Pro Vercelli Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

25 novembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Pro Vercelli Entella, Serie B 16^ giornata (Foto LaPresse)

Pro Vercelli Entella sarà diretta dall’arbitro Marinelli; si gioca alle ore 15 di sabato 25 novembre e vale per la sedicesima giornata nel campionato di Serie B 2017-2018. E’ una delicatissima sfida diretta per la salvezza: entrambe le squadre infatti hanno 16 punti in classifica e, se il campionato finisse oggi, si incrocerebbero nel playout per evitare la retrocessione in Serie C. Se è vero che la Pro Vercelli arriva dalla sconfitta di Pescara (1-3) mentre l’Entella ha pareggiato in casa contro il Venezia, in termini generali il periodo sorride maggiormente ai piemontesi; anche per questo motivo, oltre ovviamente al fattore campo, per la squadra di Gianluca Grassadonia c’è la grande possibilità di mettere a segno una vittoria che sarebbe davvero importante ai fini di migliorare la situazione di classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Pro Vercelli Entella sarà trasmessa in diretta tv per i soli abbonati al pacchetto Calcio di Sky; per gli altri utenti della televisione satellitare sul canale Sky Calcio 7 la partita è comunque disponibile a pagamento, con codice d’acquisto 410153. Abbonati che potranno assistere alla sfida del Piola anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

IL CONTESTO

Tre sconfitte nelle ultime cinque partite per la Pro Vercelli, che però ha anche messo insieme le vittorie contro Novara (in trasferta) e Empoli, e da fine settembre dopo un avvio pessimo (2 punti in sei partite) ha costruito quattro vittorie e un totale di 14 punti in nove giornate, migliorando una situazione che la vedeva ultima in classifica e quasi senza speranze di risalire la corrente. E’ stato bravo Gianluca Grassadonia a rivedere qualcosa nel suo schieramento, sono stati bravi i giocatori a recepire mentre la società ha voluto dare fiducia al tecnico venendo in qualche modo ripagata; a Chiavari invece è saltato presto Gianpaolo Castorina, che ha messo insieme 14 punti nelle sue 13 giornate. Non che la situazione sia migliorata: Alfredo Aglietti è imbattuto nelle prime due, ma non è riuscito a riportare quella vittoria che manca dallo scorso 8 ottobre (3-0 al Brescia). Da quando la Pro Vercelli ha ricominciato a vincere l’Entella ha fatto 10 punti: non sono pochi, ma la squadra ligure ormai non vince da otto partite - tre delle quali sono state perse - e dunque serve una scossa.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI ENTELLA

Grassadonia insiste con il 4-3-3 e valuta qualche cambio rispetto alla squadra che ha perso a Pescara: per esempio sulla corsia destra del tridente offensivo potrebbe trovare spazio Bifulco, che prenderebbe il posto di Vajushi. La prima punta potrebbe essere il giovane Morra, in gol lo scorso sabato e convocato (insieme a Pugliese) per la partita della B Italia che si riunirà tra due giorni. Tra lui e Raicevic è ballottaggio, mentre Firenze dovrebbe essere senza discussioni l’esterno schierato a sinistra; a centrocampo possibile che non cambi nulla, Castiglia porterà qualità giocando di fatto davanti alla difesa con Altobelli e Germano sulle mezzali, anche se Rocca si gioca una maglia fino all’ultimo. Per quanto riguarda il reparto arretrato, Ghiglione potrebbe essere in campo a destra al posto di Berra, con Barlocco favorito a sinistra e la coppia centrale formata da Legati e Bergamelli che agirà davanti al portiere Marcone.

Alfredo Aglietti resta fedele al tridente d’attacco, e dunque modulo speculare per la sua Entella: La Mantia rimane il riferimento avanzato, sull’esterno potrebbe essere impiegato Luppi che in quel ruolo giocava già lo scorso anno con il Verona, e dunque potrebbe esserci un testa a testa con uno tra De Luca (più probabilmente) e Nizzetto che sono i titolari designati. A centrocampo spazio a Troiano come regista davanti alla difesa, mentre gli interni dovrebbero essere Crimi e Eramo; Ardizzone è il primo giocatore che potrebbe mettere in crisi le scelte dell’allenatore o avere in alternativa spazio nel secondo tempo. In difesa invece nessuna sorpresa: Belli e Brivio sulle corsie (attenzione però ai giovani De Santis (cresciuto nelle giovanili della Roma) e Baraye che spingono per avere un posto), a protezione del portiere Iacobucci ci sarà la coppia centrale formata da Benedetti e Pellizzer.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Pro Vercelli Entella sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: ci dicono che a essere favorita è la squadra di casa, con una quota sul segno 1 che vale 2,20 contro il 3,45 che accompagna invece il segno 2, valido per l’affermazione esterna della Virtus Entella. Con il segno X vi giocate il pareggio, in caso di risultato indovinato la vincita sarebbe di 3,15 volte la somma messa sul piatto. Vale invece 2,10 la quota Over 2,5, indicativa del fatto che si punti maggiormente su una partita con pochi gol (se non altro meno di tre complessivamente).

