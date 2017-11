Probabili Formazioni Serie B/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (16^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: i moduli, le scelte e i dubbi degli allenatori sui possibili schieramenti per le partite valide nella 16^ giornata del campionato cadetto.

25 novembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Il Campionato di Serie B tornerà a fare capolino in questo weekend del 25 e 26 novembre per affrontare la 16^ giornata della regular season: prima però di vedere nel dettaglio i dubbi e le scelte degli allenatori per le probabili formazioni da mettere in campo in questo turno, vediamo brevemente come si completa il calendario. Ufficialmente il 16 ^ turno della Serie B è stato aperto dall’anticipo di venerdì sera tra Empoli e Frosinone, ma per sabato 25 novembre sono attesi ben 7 incontri, tutti fissati per le ore 15.00, ovvero: Ascoli-Cremonese, Avellino-Palermo, Carpi-Parma, Cittadella-Salernitana, Pro Vercelli-Entella, Spezia-Pescara e Venezia-Novara. Facendo i conti saranno quindi tre i posticipi, di cui 2 attesi per domani e saranno le partite Bari-Foggia in programma alle ore 12.30 e Ternana-Perugia per le ore 15.00: il programma si chiuderà con il Monday night tra Cesena e Brescia. Andiamo quindi ora a vedere, match per match, le scelte dei tecnici per le probabili formazioni della 16^ giornata della Serie B 2017-2018.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA NOVARA

La squadra di Corini ha bisogno di trovare nuove conferme dopo una serie di risultati non proprio esaltanti: nel 3-5-2 ecco che quindi non mancheranno da Cruz e Macheda a trascinare l’attacco. Inzaghi risponderà con il solito 3-5-2 che vedrà in cabina di regia Bentivoglio, con Zampano e Garofalo sulle corsie più esterne e Pinato e Falzerano a completamento.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PESCARA

Per il match in terra ligure, Zeman non rinuncerà al suo solito 4-3-3 con Pettinari al vertice del tridente e Del Sole e Mancuso a completare il reparto. Gallo invece risponderà di fronte al proprio pubblico con il 4-3-1-2 che vedrà in difesa il duo centrale Capelli-Giani, mentre sulle corsie ecco pronti Lopez e De Col, con i Gennaro tra i pali.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI ENTELLA

Grassadonia scenderà in campo con il 4-3-3 che ultimamente sta dando ottime risposte in campo, con il chiaramente lo scopo di mettersi alle spalle il recente KO contro il Pescara. Al Piola confermato nel tridente d’attacco Raicevic al centro con Firenze e Morra ai lati. Di contro ecco il 4-3-3 di Aglietti che metterà Troiano al cento del reparto a centrocampo, completato da Palermo e Crimi come mezz’ali.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CREMONESE

Al Del Duca Fiorin opterà per il classico 4-3-3 che pure finora non sta dando i risultati sperati visto che il club è ancora fanalino di coda. Confermato pure il reparto offensivo con Rosseti, Lopes e Clemenza. Dall’altra parte del campo ecco Tesser e la sua Cremonese che punterà invece sul 4-3-1-2 come modulo prediletto. Qui l’attacco sarà affidata al duo Mokulu e Brighenti, con Piccolo sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO PALERMO

Per questo incontro gli irpini opteranno per il 3-5-2 che vedrà Moretti in cabina di regia affiancato da Paghera e Di Tacchio, mentre Molina e Laverona si occuperanno delle fasce. Tedino e il suo Palermo invece punteranno sul 3-5-1-1- con i soliti Coronado e Nestorovski in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SALERNITANA

Venturato punterà di nuovo sul 4-3-1-2- che vedrà Arrighini e Litteri in attacco e Schenetti sulla trequarti. Risponderà Bollini con un ampio 3-5-2 che vedrà in cabina di regia Ricci, con Rizzo, Alex a presidiare le corsie più esterne.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PARMA

Di fronte al pubblico di casa Calabro si affiderà nuovamente a Nzola e Malcore per il reparto offensivo supportati sull'esterno dai centrali Belloni e Saric, D’Aversa invece punterà sul 4-3-3 con al centro il terzetto Munari, Scozzarella e Scavone.

PROBABILI FORMAZIONI BARI FOGGIA

Grosso non farà di nuovo a meno del 4-3-3 con uno tra Basha e Marrone giocarsi il ruolo di regista, mentre Petriccione e Tello completeranno lo schieramento. Ipotizzato il 4-3-3 per il Foggia di Stroppa che al centro vedrà il terzetto con Degli, Vacca e Agazzi.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA PERUGIA

Pochesci punta alla vittoria in questa occasione e contro gli umbri si affiderà al collaudato 4-3-1-2 con Montalto e Carretta in attacco sostenuti da Tremolada. Breda risponderà con il 4-3-1-2 in questo posticipo della 16^ giornata, con Di Carmine e Han ancora titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA BRESCIA

Nel Monday night, Castori punterà il 4-4-1-1 che vedrà titolari in attacco Laribi e uno tra Cacia e Jallow in ballottaggio sul 50:50. Marino risponderò con il 3-4-2-1 con in difesa il terzetto comporto da Lancini, Gastaldello e Somma, con il solito Minelli tra i pali per la Leonessa.

