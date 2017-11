Monopoli-Juve Stabia/ Streaming video e diretta Sportube.tv: formazioni, quote, orario, risultato live

25 novembre 2017 Stefano Belli

Diretta Monopoli-Juve Stabia, LaPresse

Monopoli-Juve Stabia, diretta dal signor Zanonato di Vicenza, sabato 25 novembre 2017 alle ore 16.30, sarà un match valevole per la sedicesima giornata d'andata nel girone C del campionato di Serie C. Sembra essersi esaurita la grande spinta di inizio stagione per il Monopoli, con i Gabbiani che erano stati la vera rivelazione della parte iniziale di campionato nel girone C di Serie C. Dopo aver mantenuto la testa della classifica, i pugliesi si sono però progressivamente staccati dal vertice ed ora sono alle prese con il primo vero e proprio momento negativo della stagione. Sabato scorso sul campo del Bisceglie il Monopoli ha infatti incassato la terza sconfitta consecutiva nel suo cammino in campionato, passando in vantaggio con Paolucci ma venendo rimontato e sorpassato dai gol di Petta e di Jovanovic, quest'ultimo a segno a due soli minuti dal novantesimo. Il Monopoli è sceso così al sesto posto in classifica a braccetto con la Virtus Francavilla, ormai lontano ben quattordici punti dal lecce capolista, nove dal Catania secondo e sei lunghezze dal Trapani terzo.

Non è un buon momento però neppure per la Juve Stabia, che dopo aver perso di misura a Cosenza è caduta col medesimo punteggio, zero a uno, in casa contro la Juve Stabia. Diciassette punti in classifica finora per le Vespe, attualmente più vicine alla zona play out che a quella play off, con la vittoria che manca dal match casalingo contro il Rende dello scorso 28 ottobre.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE MONOPOLI-JUVE STABIA

Partita che non sarà visibile in diretta tv su nessun canale free o pay, ma gli abbonati al sito elevensports.it portanno seguire la diretta streaming video via internet, con la possibilità di acquistare sul sito la visione della partita anche come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni che si sfideranno allo stadio Veneziani: padroni di casa del Monopoli in campo con Bifulco tra i pali alle spalle di Bei, Mercadante e Ricci, titolari nella difesa a tre. A centrocampo, al fianco di Zampa per vie centrali giocheranno l'argentino Scoppa e il greco Sounas, mentre Rota sulla fascia destra e Ferrara sulla fascia sinistra copriranno le corsie laterali. In attacco, ci sarà Paloucci a far compagnia a Genchi. La risposta della Juve Stabia sarà affidata a Branduani in porta, Bachini e Morero difensori centrali nella difesa a quattro con Nava impiegato in posizione di terzino destro e Crialese impiegato in posizione di terzino sinistro. Mastalli, Capece e Viola saranno i tre di centrocampo, mentre Lisi, Canotto e Strefezza andranno a formare il tridente offensivo delle Vespe.

QUOTE E PRONOSTICO

I bookmaker puntano con moderazione sulla vittoria interna dei Gabbiani, quotata 2.25 da William Hill, mentre Betclic moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e William Hill per 3.20 quanto scommesso sull'affermazione esterna dei campani. Bet365 propone a una quota di 2.35 l'over 2.5 e a una quota di 1.57 l'under 2.5

