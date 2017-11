Nuovo stadio Roma/ La nuova casa giallorossa sempre più vicina: il Ministro Lotti sblocca la situazione

Sembra sempre più realtà il nuovo stadio della Roma. Il grande sogno del presidente dei giallorossi, James Pallotta, che più volte ha considerato la casa di proprietà dei capitolini come un elemento imprescindibile per proseguire il proprio incarico, è quasi prossimo alla costruzione. Come da indiscrezioni circolanti in queste ore, pare infatti che una mano in tal senso sia arrivata dal governo, e precisamente dal Ministro dello Sport, Lotti. L’elemento della contesa era il ponte di Traiano, che la Giunta Raggi aveva bocciato, ma che la Regione invece voleva per migliorare la viabilità nella zona dove appunto sorgerà il nuovo stadio. Una diatriba che è stata sbloccata da Lotti, che dopo aver sentito Delrio, ministro dei trasporti, ha concordato appunto per la realizzazione del secondo ponte. A conferma di ciò, le parole di Luca Montuori, l'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, che ha ammesso: «Siamo contenti dei segnali positivi che arrivano dalla conferenza dei servizi. Ma soprattutto siamo soddisfatti dell’importante lavoro fatto in Campidoglio in questi mesi sul nuovo progetto dello stadio a Tor di Valle».

NEL 2018 L’INIZIO DEI LAVORI

Parole di rassicurazione nei confronti della Roma e del popolo giallorosso sono arrivate inoltre da parte di Michele Civita, assessore regionale del Lazio: «Molto probabilmente verrà aggiornata la conferenza per concludersi la prossima settimana. Queste riunioni servono per affrontare alcuni dei nodi critici: si sta facendo un lavoro costruttivo nell'interesse della città, della Roma e dei tifosi della Roma. Penso che la prossima riunione sarà l'ultima». Se tutto andrà come previsto, ad inizio settimana prossima dovrebbe arrivare l’ok definitivo al progetto, con i lavori di costruzione del nuovo stadio che partiranno poi nel 2018. L’opera dovrebbe comunque concludersi per la stagione calcistica 2020-2021, quindi, fra poco meno di tre anni.

