Cosenza-Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

25 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Cosenza-Sicula Leonzio, LaPresse

Cosenza-Sicula Leonzio, diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina, sabato 25 novembre 2017 alle ore 16.30, sarà uno dei match del programma della sedicesima giornata d'andata del campionato di Serie C nel girone C. Reduce da una delusione in campionato con la sconfitta sul campo del Catanzaro, in un derby sempre molto importante per i tifosi non terminato come i rossoblu speravano, il Cosenza ha saputo reagire nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, andando ad espugnare il campo del Catania e guadagnandosi così la qualificazione agli ottavi. A quota quindici punti i silani restano fuori dalla zona play out occupata qualche settimana fa, ma la sconfitta allo stadio Ceravolo rappresenta senza ombra di dubbio un'occasione persa, considerando che il trend di risultati dei rossoblu era in crescita.

La Sicula Leonzio ha invece ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite, l'ultimo in casa contro la Casertana. Rimpianti per i siciliani che a tredici minuti dal novantesimo si erano portati in vantaggio con Bollino, ma dieci minuti dopo hanno subito il pari dei campani di Padovan, vedendo sfumare l'opportunità di tornare ai tre punti. Quello al San Vito sarà dunque un vero e proprio scontro salvezza, il Cosenza sicuramente dovrà dimostrare la concretezza vista in Coppa ma che è mancata in campionato, ma la Sicula Leonzio non può permettersi una nuova sconfitta, per non veder vanificato quanto di buono fatto nel corso della prima parte della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE COSENZA-SICULA LEONZIO

Non sarà possibile seguire la diretta tv della partita sui canali free o pay, ci sarà però la possibilità, per gli abbonati al sito o per chi acquisterà la partita come evento singolo, di seguire la sfida in diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match che andrà in scena allo stadio San Vito di Cosenza. I padroni di casa scenderanno in campo con Perina in porta, Corsi schierato in posizione di terzino destro e Pinna in posizione di terzino sinistro, mentre Dermaku e Idda formeranno la coppia centrale della retroguardia. Terzetto titolare di centrocampo composto da Calamai, Palmiero e Bruccini, mentre Mungo sarà il trequartista alle spalle del francese Baclet e di Statella, schierati dal primo minuto nel tandem offensivo. Risponderà la Sicula Leonzio con con una difesa a tre composta da Gianola, Aquilanti e Camilleri davanti al portiere Narcino. Esposito, Gammone e Marano saranno i centrali di centrocampo, De Rossi sulla fascia destra e Squillace sulla fascia sinistra saranno invece i due esterni laterali. In attacco, il brasiliano Ferreira farà coppia con Arcidiacono.

QUOTE E PRONOSTICO

Le agenzie di scommesse considerano favorito il Cosenza, con vittoria interna quotata 1.95 da William Hill, mentre Bet365 propone a una quota di 3.20 l'eventuale pareggio e a 4.20 la quota per la vittoria esterna. Unibet propone a 2.35 la quota per l'over 2.5 e a una quota di 1.57 l'under 2.5.

