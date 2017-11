Discesa libera Lake Louise/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

Diretta discesa maschile Lake Louise streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino: i favoriti e gli azzurri (oggi sabato 25 novembre 2017)

25 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta discesa Lake Louise: Dominik Paris (LaPresse)

Scatta oggi con la discesa libera maschile di Lake Louise la stagione dello sci alpino anche per gli specialisti delle gare veloci. La Coppa del Mondo di sci 2017-2018 entra definitivamente nel vivo: da oggi in poi si gareggerà tutte le settimane, come da tradizione il Circo Bianco in questa primissima parte della sua stagione si trasferisce in Nord America e gli uomini in questo weekend di fine novembre fanno tappa a Lake Louise, nello Stato canadese dell’Alberta, una delle sedi ormai tradizionali per discesa e super-G (che sarà disputato domani). Siamo nella stagione delle Olimpiadi, per cui per tutti il grande obiettivo arriverà solamente a febbraio: mancano però ancora più di due mesi, dunque per adesso è meglio pensare non troppo in là e dare il massimo fin da subito, pensando alla Coppa del Mondo - anche quella di specialità, che negli ultimi due anni è sempre stata conquistata dal nostro Peter Fill.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI LAKE LOUISE

La prima discesa libera maschile della stagione avrà inizio alle ore 20.15 italiane, le 12.15 locali considerando le otto ore di fuso orario che ci separano da Lake Louise. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com).

DISCESA LAKE LOUISE: FAVORITI E AZZURRI

Si gareggerà in ricordo di David Poisson, il discesista francese morto in allenamento il 13 novembre mentre stava sciando a Nakiska, sempre in Canada, proprio per preparare le gare della nuova stagione a cominciare da quella di oggi a Lake Louise. La Francia ha deciso di prendere parte a queste gare proprio per onorare la memoria del loro sfortunatissimo compagno di squadra, ma la tragedia ha colpito tutti e siamo sicuri che una dedica per Poisson arriverà da chiunque dovesse vincere. Chiediamoci allora chi potrebbero essere i favoriti: siamo alla prima discesa della stagione, per cui non è facile dire esattamente chi sia più in forma, ma sulla carta potrebbe essere una sfida soprattutto fra norvegesi e italiani, dunque i nostri rivali più pericolosi potrebbero essere Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud.

L’Italia punta invece molto forte sulle sue punte di diamante, in particolare Peter Fill e Dominik Paris. Fill ha vinto le ultime due Coppe di discesa: non c’è molto altro da aggiungere, questi successi sono la dimostrazione della classe e dell’esperienza del veterano altoatesino. In termini di talento assoluto però ancora più forte è Paris, il quale deve solo trovare più continuità per ambire anche alla Coppa oltre che ai successi parziali: uno che in carriera ha vinto tre volte a Kitzbuhel (due in discesa e una in super-G) non è però certamente secondo a nessuno. Nutriamo dunque grandi speranze per un’altra stagione da protagonisti assoluti della velocità, magari recuperando ai massimi livelli anche Christof Innerhofer per completare il “tridente” dei nostri formidabili discesisti. L’obiettivo principale naturalmente sono le Olimpiadi ma - come dice il proverbio - chi ben comincia è a metà dell’opera…

