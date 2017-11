Coppa Davis 2017/ Diretta Francia Belgio finale, streaming video SuperTennis: orario del doppio

Diretta Coppa Davis 2017, finale Francia Belgio: streaming video SuperTennis, orario della partita di doppio che sabato 25 novembre caratterizza la sfida di Lille

25 novembre 2017 Mauro Mantegazza

La Coppa Davis: diretta finale Francia Belgio (LaPresse)

Francia Belgio è la finale di Coppa Davis 2017: come da tradizione consolidata, dalle ore 14.00 di oggi sabato 25 novembre la seconda giornata di gare presso lo Stade Pierre Mauroy di Lille con in palio il titolo della più affascinante competizione per nazionali di tennis maschile sarà dedicata al doppio. Il programma prevede che scendano in campo Richard Gasquet e Pierre Hugues Herbert per la Francia, contro la coppia del Belgio formata da Ruben Bemelmans e Joris De Loore. Va però anche detto che, da prassi, i capitani al momento del sorteggio hanno indicato per il doppio i due giocatori che non disputano i singolari, ma fino a un’ora dal via saranno possibili cambi di formazione, dunque potrebbero rientrare in gioco pure Tsonga e Pouille per la Francia, Goffin e Darcis per il Belgio, se appunto i loro capitani lo riterranno più opportuno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE DI COPPA DAVIS

Francia Belgio, finale di Coppa Davis 2017, sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis: appuntamento dunque in chiaro per tutti al numero 64 del telecomando, mentre gli abbonati al pacchetto Sky potranno andare al canale 224. In ogni caso visitando il sito www.supertennis.tv sarà possibile assistere alle sfide in diretta streaming video; ricordiamo anche il sito ufficiale della manifestazione, www.daviscup.com, e i relativi account presenti sui social network, ovvero facebook.com/daviscuptennis e, su Twitter, @daviscup.

LA SITUAZIONE

La prima giornata ci ha detto che David Goffin è in grande forma ed è arrivato qui reduce da quella che è facilmente la migliore stagione della sua carriera. Sulla terra rossa ha battuto Djokovic e ha fatto tremare Nadal, in autunno si è preso la qualificazione alle Atp Finals ed è diventato il primo giocatore, dal 2009 a oggi, a battere nel torneo di fine anno i primi due giocatori al mondo (Nadal e Federer), raggiungendo la finale che ha perso contro Dimitrov. Ieri ha battuto in modo autorevole Pouille nel primo singolare di questa finale di Coppa Davis: le sorti del Belgio passano soprattutto da lui, vedremo se gli sarà chiesto lo sforzo supplementare di scendere in campo anche oggi nel doppio. Per la Francia invece l’uomo di punta è senza dubbio Jo-Wilfried Tsonga, che nel secondo singolare ha travolto Darcis e che cercherà la rivincita della sconfitta patita proprio a Lilla tre anni fa contro la Svizzera, che d’altronde in quella occasione schierava sia Roger Federer sia Stanislas Wawrinka. Il nome meno appariscente è quello di Herbert, che però è ottimo specialista del doppio: potrebbe essere una risorsa importante per i francesi, perché andare sul 2-1 al sabato sera può poi risultare decisivo domenica.

