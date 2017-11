Matera-Francavilla/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera-Francavilla: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 16^ giornata di Serie C

25 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Matera-Francavilla, LaPresse

Matera-Virtus Francavilla, diretta dal signor Curti di Milano, sabato 25 novembre 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Matera e Virtus Francavilla si scontrano reduci entrambe da una sconfitta nell'ultimo turno di campionato. I lucani hanno infatti perduto sul campo del Rende due a zero, mentre i pugliesi sono caduti contro il Trapani, capace di imporsi tre a uno in casa. Per il Matera è arrivata però già martedì scorso la consolazione della Coppa, con il tre a due alla Reggina che ha permesso agli uomini di Auteri di raggiungere gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C.

In classifica però è la Virtus Francavilla al momento a mantenere quattro punti di vantaggio sul Matera, nono a quota diciotto punti mentre il Francavilla è sesto a quota ventidue. Dopo sette punti in tre partite la squadra di D'Agostino è tornata a cadere in trasferta dove non perdeva dal match di Siracusa del 28 ottobre scorso. Il Matera in campionato non vince dalla trasferta di Catanzaro del 14 ottobre, ed in casa da match contro il Fondi del 7 ottobre. La partita di Coppa potrebbe essere dunque stata una scossa importante per una squadra che nonostante le ambizioni, non è ancora riuscita a tenere il passo d'alta classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE MATERA-FRANCAVILLA

Non sarà prevista la diretta tv di Matera Francavilla su canali pay o in chiaro del match, la partita sarà comunque visibile in diretta streaming video via internet, per tutti coloro che si collegheranno sul sito elevensports.it dopo aver sottoscritto un abbonamento o aver acquistato la visione del match come evento singolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: il Matera affronterà la sfida casalinga con il portiere sloveno Golubovic alle spalle di una difesa a tre composta dall'uruguaiano Fabrizio Morel Buschiazzo, da Sernicola e da Scognamillo. De Falco e Urso saranno i centrali di centrocampo, con Salandria chiamato a presidiare la fascia destra e Casoli schierato come esterno laterale mancino. In attacco il croato Dugandzic sarà affiancato nel tridente offensivo da Giuseppe Giovinco e da Battista. Risponderà la Virtus Francavilla con Albertazzi dietro una difesa a tre composta da Pino, Abruzzese e Prestia. A centrocampo stazioneranno Sicurella, Mastropietro e Buono per vie centrali, Albertini sarà schierato come esterno laterale di destra e Agostinone come esterno laterale di sinistra. In attacco, ci sarà Madonia a fare coppia con Saraniti.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Confermati i moduli tattici di riferimento per le due formazioni, 3-4-3 per il Matera di Auteri e 3-5-2 per la Virtus Francavilla di D'Agostino. Il 12 febbraio scorso il match disputato in Lucania relativo al passato campionato è stato trionfale per i pugliesi, che con una doppietta del francese Nzola ed un gol di Alessandro hanno espugnato Matera col punteggio di tre a due, con i padroni di casa a segno con Carretta e Lanini. Vendicarono così la sconfitta subita all'andata in casa, il 25 settembre 2016 infatti il Materà passò con un perentorio quattro a uno in Puglia con doppietta di Armellino e reti di Negro e Strambelli, per la Virtus Francavilla solo il gol della bandiera con Pastore.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker concedono i favori del pronostico al Matera soprattutto in virtù del fattore campo, successo interno quotato 2.25 da William Hill, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio e Betclic offre a 3.50 la quota per l'eventuale vittoria esterna pugliese. L'over 2.5 viene quotato 2.35 da Bet365, mentre Unibet propone a 1.56 la quota per l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.