppia gol composta da Fabio Quagliarella e Duvan Zapata, un duo da ben 12 marcature stagionali. Come dimenticarsi poi dei centrocampisti Ramirez e Torreira, nonché del difensore Strinic. Alle ore 18:00 di oggi si giocherà invece la sfida del Bentegodi fra il Chievo e la Spal. Per i veneti, bene il tridente d’attacco formato da Inglese, Meggiorini e Birsa, e aggiungiamoci anche il centrocampista Hetemaj. Nella Spal, invece, proseguiamo con i due esterni Lazzari e Mattiello, a cui ci aggiungiamo il centravanti Paloschi, sempre fra i più pericolosi della compagine ferrarese.

Sempre alle ore 18:00, spazio alla gara di Reggio Emilia fra il Sassuolo e l’Hellas di Verona. Emiliani che stanno vivendo un campionato al di sotto delle attese, ma Acerbi, Missiroli e Matri sono tre giocatori su cui si può fare affidamento. Negli scaligeri, invece, Pazzini, Bessa e Romulo sono le nostre scelte. Il sabato della quattordicesima giornata di Serie A si chiuderà con il posticipo delle ore 20:45 di Cagliari fra i sardi e l’Inter. Iniziamo dai rossoblu, per cui selezioniamo il gioiello di centrocampo Barella, che ovviamente proverà a mettersi in mostra di fronte ad una delle tante squadre che lo stima. Attenzione anche ai due attaccanti Pavoletti e Joao Pedro. Nei nerazzurri, invece, la prima scelta è molto semplice, e ricade ovviamente su capitan Mauro Icardi, autore sin qui di tredici marcature pesantissime. Bene anche Ivan Perisic, colui che di fatto regala quasi sempre l’assist al bomber argentino, e aggiungiamoci anche Borja Valero e Skriniar, fra i migliori in questa stagione per la compagine meneghina.

Voliamo quindi alle gare di domenica, e cominciamo con Genoa-Roma delle ore 15:00. Partiamo dai rossoblu, e puntiamo sulla solita coppia formata da Taarabt e Laxalt, a cui ci aggiungiamo anche l’esperto Goran Pandev, che probabilmente nella gara contro i giallorossi sentirà aria di derby, lui che vanta un importante passato fra le fila della Lazio. In casa giallorossa, invece, ne scegliamo quattro, cominciando dal solito terzino sinistro Kolarov, sempre la prima scelta per i capitolini. Spazio quindi a Radja Nainggolan, il re del derby, e finiamo con i due attaccanti Dzeko ed El Shaarawy. Sempre alle ore 15:00 il Milan ospiterà a San Siro il Torino di Sinisa Mihajlovic. Nei rossoneri attenzione a Suso e Bonaventura, a cui ci aggiungiamo anche Nikola Kalinic, sempre rischioso da lasciare fuori. Bene infine anche l’esterno di sinistra Ricardo Rodriguez. Fra le fila della compagine granata, invece, ci piace molto Andrea Belotti, lui che è un grande tifoso rossonero, ma che domenica pomeriggio non si risparmierà. Sempre interessante anche Ljajic, mentre i due ex interisti Obi e Ansaldi stanno vivendo una buona stagione, così come il centrale di difesa N’Koulou.

Anche il Napoli giocherà domani pomeriggio, volando in Friuli, in casa dell’Udinese, fresco di arrivo di Oddo dopo l’esonero di Del Neri. Partiamo dai bianconeri, e scegliamo i soliti Jankto e De Paul, con l’aggiunta del centravanti Lasagna. Fra le fila campane, ovviamente, vi sono diversi calciatori da fantacalcio, a cominciare dal duo Mertens e Insigne, passando per Jorginho, e arrivando fino a Koulibaly, assente nella gara di Champions contro lo Shakhtar di martedì sera. Il primo posticipo di domani sarà l’interessante sfida dell’Olimpico fra la Lazio e la Fiorentina. Per i biancocelesti, prima scelta d’obbligo Ciro Immobile, attuale capocannoniere del torneo. Bene anche Luis Alberto e Milinkovic Savic, altri due habitué di queste pagine. Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, ci affidiamo ai piedi sopraffini di Federico Chiesa, che sta vivendo un’ottima da stagione, aggiungendoci anche Simeone Junior, Benassi e infine Veretout.

Juventus-Crotone sarà la sfida a chiusura di domani sera, ore 20:45. I bianconeri potrebbero andare a nozze contro i calabresi, quindi confidiamo in una grande prova di Dybala e Higuain, ma anche di Cuadrado e Mandzukic. Fra le fila calabresi, invece, Trotta e Budimir potrebbero creare un po’ di scompiglio nella retroguardia avversaria, e attenzione anche al gioiello Mandragora, di proprietà juventina, che vorrà sicuramente mettersi in mostra all’Allianz Stadium. Chiudiamo i consigli di questo turno di Serie A con il posticipo di lunedì, la sfida Atalanta-Benevento in programma lunedì alle 20:45. Partiamo dai padroni di casa bergamaschi, per cui scegliamo il tridente d’attacco al completo, leggasi Petagna, Gomez e Ilicic, con l’aggiunta del sempre ottimo Cristante. Fra le fila giallorosse, invece, spazio a capitan Ciciretti, sempre fra i più pericolosi dei suoi, con l’aggiunta del giovane centrocampista Cataldi, altro elemento di spicco della squadra allenata da De Zerbi.

© Riproduzione Riservata.