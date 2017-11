Liverpool Chelsea/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Liverpool Chelsea info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I Reds in campo questa sera ad Anfield Road, per ospitare i Blues di Conte

Klopp, tecnico del Liverpool - LaPresse

Liverpool Chelsea è la partita più importante della tredicesima giornata del campionato inglese 2017-2018. Eccitante sarà senza dubbio la sfida delle ore 18:30 di oggi, quando all’Anfield Road di Liverpool la compagine padrone di casa di Jurgen Klopp ospiterà il Chelsea di Antonio Conte. Due squadre che stanno vivendo un campionato fatto di molti alti e bassi, ma la classifica sta comunque sorridendo ad entrambe, visto che i Blues sono in piena corsa Champions League, mentre i Reds sono subito a ridosso della zona che conta. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni della sfida, nonché le quote per le scommesse.

INFO STREAMING VIDEO E TV COME VEDERE LA PARTITA

La partitissima di Premier League sarà visibile in diretta tv, ma come ogni weekend riservata ai soli abbonati a Sky Sport. Per gustarvi la sfida di Liverpool vi basterà collegarvi dalle ore 18:30 su Sky Sport 3 o Sky Sport Mix. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il match attraverso il personal computer, tablet o smartphone, collegandovi all’applicazione Sky Go per la diretta streaming.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL CHELSEA

Partiamo dalla squadra di casa, i Reds di Jurgen Klopp, che dovranno fare a meno del solito Nathaniel Clyne, infortunato di lunga data, nonché del centrale di difesa Joel Matip e di Adam Lallana, entrambi in grande dubbio per un problema muscolare. Liverpool che dovrebbe quindi disporsi in campo con un classico 4-3-3, dove troveremo Mignolet a curare la porta, con James Milner schierato nel ruolo di terzino di destra, e Moreno sul versante mancino, mentre in mezzo spazio alla coppia composta da Dejan Lovren con la novità Klavan. Il centrocampo sarà formato da Henderson, che si accomoderà in cabina di regia, con Wijnaldum sull’interno di destra e Coutinho invece a sinistra. Solo panchina quindi per Emre Can, grande obiettivo di mercato della Juventus. Infine il tridente d’attacco, dove troveremo il solito Firmino in mezzo, con l’ex romanista Salah a destra, e Mane sulla corsia di sinistra.

Qualche problema di formazione anche per il Chelsea di Antonio Conte, a cominciare da Victor Moses, che ha un problema muscolare, e arrivando fino al solito Michy Batshauyi, infortunato di lunga data. Si vedrà invece Eden Hazard, out contro il Qarabag in Champions League, mentre non è da escludere un impiego dal primo minuto di Willian, che tanto ha fatto bene in Coppa martedì sera. Conte dovrebbe puntare su un 3-5-2 con il nazionale belga Courtois come al solito a protezione della propria porta, schierato dietro ad una linea difensiva composta da David Luiz pilastro centrale, con Cahill interno di sinistra e il giovane Christensen schierato invece più a destra. A centrocampo spazio a Kante in cabina di regia, con Fabregas e Bakayoko ai suoi fianchi, mentre Azpilicueta e Alonso avranno il compito di allargare il gioco sulle due corsie, avvolgendo la retroguardia del Liverpool. Infine la coppia d’attacco che sarà composta da Eden Hazard con Morata. Come dicevamo, Willian scalpita in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere le quote per le scommesse, aiutandoci con i dati forniti dai bookmaker italiani della Snai. Favorito è il Liverpool, visto che il segno 1, il successo interno dei Reds, è quotato 2.10, mentre un’eventuale vittoria del Chelsea ad Anfield Road paga 3.30 volte la nostra puntata. Meno probabile è comunque il pareggio, con il segno X che paga 3.55 la giocata.

