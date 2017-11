Pronostici Serie A/ Le quote e le scommesse per le partite (14^ giornata)

Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per le partite in programma il 25-26 e 27 novembre 2017, valide per la 14^ giornata del massimo Campionato italiano.

25 novembre 2017 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

Torna protagonista assoluto il Campionato della Serie A: questo weekend del 25 e 27 novembre ( a cui si aggiunge il posticipo di lunedi 27) si svolgerà la 14^ giornata della massima serie italiana. In attesa però di conoscere le quote e le scommesse fissate alla vigilia di questo turno, andiamo prima a vedere nel dettaglio che cosa ci presenta il calendario ufficiale. Si comincerà questo sabato 25 novembre 2017 con ben 4 incontri programmati: alle ore 15.00 ecco Bologna-Sampdoria, mentre alle ore 18.00 avranno inizio Chievo-Spal e Sassuolo-Verona, mentre il programma si chiuderà alla Sardegna Arena con Cagliari-Inter con fischio d’inizio alle ore 20.45. Ricco il programma domenicale, come al solito: 3 le partite attese alle ore 15.00 ovvero Genoa-Roma, Milan-Torino e Udinese-Napoli. Alle ore 18.00 del 26 novembre invece si accenderà la sfida Lazio-Fiorentina, mentre alle ore 20.45 ecco Juventus-Crotone: la 14^ giornata del campionato di Serie A si chiuderà lunedi sera alle ore 20.45 con la sfida Atalanta-Benevento. Andiamo quindi ora a vedere partita per partita che cosa ci dicono i pronostici stilati dalla nostra redazione per gli incontri previsti per la 14^ giornata del Campionato di Serie A 2017-2018.

PRONOSTICO BOLOGNA SAMPDORIA

Benchè Donadoni abbia dalla sua il fattore campo, pare difficile che i felsinei possano fermare la Sampdoria, di ritorno da un’incredibile vittoria contro la Juventus campionessa d’Italia in carica. I rossoblu comunque hanno tutta l’intenzione di dimostrare di essersi lasciati alle spalle i KO rimediati nelle ultime giornate, come già fatto lunedi scorso contro il Verona.

PRONOSTICO CHIEVO SPAL

Al Bentegodi, il Chievo di Maran dovrebbe finalmente tornare alla vittoria a spese della Spal, che arriva a Verona dopo tre risultati utili appena guadagnati. La partita quindi non si annuncia banale sabato, ma dobbiamo anche ricordare che i ferraresi fuori dal Mazza finora non hanno ancora vinto.

PRONOSTICO SASSUOLO VERONA

Benchè la compagine di Bucchi finora abbia raccolto ben poche soddisfazioni in stagione, la sfida contro il Verona potrebbe pure essere la grande occasione per i neroverdi di confermarsi in casa , cosa che finora non è ancora avvenuta. La squadra di Pecchia approda a questo turno avendo alle spalle ben 5 KO e fuori casa non ha mai vinto.

PRONOSTICO CAGLIARI INTER

Sfida brillante quella che si attende alla Sardegna Arena: se i sardi sotto la guida di Diego Lopez stanno facendo vedere meraviglie in casa come in trasferta, i nerazzurri rimangono i favoriti. La squadra di Spalletti vanta la seconda piazza della classifica e finora non ha ancora messo il piede in fallo.

PRONOSTICO GENOA ROMA

Benchè il Marassi rimanga sempre un campo ostico e i grifoni sotto la guida di Ballardini hanno finalmente rialzato la testa, va detto che difficilmente i liguri potrebbero spuntarla sulla Roma di Di Francesco. Benchè i giallorossi abbiano ancora sulle gambe la partita di Champions contro l’Atletico Madrid, la loro corsa verso la vetta della graduatoria non dovrebbe fermarsi qui.

PRONOSTICO MILAN TORINO

Sfida aperta a San Siro a cui i rossoneri tornano dopo le fatiche dell’Europa League. Lo storico recente favorisce la compagine milanese, ma va detto che al momento entrambe le squadre non stanno vivendo un grande momento di forma. Il pareggio rimane sempre una soluzione, benchè entrambe le quadre abbisognano di punti e certezze in campo.

PRONOSTICO UDINESE NAPOLI

Dopo il trionfo in Champions League il Napoli di Sarri non dovrebbe perdere la prima piazza della classifica della Serie A in Friuli: il successo corsaro azzurro è quindi abbastanza probabile. Va però ricordato che questo incontro della serie A sarà anche il primo banco di prova sulla panchina dell’udinese di Massimo Oddo.

PRONOSTICO LAZIO FIORENTINA

Con i titolari di nuovo a disposizione dopo il riposo concesso loro in Europa League, Inzaghi non dovrebbe far fatica a strappare di nuovo tre punti di fronte al proprio pubblico. Pioli registra infatti una rosa non al completo e ricordiamo che finora in trasferta ha raccolto appena 3 esiti utili.

PRONOSTICO JUVENTUS CROTONE

Dopo il KO rimediato nel turno di Serie A precedente, la Juventus ha voglia di riscatto: per Allegri infatti risulta fondamentale rimediare subito allo 0 del match contro la Sampdoria a partire da domenica sera. Il pronostico di certo arride ai bianconeri che pure vantano la terza piazza in graduatoria e un ruolino che racconta di 6 vittorie su 7 incontri all’Allianz Stadium.

PRONOSTICO ATALANTA BENEVENTO

A Bergamo, gli uomini di Gasperini intendono rimediare alla sconfitta subita contro l’Inter e mettere a bilancio tre punti importantissimi per la classifica. La sfida in casa dell’Atalanta di lunedi sera però si annuncia non banale: il Benevento ha mostrato grandi cose negli ultimi turni di campionato e sarà senza dubbio capace di mettere in difficoltà i nerazzurri.

