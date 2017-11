Probabili formazioni/ Juventus Crotone: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 14^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Crotone: diretta tv, orario, le ultime notizie live su moduli, titolari e schieramenti delle due squadre alla vigilia della partita di Serie A, 14^ giornata

25 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Juventus-Crotone (LaPresse)

Juventus Crotone sarà il posticipo serale della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: appuntamento all’Allianz Stadium domani, domenica 19 novembre alle ore 20.45. Una partita che sulla carta non dovrebbe avere storia, tanta è la differenza di valore fra le due squadre: il Crotone dunque cercherà l’impresa che darebbe una spinta enorme anche dal punto di vista morale, per la Juventus i tre punti sono però fondamentali per inseguire il primo posto in classifica. Andiamo subito a vedere i dubbi e le certezze nella mente dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Crotone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Juventus Crotone sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: sulla televisione satellitare l’appuntamento sarà sui canali Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD, mentre sul digitale terrestre il canale per la partita dello Stadium sarà Mediaset Premium Sport, che è disponibile anche in alta definizione (HD).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CROTONE

LE MOSSE DI ALLEGRI

Questa partita arriva dopo il Barcellona e prima del fondamentale trittico Napoli-Olympiakos-Inter: Massimiliano Allegri dunque dovrà dosare le forze. Ecco perché in difesa non saranno presi rischi con Chiellini e anche Buffon e Barzagli dovrebbero partire dalla panchina, conservati per i prossimi, delicatissimi appuntamenti. Di conseguenza ci aspettiamo Szczesny in porta e davanti a lui Lichtsteiner terzino destro, la coppia centrale formata da Rugani e Benatia e sulla fascia sinistra Asamoah. In mediana tre nomi per due maglie: Pjanic, Matuidi e Marchisio, mentre dovrebbe riposare Khedira. In attacco Bernardeschi non è al top e quindi ci dovrebbe essere un solo dubbio fra Cuadrado e Douglas Costa; per il resto sarà un attacco grandi firme, con Dybala, Mandzukic e Higuain titolari nel classico 4-2-3-1 bianconero.

LE SCELTE DI NICOLA

Davide Nicola non può fare affidamento sugli infortunati Tumminello e Kragl, mentre non è al massimo della forma Pavlovic. Di conseguenza è favorito Martella come terzino sinistro, in una retroguardia che per il resto sarà formata da Cordaz in porta, dal terzino destro Sampirisi e dalla coppia centrale con Ceccherini e Simic nel difficile compito di limitare l’attacco della Juventus. A centrocampo ci sarà la coppia di mediani formata da Barberis e Mandragora, mentre potrebbe esserci un doppio ballottaggio sulle fasce, con Rohden favorito su Nalini a destra e Stoian che dovrebbe avere la meglio su Tonev dall’altra parte. Non sembrano invece esserci dubbi sulla coppia d’attacco, che dovrebbe essere composta da Budimir e Trotta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CROTONE: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 4 Benatia, 22 Asamoah; 5 Pjanic, 14 Matuidi; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain. Allenatore: Allegri.

A disposizione: 1 Buffon, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 12 Alex Sandro, 21 Howedes, 6 Khedira, 27 Sturaro, 11 Douglas Costa, 8 Marchisio, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chiellini.

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 31 Sampirisi, 34 Simic, 7 Ceccherini, 87 Martella; 9 Nalini, 10 Barberis, 38 Mandragora, 5 Stoian; 17 Budimir, 29 Trotta. Allenatore: Nicola.

A disposizione: 5 Festa, 78 Viscovo, 93 Ajeti, 37 Faraoni, 44 Cabrera, 8 Romero, 89 Crociata, 6 Rohden, 13 Isco, 14 Suljic, 24 Tonev, 99 Simy.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Tumminello, Kragl.

