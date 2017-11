PAGELLE/ Cagliari-Inter: i voti della partita (Serie A 2017 2018 14^ giornata - primo tempo)

Pagelle Cagliari Inter: i voti della partita di Serie A, i giudizi su migliori e peggiori alla Sardegna Arena per l'anticipo della 14^ giornata del 25 novembre

25 novembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Cagliari Inter - LaPresse

Alla Sardegna Arena è in corso il quarto anticipo del quattordicesimo turno di Serie A 2017-18 tra Cagliari e Inter, al quarantacinquesimo il punteggio vede la formazione di Spalletti avanti per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo. I padroni di casa interpretano la gara nella maniera giusta e senza farsi intimorire in alcuna maniera dagli avversari si propongono nella metà campo nerazzurra macinando gioco e creando più di un'occasione pericolosa, in particolare Handanovic (7,5) si deve superare almeno un paio di volte per negare il gol a Pavoletti (5,5) che non riesce a mantenere il sangue freddo sotto porta. A differenza degli ospiti che al primo vero tentativo sbloccano la contesa con il gol di Icardi (7) che sfrutta come meglio non potrebbe la sponda di Perisic (6,5) sul cross del solito Candreva (6,5). L'episodio cambia radicalmente l'inerzia del match perché il Cagliari smette di attaccare e si preoccupa più che altro di contenere le incursioni nella propria metà campo con lo stesso Icardi che manca l'appuntamento con la doppietta e Santon (6) che dalla distanza prende male la mira.

VOTO CAGLIARI 6 - I padroni di casa non meritano lo svantaggio, hanno fatto la partita per gran parte del primo tempo non trovando il gol solamente per le prodezze di Handanovic.

MIGLIORE CAGLIARI: BARELLA 6,5 - Illumina il gioco dei rossoblu con movimenti che disorientano gli avversari.

PEGGIORE CAGLIARI: PAVOLETTI 5,5 - Un attaccante della sua caratura non può fallire le occasioni che si è ritrovato tra i piedi.

VOTO INTER 6,5 - I nerazzurri lasciano sfogare gli avversari per poi punirli al primo vero affondo, con Spalletti sono arrivati anche il cinismo e la concretezza.

MIGLIORE INTER: HANDANOVIC 7,5 - Ok, a segnare il gol del vantaggio è stato Icardi ma senza il portiere sloveno ora staremmo sul 2 a 1 per il Cagliari.

PEGGIORE INTER: GAGLIARDINI 5,5 - Deve imparare a rimanere sempre concentratissimo a centrocampo perché basta un attimo per perdere il pallone e trasformare l'azione da offensiva a difensiva. (Stefano Belli)

