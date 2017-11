Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite della 16^ giornata

Pronostici Serie B, 16^ giornata: quote e scommesse sulle partite del turno. Come finiranno le sfide che animano le giornate di sabato, domenica e lunedì? Bari e Parma in testa al gruppo

25 novembre 2017 Claudio Franceschini

Pronostici Serie B, 16^ giornata (Foto LaPresse)

Eccoci pronti a una nuova tornata di pronostici di Serie B 2017-2018: siamo arrivati alla sedicesima giornata e siamo ben oltre la boa di metà girone di andata. Quindici turni giocati, eppure nessuna certezza: la capolista continua a cambiare, il campionato non ha un padrone, capire adesso quali siano le vere favorite per la promozione è complicatissimo se non impossibile. Noi dunque analizziamo partita per partita quello che ci aspetta nella sedicesima giornata, provando a ipotizzare quali esiti potremmo avere dai vari campi; le gare in programma sono tante e, come al solito, copriranno più turni e quindi non ci resta che iniziare con le nostre analisi e i nostri pronostici sul campionato cadetto.

PRONOSTICO ASCOLI CREMONESE (sabato ore 15)

L’Ascoli è il fanalino di coda della classifica: arriva da quattro sconfitte consecutive nelle quali ha incassato un totale di 13 gol (segnandone due, tutti a Carpi), ha vinto solo una volta nelle ultime nove partite e non è la prima volta che apre a strisce negative (tre ko in serie a settembre). Non può partire favorito contro una Cremonese che, pur senza vittorie nelle ultime due, ha perso solo una volta in oltre due mesi con un bilancio di tre vittorie e sei pareggi nelle ultime dieci giornate. Tuttavia, la squadra di Attilio Tesser ha vinto appena 5 gare in tutta la stagione: per questo, diamo come pronostico un pareggio.

PRONOSTICO AVELLINO PALERMO (sabato ore 15)

Il Palermo è l’ennesima squadra che non è riuscita a confermare il suo primo posto per più di una giornata: in serie positiva da quattro partite (tre vittorie), i rosanero sono caduti in casa contro il Cittadella e adesso sono addirittura quinti, a conferma di quanto il campionato di Serie B sia ondivago e in costante evoluzione. Ne sa qualcosa l’Avellino, che dopo aver clamorosamente perso il derby contro la Salernitana (avrebbe preso la vetta) ha fatto 6 punti in sei partite, con tre pareggi e due sconfitte, vincendo soltanto contro la Pro Vercelli. Due squadre dunque a caccia di riscatto; diamo come ipotetico risultato il segno 2 per la vittoria del Palermo, confidando in un pronto riscatto dei rosanero che restano superiori.

PRONOSTICO CARPI PARMA (sabato ore 15)

Il Parma si presenta al Cabassi da capolista: merito delle cinque vittorie in sei partite dei ducali, che hanno già perso cinque volte eppure sono davanti a tutti - insieme al Bari. E’ un gran momento per Roberto D’Aversa e la sua squadra, che fuori casa ha perso solo una volta nelle ultime cinque partite; il Carpi invece ha fatto 6 punti nelle ultime sei partite: ha perso due volte e soprattutto è reduce dal pesantissimo 0-5 di Perugia, che ha sancito la quinta sconfitta stagionale. Solo la seconda in trasferta: i biancorossi continuano ad andare meglio in casa, dove però hanno perso di più. Il pronostico? Se stiamo a quanto successo ultimamente vincerà il Carpi, più probabilmente potrebbe venirne fuori un pareggio.

PRONOSTICO CITTADELLA SALERNITANA (sabato ore 15)

La squadra del momento è sicuramente il Cittadella, capace di andare a vincere con autorità al Barbera. Eppure i veneti in generale fanno fatica: la vittoria è arrivata dopo aver centrato due punti in tre partite e 5 nelle sette sfide precedenti a quella dello scorso lunedì, con due sconfitte consecutive contro Cremonese e Bari. Un Cittadella che rispetto allo scorso anno ha un rendimento sicuramente peggiore; attenzione allora alla Salernitana, che ha perso una sola volta in questo campionato ed è imbattuta da 12 partite. Nelle quali però ha raccolto solo quattro vittorie: sono 10 i pareggi stagionali dei campani, tre dei quali nelle ultime tre partite. Come pronostico diciamo in ogni caso vittoria del Cittadella, in fiducia.

PRONOSTICO PRO VERCELLI ENTELLA (sabato ore 15)

La Pro Vercelli, ultima a lungo in questa stagione, ha dei periodi positivi che alterna a tremende ricadute: due vittorie con Cesena e Perugia (10 gol segnati) seguite da due pareggi e due sconfitte, poi i colpi contro Novara ed Empoli ed ecco il ko di Pescara. Squadra ondivaga se ce n’è una, che pare comunque essersi lasciata alle spalle certe insicurezze dei primi turni; la Virtus Entella sta anche peggio, perchè non vince addirittura da inizio ottobre e in questo periodo ha ottenuto quattro pareggi e tre sconfitte. Fuori casa i liguri mancano al successo dal 30 settembre (a Cittadella) e in generale sono tra le squadre più in difficoltà del campionato. Puntiamo allora su un pareggio, che potrebbe far bene a entrambe.

PRONOSTICO SPEZIA PESCARA (sabato ore 15)

E’ sempre difficile analizzare i campionati dello Spezia, ma in questo momento il quadro è chiaro: i liguri non vincono da cinque partite (una sconfitta, quattro pareggi consecutivi con serie aperta) e hanno ottenuto solo un successo nelle ultime otto partite. Una squadra in palese difficoltà, che non riesce a concretizzare il valore della sua rosa; oggi per di più se la deve vedere con un Pescara che è tornato a vincere dopo quattro partite (tre sconfitte) e che fuori casa può sempre essere temibile (ha vinto a Carpi e Parma) anche se ha perso le ultime due trasferte che ha giocato. Si tratta comunque di due realtà che non stanno rispecchiando le loro ambizioni; come pronostico puntiamo su una vittoria della formazione di Zdenek Zeman, che deve trovare u po’ di continuità se vuole tornare a far valere la sua candidatura alla promozione.

PRONOSTICO VENEZIA NOVARA (sabato ore 15)

Due allenatori giovani, due squadre dal rendimento alterno si sfidano al Penzo: il Venezia non è mai riuscito a prendersi il primo posto in classifica pur essendoci stato ad un passo in più occasioni. Non perde da quattro partite (8 punti) e la sconfitta di Cittadella è l’unica in nove gare, cinque delle quali vinte; tuttavia c’è sempre la sensazione che i lagunari manchino il grande passo quando tutti lo aspettano. Diverso il campionato del Novara, che aveva trovato una grande serie di risultati mettendo in fila le vittorie contro Frosinone, Brescia e Palermo ma poi è tornato a balbettare, perdendo tre delle ultime cinque partite e ottenendo appena due pareggi. Una squadra che ha sicuramente potenzialità, ma non riesce a esprimerle; al Penzo è dura per tutti, dunque puntiamo su una vittoria interna del Venezia.

PRONOSTICO BARI FOGGIA (domenica ore 12:30)

Il lunch match della domenica è l’attesissimo derby di Puglia, che significa ancora di più se pensiamo che il Bari è riuscito a prendersi il primo posto in classifica. Frutto di due vittorie consecutive, di tre nelle ultime quattro (10 punti) e di quattro nelle ultime sei; qualche incidente di percorso c’è sempre, ma finalmente i galletti sembrano essersi lasciati alle spalle le tre sconfitte consecutive di settembre tornando a volare verso la promozione diretta. Certamente il Foggia non ha alcuna intenzione di stare a guardare: i satanelli sentono la sfida, e attenzione perchè hanno vinto le ultime due trasferte e in generale hanno già tre vittorie fuori casa, con anche due pareggi pirotecnici contro Brescia e Cesena. La classifica non è delle migliori, ma se c’è una partita per risalire la corrente è proprio il derby: dunque, diciamo che potrebbe finire pari.

PRONOSTICO TERNANA PERUGIA (domenica ore 15)

Altro posticipo domenicale, altro derby: questo d’Umbria, con la Ternana che non vince da sei partite (cinque pareggi e il 2-4 di Frosinone) e lo ha fatto una sola volta nelle ultime 12, con due successi in tutto il campionato. Una squadra che pur esprimendo un buon calcio è ancora giovane e pecca di inesperienza; sicuramente più attrezzato il Perugia, che però dopo l’avvio sprint ha perso cinque partite consecutive e sei in una serie di otto gare senza vittorie. Sabato sono tornati i tre punti in maniera esagerata: un 5-0 al Carpi. Sarà un fuoco di paglia o finalmente il Grifone può aver ritrovato la via? Presto per dirlo: intanto, diciamo che per questa partita puntiamo comunque sulla vittoria del Perugia.

PRONOSTICO CESENA BRESCIA (lunedì ore 20:30)

Due squadre tra le più storiche in questo campionato di Serie B, ma entrambe sotto il par: il Cesena è penultimo e la vittoria gli manca da quattro giornate, con tre pareggi e il ko di Empoli dello scorso sabato. Squadra che subisce tantissimi gol, ha vinto solo una volta nelle ultime sette e, pur avendo contenuto le sconfitte (due in sette gare dopo le cinque nelle prime otto) continua a faticare. Meglio il Brescia, che pure non festeggia da tre turni (due pareggi consecutivi dopo la sconfitta contro il Venezia) e ha perso quattro volte nelle ultime otto partite, ma si è anche preso due importanti vittorie per tenersi fuori dalla zona retrocessione. Difficile dire quale sia squadra sia favorita: diciamo allora che potrebbe finire pari.

© Riproduzione Riservata.