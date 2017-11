Probabili formazioni/ Cagliari Inter: quote, le ultime novità live (Serie A 14^ giornata)

25 novembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Cagliari Inter, Serie A 14^ giornata (Foto LaPresse)

Cagliari Inter è valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di sabato 25 novembre ed è il quarto di quattro anticipi previsti nel turno. Entrambe le squadre vengono da momenti positivi: di sicuro l’Inter, che non ha ancora perso in questo torneo e continua a inseguire il Napoli, con la possibilità di scavalcarlo al primo posto in classifica anche se magari solo per poche ore. Il Cagliari ha vinto l’importante partita di Udine, riuscendo a fare un bel passo avanti verso la salvezza: adesso Diego Lopez è chiamato a mantenere alta la concentrazione per evitare di ritrovarsi invischiato nella corsa. Andiamo subito a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre i loro giocatori in campo alla Sardegna Arena, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Cagliari Inter.

QUOTE E SCOMMESSE

Cagliari Inter è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: vediamo nel dettaglio quali sono le principali puntate per le scommesse sulla partita. La vittoria del Cagliari (segno 1) vale 5,25; il pareggio (identificato dal segno X) è quotato 4,00 mentre per la vittoria esterna dell’Inter, per la quale dovrete giocare il segno 2, vi farebbe guadagnare 1,60 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER

I DUBBI DI DIEGO LOPEZ

Senza Sau dovrebbe toccare a Joao Pedro supportare Pavoletti: di fatto Diego Lopez cambierà modulo, affidandosi a un centrocampo più folto e nel quale agiranno tre uomini. L’alternativa resta e prevederebbe l’inserimento dal primo minuto di Diego Farias (nettamente staccati Giannetti e Melchiorri) ma è probabile che il tecnico del Cagliari voglia giocarsela con la densità in mediana. Dunque Cigarini sempre schierato in qualità di playmaker davanti alla difesa, questa volta però con due mezzali che potrebbero essere Barella e Ionita; entrambi sono piuttosto offensivi, sulle corsie laterali però ci sarebbe tanta interdizione con Padoin e Faragò pronti a dare una mano ovviamente anche al settore arretrato, che sarà comandato dal grande ex Andreolli e nel quale, oltre a Ceppitelli, sembra destinato a trovare posto Romagna, che parte in vantaggio su Pisacane e Marco Capuano. Ovviamente alcune scelte restano da valutare fino all’ultimo: per esempio capitan Dessena potrebbe trovare spazio. Dubbio anche in porta: Cragno sembra andare verso la ripresa, se darà risposte affidabili potrebbe tornare a scalzare Rafael Andrade fin dalla partita di questa sera.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti ci ha abituato a fare poco turnover, ma per la partita di Cagliari potrebbe cambiare qualcosa: balla un posto a centrocampo dove Gagliardini può essere sostituito da Brozovic, che se la gioca con Joao Mario per iniziare la gara. Al fianco di uno di questi giocatori dovrebbe esserci Matias Vecino: è Borja Valero infatti che agisce in qualità di trequartista, portando la sua qualità più vicino agli esterni alti e a Mauro Icardi. Candreva e Perisic sono sicuri del posto, anche perchè la coperta in questo settore del campo è più corta ed è difficile trovare soluzioni; Eder per esempio sembra più papabile per fare da vice-Icardi, il giovane Karamoh avrà ancora spazio nel corso della stagione ma verosimilmente sarà impiegato a partita in corso. In difesa si parte dalla titolarità della coppia Miranda-Skriniar a protezione di Handanovic; non dovrebbe avere problemi nemmeno D’Ambrosio (ma occhio a Joao Cancelo che teoricamente sarebbe il titolare come terzino destro) mentre a sinistra si prepara un avvicendamento con Santon (più di Dalbert) che potrebbe far rifiatare Nagatomo, sempre utilizzato da Spalletti nelle ultime uscite nerazzurre in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI INTER: IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-1-1): 1 Rafael A.; 13 Romagna, 3 Andreolli, 23 Ceppitelli; 16 Faragò, 18 Barella, 8 Cigarini, 21 Ionita, 20 Padoin; 10 Joao Pedro; 30 Pavoletti

A disposizione: 28 Cragno, 26 Crosta, 2 Van der Wiel, 19 Pisacane, 24 M. Capuano, 12 Miangue, 4 Dessena, 7 Cossu, 17 Farias, 25 Sau, 9 Giannetti, 37 Melchiorri

Allenatore: Diego Lopez

Squalificati: -

Indisponibili: Deiola

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 21 Santon; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Joao Cancelo, 13 Ranocchia, 55 Nagatomo, 29 Dalbert, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

