Fondi-Lecce/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie C

25 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Fondi-Lecce, LaPresse

Fondi-Lecce, diretta dal signor Dionisi di L'Aquila, sabato 25 novembre 2017 alle ore 16.30, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Sei risultati utili consecutivi per il Fondi, che è rimasto fuori dalla zona play out grazie all'ultimo pareggio sul campo della Paganese, un due a due con i gol di Corvia e Nolé che hanno permesso ai pontini di compiere un ulteriore passo in avanti in classifica. La vittoria per tre a due allo stadio Via del Mare contro la Reggina ha consentito però al Lecce di ottenere la terza vittoria consecutiva e di consolidare la propria leadership. Salentini capaci di ritrovarsi sotto due a zero per la doppietta di Bianchimano al 25', ma già all'intervallo in vantaggio grazie alle reti di Torromino, Ciancio e Tsonev. Nulla è più accaduto nella ripresa con il Lecce che ha mantenuto dunque cinque punti di vantaggio sul Catania secondo e ben otto sul Trapani terzo.

Quella di Fondi sarà una trasferta assolutamente interessante per una squadra chiamata a mantenere un ritmo forsennato per concretizzare il sogno promozione rincorso ormai da ben sei stagioni. Il campionato di Serie C è insidioso e può porre molti ostacoli anche quando un obiettivo sembra acquisito: lo stesso Fondi sembrava inizialmente alla deriva, ed ora è una delle squadre più in forma e brillanti del raggruppamento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE FONDI-LECCE

Partita che non sarà trasmessa in diretta tv su nessun canale in chiaro o a pagamento, gli abbonati al sito elevensports.it portanno però seguire la diretta streaming video via internet, senza dimenticare la possibilità di acquistare sul portale la partita anche come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Purificato di Fondi si troveranno di fronte queste probabili formazioni: padroni di casa in campo con l'albanese Elezaj tra i pali, Galasso sull'out difensivo di destra e Paparusso sull'out difensivo di sinistra, mentre Vastola e Ghinassi si muoveranno al centro della retroguardia. Ricciardi, De Martino e Vasco saranno titolari nel terzetto di centrocampo, alle spalle del trequartista Nolé, schierato in appoggio ad Addessi e Corvia. Risponderà il Lecce con Perucchini tra i pali dietro una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Lepore, Cosenza, Riccardi e Ciancio. Nel terzetto di centrocampo ci sarà spazio per Arrigoni, Mancosu ed Armellino, il bulgaro Tsonev si muoverà da trequartista alle spalle del duo d'attacco composto da Di Piazza e Torromino.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker strizzano l'occhio alla capolista, con vittoria esterna dei salentini quotata al raddoppio da Bwin, mentre William Hill propone a 3.80 la quota della vittoria fondana e Betclic propone a 3.15 la quota relativa all'eventuale pareggio. Per Unibet, quota per l'over 2.5 fissata a 2.25, Bet365 propone a una quota di 1.61 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.