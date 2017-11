Probabili formazioni/ Udinese Napoli: diretta tv, orario, le notizie live (Serie A 14^ giornata)

25 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Udinese Napoli (LaPresse)

Udinese Napoli sarà una delle partite più interessanti della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018: appuntamento allo stadio Friuli-Dacia Arena domani, domenica 19 novembre alle ore 15.00. L’Udinese ha appena cambiato allenatore, affidandosi a Massimo Oddo per cercare di raggiungere una tranquilla salvezza; subito però un test durissimo contro la capolista, il Napoli di Maurizio Sarri che dopo essersi rilanciato in Champions League vuole continuare a marciare a ritmi folli alla testa del campionato. Andiamo subito a vedere i dubbi e le certezze nella mente dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Udinese Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Udinese Napoli sarà trasmessa in diretta tv sulle due piattaforme a pagamento: sulla televisione satellitare l’appuntamento sarà sul canale Sky Calcio 3 HD, mentre sul digitale terrestre il canale per la partita di Udine sarà Mediaset Premium Calcio 1, che è disponibile anche in alta definizione (HD).

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI

LE MOSSE DI ODDO

Debuttare proprio contro il Napoli non è il massimo per un allenatore appena arrivato alla guida della sua nuova squadra. Massimo Oddo dovrebbe proporre l’Udinese con un accorto modulo 4-4-2. Inevitabile una novità in porta: squalificato Bizzarri, fra i pali ci sarà Scuffet, uno dei due titolari italiani per l’Udinese domani, oltre ad Angela che comporrà insieme a Danilo la coppia di difensori centrali - ma attenzione a Nuytinck, in ballottaggio proprio con Angella. I terzini saranno invece Widmer a destra e Samir a sinistra. Passando al centrocampo, con Behrami non al top ecco che la coppia centrale dovrebbe essere formata da Barak e Balic, con De Paul esterno destro e Jankto a sinistra. Nel tandem d’attacco infine non ci sono dubbi su Maxi Lopez, mentre l’altra maglia sarà contesa fino all’ultimo da Perica e Lasagna, con il croato leggermente favorito.

LE SCELTE DI SARRI

Ancora una volta turnover ridotto al minimo e limitato solo al centrocampo per il Napoli di Maurizio Sarri. Partiamo dall’attacco, dove saranno ancora una volta intoccabili Callejon, Mertens e Insigne, anche per mancanza di alternative e il solito problema di quando rifiatare. In difesa, era squalificato in Champions League Koulibaly, dunque oggi tornerà regolarmente titolare al fianco di Albiol, con Hysaj terzino destro, Mario Rui a sinistra e naturalmente Reina in porta. I dubbi si concentrano a centrocampo, ma a dire il vero anche nel terzetto in mediana due maglie da titolare sembrano essere state già assegnate, ad Allan e Jorginho. Potrebbe invece per una volta riposare il capitano Hamsik: in questo caso sarebbe titolare al suo posto Zielinski.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE NAPOLI: IL TABELLINO

UDINESE (4-4-2): 22 Scuffet; 27 Widmer, 5 Danilo, 4 Angella, 3 Samir; 10 De Paul, 72 Barak, 99 Balic, 14 Jankto; 20 Maxi Lopez, 18 Perica. Allenatore: Oddo.

A disposizione: 25 Borsellini, 53 Adnan, 17 Nuytinck, 97 Pezzella, 85 Behrami, 6 Fofana, 13 Ingelsson, 7 Matos, 96 Ewandro, 15 Lasagna, 9 Bajic.

Squalificati: Bizzarri.

Indisponibili: Hallfredsson, Larsen.

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. Allenatore: Sarri.

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 19 Maksimovic, 21 Chiriches, 42 Diawara, 20 Zielinski, 30 Rog, 37 Ounas, 15 Giaccherini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Milik, Ghoulam.

