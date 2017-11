Italia Sudafrica/ Streaming video e diretta tv DMax, orario, risultato live (rugby test match)

Diretta Italia-Sudafrica: info streaming video e tv, orario, risultato live. Il test match di rugby è in programma sabato 18 novembre 2017 alle ore 15.00 a Padova

25 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Sudafrica rugby - LaPresse (imm. di repertorio)

Italia Sudafrica si gioca oggi pomeriggio alle ore 15.00 presso lo stadio Euganeo di Padova: questa partita amichevole di rugby sarà l’ultimo dei tre test-match che la nostra Nazionale sta disputando nel mese di novembre, che come da tradizione nel mondo del rugby è dedicato ad amichevoli di lusso con le squadre dell’emisfero australe che vengono in Europa per sfidare le formazioni del Vecchio Continente. In particolare, Italia Sudafrica è la più prestigiosa di queste tre sfide: dopo la vittoria contro le Fiji di due settimane fa a Catania e la sconfitta di sabato scorso a Firenze contro l’Argentina, ecco la sfida di lusso di oggi contro gli Springboks, una delle superpotenze del rugby mondiale, che per la prima volta abbiamo battuto esattamente un anno fa. Il Sudafrica dunque torna in Italia desideroso di vendicare quella sconfitta che per loro naturalmente ha fatto la storia alla rovescia: gli azzurri invece riusciranno a concedere il bis?

ITALIA SUDAFRICA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA SUDAFRICA DI RUGBY

Italia Sudafrica di rugby sarà trasmessa in diretta tv su DMax, il canale disponibile in chiaro al numero 52 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al numero 136 della piattaforma satellitare Sky, che ormai da diverso tempo è diventato il canale di riferimento per il rugby in Italia: sarà quindi assicurata anche la diretta streaming video tramite l'applicazione Dplay. Consigliamo inoltre di collegarsi al sito ufficiale della federazione italiana (www.federugby.it) oltre che sui suoi profili social (Facebook @Federugby e Twitter @Federugby) per rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live della partita di Padova.

LA SITUAZIONE

Italia Sudafrica è un confronto affascinante: la vittoria dell’anno scorso ha dimostrato che non è una sfida impossibile per gli azzurri, però naturalmente resta sempre un match durissimo, perché gli Springboks hanno fatto la storia della palla ovale. Anche chi non è appassionato di rugby ricorderà forse il Mondiale vinto in casa dai sudafricani nel 1995: un evento che è andato molto al di là dei confini dello sport perché ha segnato la riconciliazione nazionale subito dopo la fine dell’apartheid, tanto da diventare soggetto di un celebre film di Clint Eastwood, Invictus, con Morgan Freeman nei panni di Nelson Mandela, che fu capace di far amare anche ai neri il rugby, che era tradizionalmente lo sport dell’élite bianca. Se tentassimo un paragone dei risultati, sarebbe inevitabilmente imbarazzante per l’Italia, che in Coppa del Mondo non ha mai raggiunto nemmeno i quarti di finale mentre gli Springboks hanno conquistato per due volte il titolo mondiale (1995 e 2007), oltre ad altrettanti terzi posti nel 1999 e 2015 e due eliminazioni ai quarti di finale nel 2003 e 2001 in sei apparizioni, visto che nelle prime due edizioni non poterono partecipare proprio a causa dell’apartheid che aveva portato il Sudafrica fuori dallo sport internazionale.

Il test match odierno sarà dunque molto importante, anche perché urge una prestazione di rilievo dopo gli esiti alterni delle precedenti due partite, dalla vittoria contro le Fiji alla sconfitta netta contro l’Argentina, in un 2017 che resta difficile per l’Italia del rugby, essendo stato aperto da un disastroso Sei Nazioni con cinque sconfitte in altrettante partite giocate e alcune batoste particolarmente pesanti, su tutte il 10-63 casalingo incassato contro l’Irlanda. C’erano poi state tre sconfitte anche nei test-match di giugno, dunque solo l’autunno ha portato finalmente un sorriso, che sarebbe importante confermare oggi. Per gli azzurri del c.t. Conor O’Shea non sarà facile ottenere la seconda vittoria consecutiva sul Sudafrica, ma questa è una delle partite in cui è fondamentale soprattutto il livello della prestazione. Nelle ultime settimane sono arrivati alcuni buoni risultati da parte di Zebre e Benetton nel campionato Pro14, dunque dai due club di spicco arrivano segnali positivi che ci fanno ben sperare per la crescita di tutto il movimento della palla ovale italiana, ma naturalmente la Nazionale resta fondamentale, anche perché è l’unica che può catalizzare l’attenzione del grande pubblico e accendere l’entusiasmo. Una vittoria sarebbe dunque un vero toccasana: parola al campo, per seguire la diretta del test-match di rugby Italia Sudafrica!

