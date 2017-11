Probabili Formazioni Serie A/ Le scelte, i moduli e i dubbi degli allenatori (14^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: i moduli, le scelte e i dubbi degli allenatori per i possibili schieramenti in vista delle partite per la 14^ giornata di Campionato.

25 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Dopo le coppe europee, torna protagonista assoluto il Campionato della serie A, che verrà in questo weekend la sua 14^ giornata della Regular Season. In attesa quindi di conoscere le scelte degli allenatori per quanto riguarda le probabili formazioni di questa turno, andiamo a ricordare brevemente che cosa si riserva il calendario. Ufficialmente si comincerà sabato 25 novembre con ben 4 anticipi: alle ore 15.00 su giocherà Bologna-Sampdoria, mentre alle ore 18.00 andare in scena Chievo-Spal e Sassuolo-Verona, con il match Cagliari-Inter in programma per le ore 20.45. Saranno perciò solo 5 gli incontri previsti per domenica 26 novembre: non è stato programma un lunch match ma inizieranno alle ore 15.00 le partite Genoa-Rosa, Milan-Torino, e Udinese-Napoli. Alle ore 18.00 ecco poi la partita all’Olimpico tra Lazio e Fiorentina mette alle ore 20.45 è stata programmata la sfida Juventus-Crotone: il posticipo del lunedi sarà la sfida Atalanta-Benevento, attesa alle ore 20.45. Andiamo quindi ora ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni della 14^ giornata della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA

Donadoni torna al Dall’Ara in cerca di risposte, ma contro una formazione così in forma com è quella blucerchiata ottenere anche un successo si annuncia difficile: al via perciò il 4-3-3 ufficiale con Destro in attacco assieme a Verdi e Palacio. Tante riconferme invece per Giampaolo dopo il trionfo sulla Juventus: al via il 4-3-1-2 che vedrà di nuovo Quagliarella e Zapata, mentre a centrocampo potrebbe mancare Praet per un problema alla caviglia.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO SPAL

Con Radovanovic out per squalifica e Castro fuori per infortunio Maran potrebbe avere qualche problema a delineare la mediana, pur seguendo il solito 4-3-1-2. Le conferme però arrivano nel reparto avanzato con il solito Birsa sulla trequarti e il duo Inglese-Meggiorini in attacco. Problemi anche per Semplici, che registra ben tre giocatori fuori per decisione del giudice sportivo, oltre che qualche caso dubbio per infortuno come Antenucci e Salamon. Possibile comunque un solido 3-5-2 con Grassi in cabina di regia e Paloschi in attacco assieme a uno tra Floccari e Bonazzoli.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO VERONA

Dopo il successo recuperato in extremis contro il Benevento i neroverdi abbisognano di conferme: ecco però Bucchi non rinuncerà al suo 4-3-3 e a un tridente con Berardi e Politano a sostengo di Matri prima punta. Di contro ecco il modulo speculare degli scaligeri che in difesa si affideranno a uno tra Caracciolo e Souprayen in coppia con Heurtaux, mentre Caceres e Fares si occuperanno degli esterni.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

Per la 14^ giornata della Serie A Cragno potrebbe contendere la titolarità tra i pali a Rafael mentre nel 3-5-1-1 di Diego Lopez il reparto arretrato sarà completato presumibilmente da Ceppitelli al centro e Andreolli-Faragò a guardia delle fasce. L’Inter di Spalletti risponderà con il solito 4-2–3-1 dove cerca spazio Joao Mario: il nerazzurro insidia ancora una volta Gagliardini per far coppia avanti alla difesa assieme a Vecino, confermato.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

Dopo le fatiche in Europa, probabile che Di Francesco opti per un necessario turnover: non riposeranno però né Kolarov né Manolas per il reparto difensivo, mentre si prospetta il ritorno di Alessandro Florenzi sull’altra corsia visto che il giallorosso ha saltato la partita contro l’Atletico. 11 titolare per il Genoa di Ballardini, schierato sul 4-3-2-1: in attacco però Pandev si gioca la maglia con Lapadula, mentre paiono confermati sull’esterno sia Taarabt che Laxalt.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

Per questo incontro della 14^ giornata della Serie A tornano a disposizione di Montella sia Romagnoli che Suso: lo spagnolo nel 3-4-2-1, dovrebbe quindi trovare Bonaventura sull’altra corsia e Kalinic prima punta. Solito ballottaggio in mediana per Mihajlovic tra Obi e Acquah: il reparto verrà poi completato da Rincon e Baselli. Nuova chance dal primo minuto per Belotti in cerca di certezze.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

Nella prima alla panchina di Massimo Oddo, non sono attesi grandi sconvolgimenti tattici nella formazione friulana: al via quindi ecco il 4-3-3 con Maxi Lopez al centro del tridente, completato da De Paul e uno tra Perica e Lasagna. Solti dubbi per Sarri a centrocampo, a cui si aggiunge pure un possibile turnover in difesa per Albiol e Hysaj, i cui posti potrebbero venir presi da Maggio e Chiriches.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO FIORENTINA

Dopo il riposo osservato in Europa League, tornano dal primo minuto diversi giocatori come Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A: nel 3-4-2-1 il campano vedrà di nuovo accanto a sè Milikovic Savic e Luis Alberto. Pioli spera invece di recuperare Badelj, Therau e Laurini, che pure potrebbero venir scelti per l’11 titolare: pronti gli eventuali sostituti come Dias, Saponara, Sanchez e Gaspar.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CROTONE

Probabile turnover in casa bianconera, ma rimangono da valutare le condizioni di Bernardeschi, alle prese con un affaticamento muscolare. Nel 4-2-3-1 non dovrebbe comunque mancare Buffon tra i pali, mentre potremmo rivedere dal primo minuto persino Claudio Marchisio. Nicola sta valutando l’ipotesi di utilizzare Tonev al posto di Trotta nella coppia d’attacco con Budimir per privilegiare un atteggiamento più coperto. Sulla mediana comunque rivedremo Mandagora e Barberis al centro mentre Stoian e Rohden si occuperanno delle corsie.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BENEVENTO

Dopo la prova europea Gasperini ritrova anche in campionato Freuler dopo la squalifica, ma potrebbe venir costretto di nuovo a rinunciare a Spinazzola, eventualmente sostituto da Gosens. Il Benevento risponderà al 3-4-2-1 della Dea, con un 4-3-3 privo di Letizia per squalifica: probabile quindi l’ingresso di Venuti che farà coppia con uno tra Di Chiara e Laazar sulla corsie esterne della difesa, completata da Costa e Antei.

