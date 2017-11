Probabili formazioni/ Genoa Roma: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 14^ giornata)

25 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Genoa-Roma (LaPresse)

Genoa Roma sarà una delle partite più interessanti della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: appuntamento allo stadio Luigi Ferraris di Marassi domani, domenica 19 novembre alle ore 15.00. Il Genoa ha da poco cambiato allenatore e Davide Ballardini ha esordito con una vittoria che ha dato fiducia e morale, anche se il cammino resta durissimo; adesso arriva un test molto difficile contro la Roma di Eusebio Di Francesco, che nelle ultime settimane sta marciando a ritmi impressionanti e vuole vincere ancora per salire sempre più in alto. Andiamo subito a vedere i dubbi e le certezze nella mente dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Genoa Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Genoa Roma sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: sulla televisione satellitare l’appuntamento sarà sul canale Sky Calcio 2 HD, mentre sul digitale terrestre il canale per la partita di Genova sarà Mediaset Premium Sport 2, che è disponibile anche in alta definizione (HD).

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA

LE MOSSE DI BALLARDINI

Indisponibile Galabinov, mister Ballardini per il suo terzo debutto da allenatore del Grifone a Marassi dovrebbe affidarsi al tandem d’attacco composto da Taarabt e Pandev, con Lapadula prima alternativa e in possibile ballottaggio con il macedone. A centrocampo un ballottaggio è quello fra Bertolacci e Omeonga, con l’ex romanista favorito per vivere da titolare questa partita per lui sempre speciale. In mediana dovrebbero agire anche Rigoni e il regista Veloso, con l’altro ex giallorosso Rosi esterno destro e Laxalt sulla fascia sinistra. Infine in difesa il dubbio è fra Rossettini e Spolli, ci saranno poi Izzo e Zukanovic (sono davvero numerosi gli ex della Roma) davanti al portiere, che naturalmente sarà Perin.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

La Roma insisterà naturalmente sul suo classico 4-3-3 e non dovrebbe nemmeno esserci molto turnover, visto che poi ci sarà una rara settimana senza impegni infrasettimanali, anche se l’abbondanza in alcune zone del campo lascia ancora qualche dubbio ad Eusebio Di Francesco. Dunque Alisson in porta, davanti al quale agirà la linea difensiva a quattro con Florenzi (favorito su Bruno Peres) terzino destro, Manolas in coppia con uno tra Fazio e Juan Jesus al centro e Kolarov naturalmente terzino sinistro. A centrocampo in quattro per tre maglie, con Pellegrini che però sembra un attimo dietro rispetto ai tre califfi Strootman, De Rossi e Nainggolan. Infine l’attacco, dove si profila un ballottaggio tra Perotti e Defrel come al sinistra, mentre El Shaarawy (scuola Genoa) agirà a destra e il centravanti sarà naturalmente Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA: IL TABELLINO

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 5 Izzo, 2 Spolli, 87 Zukanovic; 20 Rosi, 30 Rigoni, 44 Veloso, 8 Bertolacci, 93 Laxalt; 11 Taarabt, 19 Pandev. Allenatore: Ballardini.

A disposizione: 23 Lamanna, 3 Gentiletti, 14 Biraschi, 4 Cofie, 22 Lazovic, 13 Rossettini, 40 Omeonga, 27 Ricci, 9 Centurion, 17 Palladino, 10 Lapadula, 64 Pellegri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Galabinov.

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 8 Perotti. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 15 Moreno, 33 Emerson, 5 Juan Jesus, 23 B. Peres, 55 Castan, 30 Gerson, 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 17 Under, 23 Defrel.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karsdorp, Schick.

