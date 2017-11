Juventus Sassuolo Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Juventus Sassuolo Primavera: streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita, decima giornata del campionato 1 (oggi sabato 25 novembre)

25 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Juventus-Sassuolo Primavera (LAPRESSE)

Juventus Sassuolo Primavera, partita diretta dall’arbitro Daniele Viotti della sezione Aia di Tivoli, è una delle partite più interessanti della decima giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. Si gioca sabato 25 novembre alle ore 13.00 in quanto questo sarà l’anticipo televisivo del turno. La classifica ci dice che il Sassuolo è davanti alla Juventus, situazione che fra i grandi sarebbe molto più difficile da realizzare ma premia la qualità del settore giovanile dei neroverdi: gli emiliani sono dunque nel terzetto di squadre al quinto posto a quota 15 punti con Torino e Fiorentina, mentre la Juventus è a quota 12 punti e con una vittoria firmerebbe l’aggancio, importante per entrare nella zona playoff. Considerando che dopo le prime giornate per la Juventus si temevano addirittura possibilità di retrocessione, se non altro possiamo dire che i bianconeri hanno cambiato ritmo nelle ultime settimane: il Sassuolo sarà comunque un avversario non facile da affrontare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Sassuolo Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: appuntamento in chiaro per tutti al canale 60 del vostro telecomando, mentre gli abbonati Sky potranno utilizzare il numero 225 del bouquet satellitare. Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video, collegandosi al sito www.sportitalia.com. Non mancate poi di visitare, per tutte le informazioni utili e aggiornamenti in tempo reale, gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO PRIMAVERA

Passando adesso all’analisi delle probabili formazioni di Juventus e Sassuolo Primavera, Alessandro Dal Canto deve fare a meno del portiere Del Favero che è infortunato e dell’attaccante Kulenovic, squalificato. Come base di partenza dunque assumiamo il 3-5-2 già visto settimana scorsa contro il Milan, con il rinforzo di lusso di Pjaca: dunque Loria in porta al posto di Del Favero, protetto dalla difesa a tre composta da Delli Carri, Vogliacco e Zanandrea, poi ecco il folto centrocampo a cinque con Bandeira, Caligara, perno centrale Nicolussi, Di Pardo e Tripaldelli, infine il tandem d’attacco vedeva proprio Pjaca affiancare Oliveiri. Nel Sassuolo allenato da Felice Tufano invece il modulo di base è il 4-3-3 e settimana scorsa i titolari erano stati i seguenti: Marson in porta, protetto dalla coppia difensiva centrale con Piacentini e Denti, mentre Joseph è il terzino destro e Celia agisce sulla fascia mancina. A centrocampo Dias perno centrale, supportato dalle mezzali Ahmetaj e Viero, mentre il tridente d’attacco è imperniato sul centravanti Raspadori, con Kolaj ala destra e Pierini a sinistra.

