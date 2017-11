Probabili formazioni/ Milan Torino: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 14^ giornata)

25 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Milan Torino - LaPresse

Milan Torino, una classica del calcio italiano, sarà una delle partite più interessanti della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: appuntamento allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro domani, domenica 19 novembre alle ore 15.00. Il Milan ha assoluto bisogno di una vittoria per rilanciarsi in campionato, dove le altre big sono già molto lontane e di conseguenza i rossoneri rischiano di poter lottare solo per le posizioni di rincalzo; d’altro canto pure il Torino non può permettersi passi falsi se i granata dell’ex Sinisa Mihajlovic vorranno inseguire un posto nella prossima Europa League. Andiamo subito a vedere i dubbi e le certezze nella mente dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Torino.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Milan Torino sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: sulla televisione satellitare l’appuntamento sarà sul canale Sky Calcio 1 HD, mentre sul digitale terrestre il canale per la partita di Milano sarà Mediaset Premium Calcio 2, che è disponibile anche in alta definizione (HD).

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO

LE MOSSE DI MONTELLA

A breve distanza dalla partita di Europa League, che ha comunque riportato entusiasmo fra i rossoneri perché una larga vittoria con annessi qualificazione e primo posto fa certamente bene a una squadra in difficoltà, il Milan si butta subito sul campionato. Nonostante le doppiette di André Silva e Cutrone, l’attacco dovrebbe vedere Kalinic punta centrale, supportato da Suso e Bonaventura, anche se non è del tutto da escludere l’opzione Calhanoglu. Negli altri reparti non ci dovrebbe essere alcun dubbio: a centrocampo Biglia in cabina di regia supportato da Kessie, con Borini esterno destro e Rodriguez a sinistra; nella retroguardia a tre ecco invece Zapata, Bonucci e Romagnoli davanti all’estremo difensore Donnarumma.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Rosa praticamente al completo per il Torino, ma Sinisa Mihajlovic sembra avere le idee chiare e l’unico dubbio dovrebbe essere in attacco, dove Iago Falque è comunque favorito sull’ex rossonero Niang per affiancare Belotti e Ljajic. Un tridente che in ogni caso è un punto di forza per il Torino, che si schiererà con un offensivo 4-3-3. Non ci dovrebbero essere dubbi negli altri reparti: a centrocampo Rincon perno centrale, supportato dalle mezzali Obi e Baselli; in difesa invece la coppia centrale dovrebbe essere composta da Lyanco e N’Koulou davanti al portiere Sirigu, con De Silvestri terzino destro e Ansaldi sulla corsia mancina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN TORINO: IL TABELLINO

MILAN (3-4-2-1): 99 G. Donnarumma; 17 Zapata, 19 Bonucci, 13 Romagnoli; 11 Borini, 79 Kessie, 21 Biglia, 68 Rodriguez; 8 Suso, 5 Bonaventura; 7 Kalinic. Allenatore: Montella.

A disposizione: 30 Storari, 90 A. Donnarumma, 2 Calabria, 22 Musacchio, 29 Paletta, 31 Antonelli, 4 Mauri, 18 Montolivo, 73 Locatelli, 10 Calhanoglu, 9 André Silva, 63 Cutrone.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Conti, Abate.

TORINO (4-3-3): 39 Sirigu; 29 De Silvestri, 33 N’Koulou, 97 Lyanco, 15 Ansaldi; 8 Baselli, 88 Rincon, 22 Obi; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic. Allenatore: Mihajlovic.

A disposizione: 32 Milinkovic, 4 Bonifazi, 24 Moretti, 13 Burdisso, 3 Molinaro, 23 Barema, 6 Acquah, 5 Valdifiori, 21 Berenguer, 20 Edera, 11 Niang, 31 Boyé.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

